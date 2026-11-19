Anthropic, compania de inteligență artificială condusă de Dario Amodei, a atras 81,3 miliarde de dolari prin listarea la bursă, potrivit Al Jazeera. Pentru investitorii din România interesați de acțiune, prețul la care o vor putea cumpăra și riscul de pierdere contează mai mult decât mărimea ofertei.

Anthropic a stabilit la 18 noiembrie 2026 un preț de ofertă de 83 de dolari pe acțiune. Compania a anunțat că acțiunile urmau să înceapă tranzacționarea pe bursa americană Nasdaq la 19 noiembrie, sub simbolul ANT. Prețul de ofertă nu fixează prețul la care un investitor le va găsi ulterior la bursă.

Al Jazeera descrie listarea drept cea mai mare de până acum, peste oferta de 75 de miliarde de dolari a SpaceX din iunie. Publicația estimează valoarea Anthropic la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, ceea ce ar plasa-o pe locul 12 în lume, imediat după Tesla. Aceasta este valoarea atribuită întregii companii, nu suma care intră în contul ei.

Cât ar costa cumpărarea acțiunii din România

Investitorul are nevoie de un intermediar care îi permite să cumpere acțiunea ANT de pe Nasdaq. XTB arată că investitorii obișnuiți pot cumpăra acțiuni după listare printr-un cont de tranzacționare, dar pagina sa nu confirmă că ANT este disponibilă clienților din România.

Tariful general afișat de XTB pentru acțiuni și fonduri tranzacționate la bursă este de zero comision până la un rulaj lunar de 100.000 de euro. Peste acest prag, tariful afișat este de 0,2%, dar nu mai puțin de 10 euro. Aceste condiții generale nu stabilesc nici disponibilitatea ANT, nici prețul la care se va executa un ordin.

Nu toate cele 81,3 miliarde de dolari ajung la Anthropic

Oferta anunțată de companie cuprinde 980 de milioane de acțiuni. Anthropic vinde 956.351.354 dintre ele, iar acționari existenți vând celelalte 23.648.646. La prețul de 83 de dolari, valoarea tuturor acțiunilor oferite este de 81,34 miliarde de dolari, rotunjită la 81,3 miliarde.

Din această valoare, aproximativ 79,38 miliarde de dolari corespund acțiunilor vândute de companie, înaintea cheltuielilor ofertei. Aproximativ 1,96 miliarde de dolari corespund acțiunilor vândute de vechii deținători. Anthropic spune că nu primește banii din vânzarea făcută de aceștia.

Prospectul întocmit înaintea prețului final folosea pentru unele calcule un preț presupus de 74 de dolari pe acțiune. Cifrele sale calculate la acel preț nu trebuie confundate cu oferta stabilită ulterior la 83 de dolari.

Veniturile au crescut, dar compania a rămas pe pierdere

Prospectul Anthropic arată că veniturile pe un trimestru au urcat de la 376 de milioane de dolari în primele trei luni din 2025 la 17 miliarde de dolari în trimestrul încheiat la 30 septembrie 2026. Compania a încheiat totuși pe minus fiecare dintre perioadele raportate:

2023: pierdere netă de 1,5 miliarde de dolari;

2024: pierdere netă de 8,3 miliarde de dolari;

2025: pierdere netă de 42 de miliarde de dolari;

primele nouă luni din 2026: pierdere netă de 104 miliarde de dolari.

La 30 septembrie 2026, Anthropic avea 95,6 miliarde de dolari în bani disponibili și 36,3 miliarde de dolari în investiții pe termen scurt, după ce atrăsese în total capital de 141,1 miliarde de dolari până la acea dată. Prospectul estimează și plăți viitoare între 125 și 150 de miliarde de dolari pentru capacitate de calcul care ar urma să fie livrată între 2028 și 2031.

Creșterea veniturilor nu garantează că firma va ajunge la profit. Prospectul avertizează că prețul acțiunii poate scădea și că investitorul poate pierde o parte sau toți banii puși în ea.

Cine controlează compania și ce urmează

Acțiunile cumpărate la bursă nu dau noilor investitori controlul asupra conducerii. O structură numită Long-Term Benefit Trust poate alege și revoca membrii care formează majoritatea consiliului de administrație. O altă structură, Founder LLC, controlată de cei șapte cofondatori, are 50,1% din voturile acționarilor pentru deciziile generale. Cofondatorii sunt Dario și Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish și Christopher Olah.

Prospectul mai descrie o vânzare separată, de 26 de miliarde de dolari, către Google, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft și TSMC Partners. În calculele făcute la prețul presupus de 74 de dolari, noii investitori din oferta publică urmau să dețină 6,1% din acțiuni, iar cei din această vânzare separată 2,7%. Procentele aparțin acelui calcul anterior prețului final.

Anthropic a anunțat că oferta urma să se închidă la 20 noiembrie 2026, dacă sunt îndeplinite condițiile obișnuite de închidere.