Până la 31 decembrie 2026, verifică restanțele fiscale și, dacă ai cumpărat o mașină cu peste 375.000 de lei, declarația și impozitul special pentru ea. Nu toate taxele se plătesc la sfârșit de an: impozitele locale au avut termene la 31 martie și 30 septembrie, iar Declarația unică pentru veniturile din 2026 are termen general la 25 mai 2027.

Ce verifici până la 31 decembrie

Începe cu sumele rămase neplătite. Datoriile administrate de ANAF și impozitele datorate primăriei se verifică separat. Data de 31 decembrie nu este un nou termen general de plată pentru impozitul pe locuință, teren sau mașina obișnuită.

Intră în Spațiul Privat Virtual (SPV) și deschide meniul „Plata obligațiilor fiscale”. Alege codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală și cere afișarea obligațiilor neachitate. Descarcă și raportul „Obligații de plată”, și „Nota obligațiilor de plată” pentru lista completă. Verifică taxele locale la direcția de taxe a primăriei sau în contul autentificat de pe Ghișeul.ro, dacă primăria este înscrisă acolo. Plata fără autentificare nu arată datoriile în timp real.

Pentru o dovadă a restanțelor administrate de ANAF, certificatul de atestare fiscală poate fi cerut prin SPV. El cuprinde sumele aflate în sold la sfârșitul lunii dinaintea cererii și neachitate până la emiterea certificatului.

Mai există un termen de verificat înainte de Crăciun: obligațiile fiscale centrale care ar fi avut termen legal la 25 decembrie se declară sau se plătesc până la 21 decembrie 2026, conform Codului de procedură fiscală. Regula privește numai obligațiile cărora li se aplică acel termen legal; firma sau persoana care le plătește verifică formularul în calendarul ANAF.

Ce pregătești pentru 2027

Păstrează actele pentru veniturile realizate în 2026. Declarația unică și plata obligațiilor care rezultă din ea au, ca regulă, termen la 25 mai 2027, nu la 31 decembrie 2026. Datele aduse automat în declarație pot fi corectate sau completate.

Pentru chirii, păstrează contractul, modificările și suma prevăzută pentru anul 2026. La închirierea obișnuită, venitul brut din contract intră în calcul chiar dacă banii sunt încasați la altă dată.

Pentru activități independente, adună încasările și dovezile cheltuielilor care pot fi scăzute din venit. Păstrează separat datele necesare calculului contribuțiilor.

Pentru investiții, păstrează extrasele cu cumpărări, vânzări, costuri, câștiguri și pierderi. Notează separat dividendele, dobânzile, impozitul deja reținut și veniturile din străinătate.

La o chirie de 2.000 de lei pe lună, în toate cele 12 luni ale anului, venitul brut din contract este, de exemplu, 24.000 de lei. Din acesta se scad 20%, adică 4.800 de lei; la cei 19.200 de lei rămași se aplică impozitul de 10%. Rezultă un impozit pe venit de 1.920 de lei. Exemplul nu include o eventuală contribuție la sănătate.

Pentru veniturile din chirii, investiții și alte surse care se adună la calculul contribuției la sănătate, pragurile aferente anului 2026 sunt 24.300, 48.600 și 97.200 de lei. La încadrare, dividendele și dobânzile se iau după scăderea impozitului reținut. Pragurile folosesc salariul minim de 4.050 de lei de la 1 ianuarie 2026, nu pe cel de 4.325 de lei aplicat de la 1 iulie.

Dacă persoana din exemplul cu chiria are și dobânzi de 6.000 de lei după reținerea impozitului, suma comparată cu pragurile ajunge la 25.200 de lei: 19.200 de lei din chirie plus 6.000 de lei din dobânzi. Ea depășește primul prag, de 24.300 de lei. Obligația concretă se stabilește după toate veniturile și condițiile care i se aplică.

Pentru activități independente, contribuția la sănătate are calcul separat: 10% din venitul net sau din norma de venit, cu o bază maximă de 291.600 de lei pentru 2026. Dacă, de exemplu, încasările sunt de 360.000 de lei și cheltuielile care pot fi scăzute sunt de 60.000 de lei, venitul net este 300.000 de lei. Se aplică plafonul de 291.600 de lei, iar contribuția calculată la 10% este de 29.160 de lei. Impozitul pe venit și contribuția la pensie cer calcule separate, în funcție de situația persoanei.

Pentru câștigurile din vânzarea de titluri prin intermediari cărora li se aplică regimul introdus în 2026, cota este de 3% la dețineri de cel puțin 365 de zile și de 6% la dețineri mai scurte. Perioada se stabilește pentru fiecare simbol în ordinea cumpărării. La un câștig de 10.000 de lei, impozitul ar fi, de exemplu, 300 sau 600 de lei, după durata deținerii. Regula nu trebuie aplicată automat tranzacțiilor printr-un broker străin; acestea și veniturile din străinătate se verifică separat la completarea declarației.

Ce verifici numai dacă ți se aplică

Dacă ai un autoturism înmatriculat în România, cu valoare individuală de achiziție peste 375.000 de lei, depui D216 la organul fiscal central și plătești impozitul special până la 31 decembrie 2026. Impozitul este 0,9% din partea prețului de achiziție care trece de plafon. La o mașină cumpărată cu 400.000 de lei, diferența este de 25.000 de lei, iar 0,9% din această sumă înseamnă 225 de lei. Regula nu se aplică unei mașini cumpărate cu cel mult 375.000 de lei.

Dacă ai încheiat sau modificat un contract de închiriere, ai 30 de zile după semnare sau modificare să îl înregistrezi la organul fiscal, folosind formularul C168. Procedura are excepții pentru arendă și închirierea turistică a camerelor. Pentru venitul din chirie nu se mai depune în cursul anului Declarația unică estimativă.

Dacă ai handicap grav sau accentuat, verifică la direcția de taxe locale reducerea pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un singur vehicul cu motor sub 2.000 cmc. Reducerea este de 50% pentru handicap grav și de 25% pentru handicap accentuat. Sunt necesare acte justificative; pentru cine le depune prima dată, reducerea începe din luna următoare depunerii.

Pentru alte scutiri sau reduceri locale, cere direcției de taxe lista actelor și verifică hotărârea consiliului local pentru termenul cererii. Unele facilități cer și ca impozitul pe anul anterior să fie achitat. Termenul și reducerea nu sunt aceleași în toate localitățile.

Ce faci cu banii rămași

Înainte de a-i aloca, notează cheltuielile apropiate și, pentru fiecare credit, soldul, dobânda sau costul anual total, comisioanele, scadența și costul rambursării anticipate. Datoriile cu dobândă ridicată, banii păstrați la îndemână pentru urgențe și investițiile pe termen lung au roluri diferite. O investiție poate scădea în valoare, iar rezerva pentru cheltuieli neprevăzute trebuie să rămână accesibilă. Această verificare nu are termen fiscal la 31 decembrie.

Întrebări frecvente

Cine plătește impozitul local pe 2027 dacă bunul este vândut în decembrie?

Ca regulă, impozitul pentru întregul an 2027 este datorat de persoana care deține bunul la 31 decembrie 2026.

Există reducere dacă impozitul local este plătit integral?

Plata integrală până la 31 martie poate aduce o reducere de cel mult 10%. Procentul concret este stabilit local.

Cine plătește impozitul pentru dividende distribuite, dar neplătite în 2026?

Societatea virează impozitul până la 25 ianuarie 2027, nu acționarul până la 31 decembrie. Pentru dividendele distribuite de la 1 ianuarie 2026, cota este de 16%.

În cât timp se poate contesta o decizie fiscală?

Contestația se depune la organul fiscal care a emis actul, în 45 de zile de la comunicare. Dacă actul nu cuprinde informațiile obligatorii despre contestare, termenul poate fi de trei luni.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: Codul fiscal și Codul de procedură fiscală; calendarul fiscal, ghidul Declarației unice, instrucțiunile SPV și ordinele nr. 161/2025 și nr. 2736/2025 ale ANAF; materialele ANAF despre chirii și activități independente; Legea nr. 239/2025 și Legea nr. 141/2025; OUG nr. 9/2026; HG nr. 146/2026; Portalul Legislativ; Ghișeul.ro; U.S. Securities and Exchange Commission.