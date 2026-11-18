Dacă treci casa pe numele copilului și vrei să locuiești acolo toată viața, păstrează în act un drept de locuire și verifică înscrierea lui în cartea funciară. Dacă vrei și îngrijire, trece obligațiile copilului în contract: o donație simplă nu îți asigură nici locuirea, nici întreținerea.

Poți face o donație cu drept de locuire rezervat și obligații de îngrijire sau poți transmite casa printr-un contract de întreținere. În ambele cazuri, locuirea în casa transmisă trebuie stabilită separat de promisiunea de îngrijire.

Ce primești prin fiecare act

Ce verifici Donație Întreținere Casa Copilul o primește gratuit. Copilul o primește în schimbul îngrijirii. Locuirea ta Nu se păstrează automat. Dreptul trebuie trecut în act. Trebuie stabilit dacă vrei să rămâi chiar în casa transmisă. Îngrijirea Există ca obligație doar dacă este prevăzută în act. Este obligația pentru care copilul primește casa. Obligații încălcate Revocarea poate fi cerută în cazurile prevăzute de lege. Desființarea pentru neîndeplinirea obligațiilor se cere instanței. Impozitul pe transfer Între părinte și copil: 0 lei. Părintele datorează 1% sau 3%, după durata deținerii.

O donație nu se desface fiindcă donatorul s-a răzgândit. Poate fi cerută revocarea pentru ingratitudine sau pentru neîndeplinirea fără justificare a obligațiilor puse în act. O promisiune verbală de îngrijire nu ține locul unei asemenea obligații.

În contractul de întreținere, dacă nu este stabilită o durată, copilul datorează întreținere pe toată viața părintelui. Aceasta cuprinde, între altele, hrană, îmbrăcăminte, menaj, o locuință potrivită și îngrijirea necesară în caz de boală. Pentru întreținerea pe viață sunt cuprinse și cheltuielile de înmormântare.

Cum rămâi în casă după transfer

O „locuință potrivită” nu înseamnă neapărat casa pe care ai transmis-o. Cere ca actul să identifice locuința în care rămâi, durata dreptului tău și cine o poate folosi. Codul civil deosebește dreptul de a folosi bunul și de a obține venituri din el, numit uzufruct, de dreptul de a locui acolo, numit abitație.

Uzufructul pe viață îți permite, dacă actul nu prevede altfel, să folosești exclusiv casa și să o închiriezi.

îți permite, dacă actul nu prevede altfel, să folosești exclusiv casa și să o închiriezi. Abitația pe viață îți permite să locuiești acolo împreună cu soțul și copiii. Nu poți ceda dreptul și nu poți închiria locuința în temeiul lui.

Dreptul ales trebuie scris expres în act și înscris în cartea funciară, registrul drepturilor asupra imobilelor. Înainte de semnare, verifică împreună cu notarul dacă formularea acoperă casa sau partea din casă în care vrei să locuiești.

Ce scrii despre îngrijire și cheltuieli

În contract, precizează cine asigură hrana, medicamentele, consultațiile, însoțirea la medic, menajul și îngrijirea acasă. Stabilește cine plătește utilitățile, reparațiile și taxele, unde vei locui și, pentru întreținerea pe viață, cum vor fi acoperite cheltuielile de înmormântare.

Descrie și ce se întâmplă dacă îngrijirea acasă nu mai poate fi oferită sau primită. Dacă întreținerea în natură nu mai poate continua din motive obiective ori din vina uneia dintre părți, instanța o poate înlocui cu o sumă de bani.

Ce costuri verifici pentru aceeași casă

La donația între părinte și copil nu se datorează impozit pe transfer; rudenia se dovedește cu acte de stare civilă. Rămân de plătit onorariul notarial și înscrierile în cartea funciară.

La contractul de întreținere, impozitul este datorat de părintele care transmite casa. Din 1 ianuarie 2023, cota este de 3% dacă imobilul a fost deținut cel mult trei ani inclusiv și de 1% dacă a fost deținut mai mult de trei ani. Notarul calculează și încasează impozitul înainte de semnare.

Ia ca exemplu aceeași casă, cu o valoare de circulație de 400.000 de lei. Presupunem că valoarea din act nu este sub minimul studiului de piață folosit de notari și că părintele deține casa de peste trei ani. Dacă o transmite integral prin contract de întreținere, impozitul este 1% × 400.000 lei, adică 4.000 de lei.

Onorariul notarial minim pentru întreținere se calculează la valoarea bunului, pe tranșe. La 400.000 de lei, calculul este 2.805 lei + 0,9% × 199.999 lei = 4.604,99 lei. Dacă onorariul este supus cotei standard de TVA de 21%, aplicată din 1 august 2025, TVA adaugă 967,05 lei, iar onorariul ajunge la 5.572,04 lei. Notarul poate cere mai mult decât minimul.

Înscrierea proprietății întregi în cartea funciară, în favoarea unei persoane fizice, costă 0,15% din valoarea din act, dar minimum 60 de lei pentru fiecare imobil. În exemplu, 0,15% × 400.000 lei = 600 de lei. Cu impozitul și onorariul minim cu TVA, costul calculat pentru întreținere ajunge la 10.172,04 lei, fără celelalte cheltuieli ale actului.

Dacă aceeași casă este donată copilului, iar părintele păstrează un uzufruct sau un drept de abitație, impozitul pe transfer rămâne zero. Pentru înscrierea proprietății rămase copilului, numită nudă proprietate, baza tarifului nu poate fi sub 80% din valoarea de circulație; pentru înscrierea dreptului păstrat de părinte, nu poate fi sub 20%. La 400.000 de lei, tariful de 0,15% aplicat acestor baze minime ar fi 480 de lei, respectiv 120 de lei, în total 600 de lei. Onorariul pentru donația cu drept rezervat depinde de valoarea și drepturile trecute în act, astfel că totalul trebuie cerut notarului înainte de semnare.

Dacă valoarea declarată este sub minimul studiului de piață, impozitul la transferul impozabil se calculează la acel minim pentru proprietatea întreagă, la minimum 80% din el pentru nuda proprietate și la minimum 20% pentru dreptul desprins din proprietate. Valoarea din act nu este, așadar, întotdeauna baza la care se aplică procentul.

Ce acte pregătești și ce faci în ordine

Alege cu notarul între donație și întreținere. Spune separat ce drept de locuire vrei să păstrezi și ce îngrijire trebuie să primești. Pregătește actele de identitate și de stare civilă, actul de proprietate, documentația cadastrală și certificatul fiscal. Pentru un apartament, verifică dacă este necesară adeverința asociației de proprietari; notarul poate cere, după caz, și documente privind utilitățile. Citește proiectul actului. Verifică locuința identificată, durata dreptului, obligațiile de îngrijire și cine suportă fiecare cheltuială. Cere suma de plată împărțită în onorariu, TVA dacă se aplică, impozit, tarife de carte funciară și alte costuri. Semnează la notar. Notarul cere ca drepturile asupra casei să fie trecute în cartea funciară în ziua în care se face actul sau, cel mai târziu, în ziua lucrătoare următoare. Verifică încheierea de carte funciară și drepturile înscrise. După înregistrarea cererii, încheierea se comunică în cel mult 30 de zile. Dacă încheierea este respinsă, se poate cere reexaminarea în 15 zile de la comunicare. Reexaminarea se soluționează în 20 de zile.

Extrasul de carte funciară folosit la semnare este valabil 10 zile lucrătoare. Lista finală de acte și costul depind de casa și de drepturile trecute în contract; cere notarului să le verifice înainte să semnezi.

Ce faci dacă promisiunile nu sunt respectate

Păstrează mesajele, facturile, actele medicale și alte dovezi despre îngrijirea primită sau refuzată. Dacă obligațiile din contractul de întreținere nu sunt îndeplinite fără justificare, desființarea contractului se cere instanței; nu se produce automat. Cel care a transmis casa are și o garanție legală asupra ei pentru suma aferentă întreținerii neexecutate.

Dacă ești împiedicat să folosești dreptul de locuire înscris, poți cere apărarea lui în instanță. În cazul donației, o cerere de revocare pentru îngrijire neacordată trebuie să se sprijine pe obligațiile din act, nu doar pe o promisiune făcută înainte de semnare.

Întrebări frecvente

Pot face un contract de întreținere fără notar?

Nu. Codul civil cere ca acest contract să fie autentificat; altfel este nul.

Copilul poate opri desființarea contractului dacă oferă îngrijire abia după începerea procesului?

Nu automat. O asemenea ofertă nu împiedică, prin ea însăși, instanța să desființeze contractul; instanța verifică obligațiile și dovezile.

În cât timp pot cere revocarea donației?

Pentru ingratitudine, termenul este de un an. Pentru neîndeplinirea unei obligații din donație, termenul este de trei ani de când acea obligație trebuia îndeplinită.

Poate un alt copil să conteste transferul după moartea părintelui?

Da, dacă transferul îi încalcă partea minimă din moștenire protejată de lege. Față de moștenitorii protejați care nu au fost de acord, chiar și transmiterea către un copil în schimbul întreținerii pe viață ori cu păstrarea uzufructului sau abitației poate fi considerată donație. Cererea de reducere se face după deschiderea moștenirii, de regulă în trei ani.

Surse verificate la 18 noiembrie 2026: Codul civil, Legea nr. 287/2009; Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996; Codul fiscal și Ordonanța nr. 16/2022; Ordonanța de urgență nr. 138/2024; normele de aplicare a Codului fiscal; Ordinul Ministerului Justiției nr. 177/C/2024; Ordinul ANCPI nr. 16/2019; Agenția Națională de Administrare Fiscală, explicațiile despre transferul proprietăților imobiliare și cotele de TVA; Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, explicațiile despre donație și întreținere.