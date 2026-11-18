În 2025, 18,1% dintre oamenii din România trăiau în gospodării care nu își permiteau o masă cu carne, pui, pește sau o variantă vegetariană o dată la două zile, arată Eurostat. Proporția a crescut de la 16,3% în 2024 și a fost cea mai mare din Uniunea Europeană.

Media UE a fost de 8,5% în ambii ani. România s-a aflat astfel, în 2025, cu 9,6 puncte procentuale peste media europeană, iar ponderea din țară a urcat cu 1,8 puncte față de 2024. Seria Eurostat arată și că în 2023 ponderea României era de 23,1%, mai mare decât în următorii doi ani.

Cifra arată dacă gospodăria își permite masa

Eurostat nu numără mesele mâncate și nici oamenii care aleg să nu consume carne. Întrebarea este dacă gospodăria poate plăti o astfel de masă o dată la două zile, indiferent dacă o dorește. Răspunsul este dat pentru gospodărie, iar rezultatul publicat arată ponderea persoanelor care trăiesc în gospodăriile respective.

Regulile de colectare ale Eurostat prevăd că plata dintr-un împrumut este socotită ca plată posibilă. Dacă măcar un membru al gospodăriei nu își permite masa, răspunsul gospodăriei este „nu”. Indicatorul este calculat anual; el nu arată de câte ori a lipsit efectiv masa de pe masă.

La nivelul UE, situația diferă între gospodării

În 2024, la nivelul Uniunii Europene, 19,4% dintre persoanele expuse riscului de sărăcie nu își permiteau masa, față de 6,4% dintre cele care nu erau expuse, potrivit Eurostat. Tot pentru UE, datele arată diferențe după felul gospodăriei:

Adult singur sub 65 de ani: 13,7%.

Persoană singură cu copii în întreținere: 13,7%.

Bărbat singur: 12,8%.

Adult singur de cel puțin 65 de ani: 12,6%.

Doi adulți cu cel puțin trei copii în întreținere: 10,0%.

Doi adulți cu un copil în întreținere: 6,5%.

Doi adulți cu doi copii în întreținere: 5,7%.

Aceste procente privesc UE în 2024, nu familiile din România în 2025. Ele arată că media europeană de 8,5% nu descrie la fel situația fiecărui tip de gospodărie.

Alimentele au luat 32% din cheltuielile de consum în 2026

O gospodărie din România a cheltuit, în medie, 1.581 de lei pe lună pentru alimente și băuturi nealcoolice în trimestrul al doilea din 2026, potrivit datelor INS publicate la 7 octombrie. Suma a reprezentat 32,0% din cheltuielile medii lunare de consum, cu 0,6 puncte procentuale peste trimestrul întâi din 2026. Datele pentru ambele trimestre sunt provizorii.

Cei 1.581 de lei sunt o medie pe gospodărie, nu suma cheltuită de fiecare familie. În plus, cheltuielile sunt măsurate în 2026, pe când procentul oamenilor care nu își permiteau masa privește 2025; suma din 2026 nu explică singură schimbarea procentului din 2025.

INS a programat pentru 14 ianuarie 2027 publicarea următoarelor date despre veniturile și cheltuielile gospodăriilor, aferente trimestrului al treilea din 2026.