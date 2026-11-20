Blocul Național Sindical (BNS) a analizat date Eurostat și a calculat că, pentru 2025, un angajat singur, fără copii, cu salariul mediu, rămânea cu 14.450 de euro net pe an în Bulgaria și cu 13.877 de euro în România. Diferența era de 573 de euro pe an în favoarea angajatului din Bulgaria, deși salariul înainte de taxe era mai mare în România.

Comparația privește un lucrător cu normă întreagă, aflat în aceeași situație de familie și de salarizare în fiecare țară. Nu descrie banii încasați de fiecare salariat și nici cât poate cumpăra cu ei în cele două țări.

Salariul brut era mai mare în România, dar netul era mai mic

În datele pentru 2025 prezentate de BNS, salariul mediu brut anual era de 23.722 de euro în România și de 18.622 de euro în Bulgaria. Diferența de 5.100 de euro înainte de taxe se inversa după reținerile din salariu: netul anual calculat pentru lucrătorul fără copii era cu 573 de euro mai mic în România.

Din fiecare 100 de euro brut, angajatului din România îi rămâneau aproximativ 58 de euro, iar celui din Bulgaria aproximativ 78 de euro, potrivit BNS. Aceste proporții arată de ce un brut mai mare nu a însemnat și mai mulți bani după taxe în cazul comparat.

Cum este calculat salariul rămas după taxe

Indicatorul Eurostat folosit pentru comparație privește venitul net anual al unei persoane singure, fără copii, care lucrează cu normă întreagă și este plătită la salariul mediu. Eurostat calculează netul scăzând din brut impozitul pe venit și contribuțiile plătite de angajat, apoi adăugând alocațiile familiale acolo unde se aplică. Rezultatul depinde de situația persoanei, nu este suma de pe fluturașul de salariu al fiecărui angajat.

În România, din salariul brut se scad contribuțiile angajatului pentru pensie și sănătate. Descrierea OECD a regulilor din 2025 indică pentru aceste contribuții o cotă însumată de 35%. Impozitul pe venit, de 10%, se calculează apoi la suma rămasă după scăderea contribuțiilor și a deducerilor aplicabile, nu direct la întregul salariu brut.

Diferența dintre cele două țări este prezentată aici prin brutul și netul anual al aceluiași tip de lucrător. Proporțiile de 58% și 78% nu arată cât reprezintă fiecare impozit sau contribuție din salariul angajatului bulgar.

Cifra din 2026 este o altă comparație

BNS afirmă că salariul mediu net din Bulgaria l-a depășit ușor pe cel din România și în trimestrul al doilea din 2026. Această afirmație privește un trimestru și salariul mediu net; nu este aceeași comparație anuală Eurostat pentru o persoană singură, fără copii. Ea nu schimbă diferența de 573 de euro calculată pentru anul 2025.

Ce este stabilit pentru salariul minim din 2027

Pentru România, BNS estimează un salariu minim net lunar între 515 și 531 de euro în 2027, în funcție de păstrarea facilității fiscale de 200 de lei. Este o estimare condiționată, nu o sumă netă deja stabilită pentru anul viitor.

În Bulgaria, Hotărârea nr. 235 din 29 octombrie 2026 stabilește salariul minim brut la 660 de euro pe lună și 3,98 euro pe oră de la 1 ianuarie 2027. Nivelul lunar prevăzut pentru 2026 era de 1.213 leva, echivalentul a 620,20 euro. Cei aproximativ 512 euro net menționați de BNS pentru 2027 sunt un calcul, nu suma fixată prin hotărâre.