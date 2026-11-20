„Taxa pe carbon” pentru încălzire și carburanți este sistemul european ETS2, amânat până în 2028 prin articolul 2 al Regulamentului (UE) 2026/667. Nu se știe încă cu cât îți va crește factura: la un preț ipotetic al certificatelor de 60 de euro pe tonă, 1.000 kWh de gaz ar însemna 12,12 euro în plus, înainte de TVA, numai dacă furnizorul îți trece întregul cost în preț. Pentru 50 de litri de benzină, în aceleași condiții, suma ar fi 6,84 euro.

Acestea sunt exemple de calcul, nu prețuri stabilite pentru 2028. Prețul certificatelor se va forma pe piață, iar legea nu stabilește cât din cost va fi transferat gospodăriilor din România.

Cine plătește direct și ce combustibili intră

ETS2 nu este o taxă pe care o achiți tu statului. Capitolul IVa al Directivei 2003/87/CE obligă firmele care eliberează combustibili pentru consum să cumpere certificate pentru emisiile acestora și exclude consumatorul final de la această obligație. Tu nu cumperi certificate, nu depui raport și nu ai nevoie de acte pentru ETS2. Poți suporta însă o parte din cost la pompă sau pe factură, dacă firma îl include în preț.

Anexa III a directivei acoperă combustibilii arși în clădiri, în transportul rutier și în alte sectoare care nu intră în sistemul mai vechi de certificate. Pentru gospodărie sunt relevante gazul folosit la încălzire și benzina, motorina ori GPL-ul folosite la mașină. Pot intra și combustibilii fosili arși pentru producerea căldurii livrate prin termoficare. Sunt excluse utilizările pe care le acoperea deja vechiul sistem. La fel sunt excluși combustibilii al căror factor de emisie este zero și deșeurile periculoase sau municipale utilizate ca combustibil.

Când s-ar putea vedea costul în preț

Firmele monitorizează emisiile ETS2 din 2025 și le raportează anual. Licitațiile de certificate sunt prevăzute să înceapă în 2027, dar funcționarea sistemului pentru emisiile din clădiri și transport a fost amânată până în 2028. Licitațiile pot da mai devreme un reper de preț; ele nu înseamnă că în 2027 apare automat o sumă ETS2 pe factura ta. Calendarul european s-ar schimba printr-un nou act european.

Pentru firme, regula europeană indică 31 mai 2029 ca termen al primei predări de certificate, pentru emisiile din 2028. Articolul 43 alineatul (7) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2025 indică însă 31 mai 2031 pentru prima predare în România. Textele dau termene diferite pentru obligația firmelor și trebuie corelate; niciunul nu este o dată la care gospodăria depune bani sau documente.

Cum estimezi costul pentru gaz și carburant

Calculul pornește de la consum, nu de la valoarea totală a facturii. Factorii orientativi publicați de Comisia Europeană sunt 0,00228 tone de CO₂ pentru un litru de benzină și 0,00268 tone pentru un litru de motorină. Pentru gaz, 0,202 tone de CO₂ pe MWh înseamnă 0,000202 tone pe kWh.

Ia consumul perioadei pe care vrei să o calculezi: kWh facturați pentru gaz sau litri alimentați pentru mașină. Înmulțește consumul cu factorul de CO₂ al combustibilului. Rezultatul este cantitatea de emisii, în tone. Înmulțește emisiile cu prețul certificatului, în euro pe tonă. Obții costul teoretic în euro. Pentru suma care ar ajunge la tine, înmulțește cu partea din cost transferată de furnizor. Pentru lei, folosește și cursul euro-leu; TVA-ul, dacă se aplică acestei componente, se adaugă separat.

La prețul ipotetic de 60 de euro pe tonă și cu transfer integral, exemplele sunt înainte de TVA:

Gaz pentru o lună: 1.000 kWh × 0,000202 tone de CO₂ × 60 euro = 12,12 euro.

Benzină pentru o alimentare: 50 de litri × 0,00228 tone de CO₂ × 60 euro = 6,84 euro.

Motorină: 100 de litri × 0,00268 tone de CO₂ × 60 euro = 16,08 euro.

Pentru o locuință care consumă, de exemplu, 10.000 kWh de gaz într-un an, calculul este 10.000 × 0,000202 = 2,02 tone de CO₂, apoi 2,02 × 60 = 121,20 euro. Suma în lei ar fi 121,20 înmulțit cu cursul euro-leu și cu partea transferată de furnizor, înainte de eventualul TVA. Nu există acum un curs și un procent de transfer pentru viitoarea factură din care să rezulte o sumă sigură în lei. Pentru o estimare lunară, folosește consumul fiecărei luni; împărțirea sumei anuale în părți egale nu arată cât consumi iarna.

Pentru GPL, regula de calcul este aceeași, dar nu folosi direct factorul pentru benzină sau motorină. Anexa VIII a Regulamentului delegat (UE) 2023/1773 dă pentru GPL un factor de 63,1 tone de CO₂ pe terajoule de energie. Ca să transformi litrii alimentați în energie, mai trebuie un factor de conversie; fără el, bonul de alimentare nu dă un calcul corect al costului ETS2.

Dacă primești căldură prin termoficare, exemplul pentru gazul ars în centrala propriei locuințe nu este un calcul al facturii tale. Contează combustibilul ars de producătorul căldurii, emisiile aferente și partea din cost transmisă în preț. Poți verifica valoarea și consumul facturate, dar din ele singure nu rezultă costul certificatelor.

Ce sprijin ar putea primi gospodăriile

Regulamentul (UE) 2023/955 permite folosirea Fondului social pentru climă pentru renovarea locuințelor, încălzire mai curată, transport public și sprijin bănesc temporar pentru gospodăriile vulnerabile. Sprijinul direct trebuie să scadă în timp și poate reprezenta cel mult 37,5% din costul planului național. Acest procent nu este o sumă promisă fiecărei familii. Articolul 41 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2025 permite și folosirea veniturilor din licitații pentru sprijinirea gospodăriilor cu venituri reduse.

La 20 noiembrie 2026, România nu are publicate pentru gospodării sumele individuale, criteriile, actele cerute și pașii de înscriere pentru acest fond. Acestea trebuie stabilite prin planul social pentru climă și prin măsurile naționale de aplicare; deocamdată nu există o cerere pentru acest sprijin pe care să o completezi.

Întrebări frecvente

Intră și curentul electric folosit acasă?

Nu direct. ETS2 privește combustibilii arși în sectoarele acoperite, nu consumul tău de electricitate ca atare.

Se aplică și la lemne sau peleți?

Nu sunt automat scutiți doar pentru că provin din lemn. Contează factorul de emisie și condițiile europene aplicabile combustibilului respectiv.

Prețul certificatului nu poate trece de 45 de euro?

Poate trece. Pragul de 45 de euro, raportat la prețurile din 2020 și ajustat, poate declanșa eliberarea unor certificate suplimentare din rezervă; nu este un preț maxim garantat.

Va apărea ETS2 ca sumă separată pe factură?

Regulile nu cer o linie ETS2 separată pe factura gospodăriei. Costul transferat poate fi inclus în prețul general al combustibilului.

Surse verificate la 20 noiembrie 2026: Regulamentul (UE) 2026/667, articolul 2; Directiva 2003/87/CE, capitolul IVa și anexa III; raportul Comisiei Europene despre sistemul de comercializare a certificatelor din 2026; factorii de emisie publicați de Comisia Europeană; Regulamentul delegat (UE) 2023/1773, anexa VIII; Hotărârea Guvernului nr. 907/2025, articolele 41 și 43; Regulamentul (UE) 2023/955 privind Fondul social pentru climă; pagina Comisiei Europene despre planurile naționale pentru acest fond.