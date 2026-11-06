Pensionarii care primesc pensia acasă prin poștaș ar urma să primească banii începând cu 2 decembrie 2026. Poșta Română estimează că va încheia distribuirea până la 16 decembrie, a anunțat directorul său general, Ștefan Valentin. Tot în decembrie, pensionarii care se încadrează în limitele de venit stabilite de Guvern vor primi un ajutor de 300, 400 sau 500 de lei.

Distribuirea pensiilor începe pe 2 decembrie deoarece 1 Decembrie este zi liberă. Data de 16 decembrie este termenul până la care Poșta estimează că va termina livrările, nu ziua în care fiecare pensionar își primește banii. Ajutorul este o plată separată: legea stabilește că se acordă în decembrie, fără să fixeze aceeași zi cu plata pensiei.

Pensiile prin Poștă încep să fie distribuite pe 2 decembrie

Poștașii ar urma să ducă pensiile la domiciliu pe 2, 3 și 4 decembrie, apoi să continue distribuirea în săptămâna următoare. În calendarul obișnuit publicat de Casa Națională de Pensii Publice, plata prin Poștă se face între 1 și 15 ale lunii. Pentru decembrie, Poșta estimează încheierea distribuirii până pe 16.

Pensionarii avizați, care nu au primit pensia acasă, o pot ridica de la ghișeu în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată, potrivit regulii publicate de Casa de Pensii. Termenul se raportează la ultima zi de plată, nu la prima zi în care poștașii ies pe teren.

Ajutorul din decembrie se calculează după veniturile din noiembrie

Ajutorul este stabilit prin Ordonanța de urgență nr. 23/2026, în vigoare din 2 aprilie 2026. Pentru plata din decembrie, pragul se stabilește după veniturile cuvenite aceleiași persoane în noiembrie 2026:

500 de lei, dacă veniturile lunare cumulate sunt de cel mult 1.500 de lei;

400 de lei, dacă veniturile lunare cumulate sunt între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv;

300 de lei, dacă veniturile lunare cumulate sunt între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv.

La calcul intră pensia publică, pensia militară de stat și indemnizația socială pentru pensionari, dacă persoana le primește. Se adună veniturile aceleiași persoane, nu ale întregii familii. Restanțele plătite pentru perioade dinaintea lunii noiembrie nu ridică plafonul folosit pentru tranșa din decembrie. Astfel, un pensionar cu venituri luate în calcul de 1.500 de lei intră la ajutorul de 500 de lei, iar unul cu 1.501 lei intră la 400 de lei.

Prima tranșă a ajutorului a fost prevăzută pentru mai 2026, iar a doua pentru decembrie. Plata din decembrie se face din oficiu, prin casele de pensii: pensionarul nu depune cerere sau alte acte. Ajutorul se acordă celor aflați în evidența caselor de pensii și cu domiciliul în România; persoanele cu șederea sau reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de el. În cazul pensiei de urmaș, fiecare urmaș este luat în calcul separat.

Pensiile virate pe card au alt calendar

Pentru pensiile plătite în cont sau pe card, regula publicată de Casa de Pensii este plata începând cu data de 12, dar nu mai târziu de 13 ale lunii. Anunțul privind începerea distribuirii pe 2 decembrie se referă la pensiile duse de poștaș, nu la cele virate în cont. O zi exactă de virare pentru decembrie 2026 nu a fost confirmată separat.