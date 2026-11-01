La 1 noiembrie 2026, asigurarea obligatorie a locuinței, numită PAD, costă 50 sau 130 de lei pe an pentru fiecare locuință, potrivit tarifelor afișate de PAID România, organismul care emite polițele. Proprietarii care nu au această asigurare pot fi amendați cu 100 până la 500 de lei, potrivit Legii nr. 260/2008. Potrivit Legii nr. 260/2008, amenda de 100-500 de lei este aplicată de primar sau de persoanele împuternicite de acesta.

Obligația privește casele și apartamentele înregistrate fiscal ca locuințe și folosite în continuare ca atare, indiferent dacă sunt la oraș sau la sat. Pentru fiecare locuință este necesară o poliță separată. Fără PAD, proprietarul nu primește despăgubiri de la bugetul de stat sau local pentru pagubele produse locuinței de un dezastru natural.

Cât costă polița și cât poate acoperi

Prețul depinde de felul în care este construită locuința. PAID afișează tarife fixe de 50 și 130 de lei pe an, iar Cosmin Tudor, director general adjunct al PAID România, a indicat următoarele limite de despăgubire în lei:

Tipul locuinței Cost pe an, lei Despăgubire maximă, lei A 130 100.000 B 50 50.000

Tipul A cuprinde, între altele, locuințe cu structură de rezistență din beton armat, metal sau lemn ori cu pereți exteriori din piatră sau cărămidă arsă. Tipul B cuprinde locuințe cu pereți exteriori din cărămidă nearsă ori din materiale netratate. Pentru două locuințe de tip A, proprietarul plătește două polițe, adică 260 de lei pe an la tariful afișat acum.

Legea exprimă sumele asigurate ca echivalent al a 20.000 de euro pentru tipul A și al a 10.000 de euro pentru tipul B. Limita din tabel nu este o plată automată: dacă paguba acoperită este mai mică, despăgubirea se stabilește după costul reparației.

Când începe asigurarea și ce locuințe sunt exceptate

PAD este valabilă 12 luni. Pentru o poliță nouă, protecția începe cel mai devreme la ora 00:00 a celei de-a cincea zile calendaristice de la plata primei și emiterea contractului, nu în ziua cumpărării. La reînnoire, poate începe cel mai devreme în ziua următoare expirării vechii polițe.

O locuință dintr-o clădire expertizată tehnic și încadrată oficial în clasa I de risc seismic nu poate fi asigurată prin PAD până la recepția lucrărilor de consolidare. Încadrarea se stabilește prin expertiza tehnică și se poate verifica în documentația clădirii ori în evidențele oficiale, nu după prezența unei „buline roșii” pe fațadă.

Ce pagube sunt plătite și ce rămâne în afara poliței

PAD acoperă pagubele aduse construcției de cutremure și alunecări de teren, dar și de inundații cauzate de fenomene naturale. Nu acoperă bunurile din casă, terenul din jur, anexele fără legătură directă cu locuitul, piscinele, saunele sau cazarea provizorie. Nici incendiul ori apa venită de la vecini nu fac parte din cele trei riscuri acoperite; acestea pot fi incluse, în condițiile contractului, într-o asigurare facultativă.

Sunt excluse și pagubele din prăbușiri cauzate de defecte de construcție, precum și cele produse sau favorizate de lucrări neautorizate care afectează structura de rezistență. Potrivit normei Autorității de Supraveghere Financiară din 2023, despăgubirea se calculează din costul local al reparației ori al înlocuirii părților care nu pot fi reparate, inclusiv materiale, manoperă și transport. Plata nu poate depăși paguba stabilită, valoarea de reconstrucție sau limita poliței.

Ce face proprietarul după un dezastru

Polița poate fi încheiată online, direct la PAID, sau printr-un asigurător. PAID administrează polițele și coordonează constatarea pagubelor. Potrivit Legii nr. 260/2008, PAID emite PAD, administrează baza de date și coordonează constatarea prejudiciilor. Dacă se produce unul dintre dezastrele acoperite, proprietarul urmează acești pași:

Anunță imediat autoritățile competente și obține actele care arată cauza și împrejurările pagubei.

Avizează în scris dauna la PAID sau la asigurătorul prin care a încheiat polița, în cel mult 60 de zile de la eveniment, și prezintă dovada dreptului asupra locuinței.

Limitează paguba, dar începe reparațiile numai după constatarea avariilor.

Potrivit Normei ASF nr. 38/2023, constatarea se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la avizare sau de când accesul devine posibil. Cererea trebuie soluționată în 15 zile lucrătoare de la primirea ultimului document necesar, iar despăgubirea se plătește în cel mult 10 zile lucrătoare după acceptarea ofertei.