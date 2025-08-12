Litoralul românesc, aproape plin de Sfânta Maria. Ce tarife mai găsești dacă rezervi pe ultima sută de metri

Minivacanța de Sfânta Maria aduce, ca în fiecare an, un val masiv de turiști pe litoralul românesc.

Gradul de ocupare în unitățile de cazare de la Marea Neagră va depăși 95%, potrivit estimărilor unuia dintre cei mai mari turoperatori de pe piața internă. Cele mai populare hoteluri sunt deja pline pentru perioada 15 – 17 august, iar pentru cei fără rezervare opțiunile rămase sunt limitate și se epuizează rapid.

Peste 200.000 de turiști așteptați pe litoral în minivacanța de Sfânta Maria

Jumătatea lunii august marchează vârful sezonului estival, iar datele arată că în acest an fluxul de vizitatori este mai mare decât în 2023.

„Perioada din jurul datei de 15 august aduce, an de an, un aflux mare de turişti pe litoralul românesc, fiind momentul preferat de mulţi români pentru concediu, iar faptul că anul acesta sărbătoarea religioasă cade vineri face ca numărul celor care rezervă un sejur la mare să fie peste nivelul de anul trecut. Pentru cei care nu au apucat să rezerve din timp, mai există variante last-minute, însă numărul camerelor libere este destul de redus, iar rezervările se fac foarte rapid. Cei care rezervă pe ultima sută de metri se orientează mai ales către pachete care includ cazare şi mic dejun”, a declarat Ștefan Necula, directorul Litoralulromanesc.ro.

Chiar și cu doar câteva zile înainte de minivacanță, există încă locuri disponibile în anumite hoteluri, cu tarife pornind de la 295 de lei/noapte pentru o cameră dublă la trei stele în Mamaia, respectiv de la 460 de lei/noapte la patru stele, cu mic dejun inclus.

În Mamaia Nord, o noapte la un hotel de trei stele pornește de la 275 de lei, iar în Eforie Nord tarifele variază între 300 de lei/noapte la o pensiune de trei stele și 357 de lei/noapte la un hotel de aceeași categorie. Pentru patru stele, cu mic dejun inclus, prețul pornește de la 524 de lei/noapte.

În sudul litoralului, în Neptun-Olimp, cazarea la trei stele cu mic dejun inclus costă de la 269 de lei/noapte, iar în Jupiter o cameră dublă la trei stele ajunge de la 355 de lei/noapte. Pachetele cu mic dejun și prânz, la aceeași categorie, pornesc de la 650 de lei/noapte.

Prețurile rămân neschimbate până la finalul sezonului

Chiar dacă TVA-ul în turism a crescut de la 1 august, tarifele pentru vacanțele la mare nu s-au modificat. „Preţurile nu vor suferi modificări până la finalul acestui sezon estival”, a precizat reprezentantul turoperatorului.

În topul preferințelor pentru această minivacanță se află Eforie Nord, urmată de Mamaia și Neptun. Majoritatea rezervărilor sunt pentru sejururi de 3 – 4 nopți, dar există și turiști care au ales vacanțe de o săptămână, în special cei care au făcut rezervările din timp. Facilități precum piscina, plaja privată, locul de joacă pentru copii sau terenurile de sport au avut un rol important în alegerea hotelului.

În plus față de relaxarea la plajă, turiștii care se află pe litoral pe 15 august pot participa la manifestările dedicate Zilei Marinei, organizate în porturile de la Marea Neagră.

După vârf de sezon, vin reducerile

Imediat după acest weekend prelungit, prețurile pe litoral încep să scadă, odată cu lansarea ediției de toamnă a programului „Litoralul pentru Toți”. Acest proiect oferă reduceri consistente la cazare, vizând să facă vacanțele la mare mai accesibile pentru un public cât mai larg.

Beneficiile unei vacanțe în extrasezon includ nu doar tarife mai mici, ci și temperaturi plăcute și stațiuni mai puțin aglomerate. Programul „Litoralul pentru Toți” a fost gândit tocmai pentru a prelungi sezonul turistic și a aduce un plus de atractivitate stațiunilor românești.

Cu peste 20 de ani de experiență pe piața turismului intern, Litoralulromanesc.ro este lider pe segmentul vacanțelor la Marea Neagră, atât ca număr de turiști, cât și ca cifră de afaceri. Din 2024, compania face parte din Grupul Szallas, consolidându-și astfel poziția în industria de profil.