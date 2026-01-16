Piața de energie din România s-ar putea modifica în urma unui proiect de ordonanță de urgență lansat în dezbatere publică de Ministerul Energiei. Propunerea legislativă introduce conceptul de „partajare a energiei”, care ar permite prosumatorilor să ofere surplusul de electricitate altor consumatori, gratuit sau contra cost. Actul normativ, publicat pe 15 ianuarie 2026, modifică Legea energiei electrice și a gazelor naturale și urmărește consolidarea protecției consumatorilor, potrivit Digi24.

Ce înseamnă partajarea energiei între consumatori

Principala noutate a proiectului este introducerea în legislație a conceptului de „partajare a energiei”, inexistent până acum. În prezent, un prosumator are două opțiuni: să consume energia produsă de panourile fotovoltaice proprii sau să injecteze surplusul în rețea, conform legii. Proiectul adaugă o a treia variantă, care permite clienților activi să împartă cu alți consumatori surplusul de energie din surse regenerabile, pe baza unor acorduri directe.

Noul cadru legal ar permite, de exemplu, ca o gospodărie cu panouri fotovoltaice dintr-un bloc sau dintr-o comunitate locală să furnizeze energie unei alte locuințe fără o astfel de instalație. Transferul se poate realiza gratuit sau contra cost, în funcție de înțelegerea părților. Ministerul Energiei a precizat că proiectul stabilește doar cadrul general, iar detaliile tehnice privind măsurarea, decontarea și rolul operatorilor de distribuție vor fi reglementate ulterior de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Directivă europeană și risc de sancțiuni pentru România

Demersul legislativ este necesar pentru transpunerea unei directive europene adoptate în 2024, care ajustează regulile pieței de energie la nivelul Uniunii Europene, se arată în nota de fundamentare a proiectului. Autoritățile consideră că legislația actuală nu mai corespunde realităților din piață, în special după criza energetică recentă, marcată de volatilitate și creșteri de preț.

Adoptarea ordonanței este considerată o urgență, dat fiind că România se află deja într-o procedură de infringement pentru netranspunerea la timp a directivei. Aprobarea rapidă a proiectului este esențială pentru a preveni posibile sancțiuni din partea Comisiei Europene. Documentul, inițiat de Ministerul Energiei, se află în perioada de consultare publică.

Reguli mai stricte pentru furnizori și contracte clare

Proiectul de ordonanță introduce în Legea 123/2012 noțiunea de contract de furnizare pe durată determinată cu prețuri fixe. Conform definiției, acest tip de contract implică menținerea neschimbată a prețului energiei și a clauzelor pe toată perioada agreată. Textul clarifică, însă, că factura finală poate fi influențată de elemente necontrolate de furnizor, cum ar fi taxele, impozitele sau tarifele reglementate de rețea, acestea nefiind considerate parte a prețului fix.

Actul normativ consolidează obligațiile de informare ale furnizorilor. Aceștia vor trebui să explice clar consumatorilor, înainte de a încheia un contract, dacă prețul este fix, variabil sau dinamic și cum este calculat prețul final. Sunt reglementate mai detaliat și contractele cu preț dinamic, în care costul energiei variază cu piața. Deși pot oferi economii, aceste contracte implică riscuri, iar furnizorii sunt obligați să ofere informații complete. ANRE va avea atribuții extinse de monitorizare și va publica rapoarte periodice despre impactul lor.

Protecție sporită pentru consumatorii vulnerabili

Proiectul include prevederi menite să consolideze protecția consumatorilor vulnerabili și a celor afectați de sărăcie energetică. Noile reguli urmăresc să limiteze expunerea acestor categorii la volatilitatea pieței, conform Ministerului Energiei. Măsurile propuse nu afectează drepturile existente privind schimbarea furnizorului sau obligațiile contractuale de plată.

O noutate tehnică este introducerea conceptului de „acord flexibil de racordare”, care se adresează zonelor cu rețele electrice de capacitate limitată. Acest mecanism ar urma să faciliteze racordarea mai rapidă a noilor capacități de producție din surse regenerabile, cu anumite condiții de control al energiei evacuate în rețea. Pentru a intra în vigoare, ordonanța trebuie să fie adoptată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial.