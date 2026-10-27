O femeie cu suspiciune de cancer de sân poate face investigațiile necesare confirmării chiar dacă nu este asigurată. Are nevoie de un bilet de trimitere pe care medicul trece „SO”, marcajul pentru suspiciune oncologică. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a reunit aceste reguli într-un comunicat din 26 octombrie 2026. Comunicatul nu introduce toate aceste drepturi de la acea dată.

De unde începe pacienta

Primul pas este consultația la medicul de familie. Pacienta îi spune ce schimbare a observat și dacă au existat cazuri de boală în familie. Medicul o poate trimite la analize, ecografie, mamografie sau la un specialist, potrivit Ghidului asiguratului publicat de CNAS în 2025.

Regulile Ministerului Sănătății și CNAS prevăd, la consultația anuală de prevenție, o ecografie de sân și o mamografie pe an pentru femeile care au un risc înalt și vârste între 30 și 49 de ani. Pentru femeile între 50 și 69 de ani, mamografia este recomandată o dată la doi ani. Femeile din această a doua grupă se pot adresa și cabinetelor de specialitate care oferă servicii de depistare precoce.

Ce face biletul marcat SO

Dacă medicul suspectează un cancer, trece „SO” pe biletul pentru investigațiile necesare confirmării. Ordinul Ministerului Sănătății și CNAS din iunie 2024 prevede acest marcaj și pentru persoanele neasigurate. Investigațiile cu „SO” sunt plătite de casa de asigurări separat de suma lunară contractată cu furnizorul, arată CNAS. Pacienta caută un furnizor care are contract cu casa de asigurări; lista pentru ecografii și mamografii este pe site-ul casei județene.

Medicul specialist poate face și o puncție-biopsie de sân ghidată prin ecografie, adică poate lua o mică probă de țesut pentru analiză, într-un cabinet de specialitate. Dacă sunt necesare investigații în spitalizare de zi, pacienta merge cu trimiterea la o unitate care oferă aceste servicii. Pachetele plătite prin asigurări pentru stabilirea diagnosticului, verificarea întinderii bolii și evaluarea stării pacientei se aplică din 1 iulie 2024. Normele recomandă ferm ca acestea să fie parcurse în 28 de zile calendaristice de la prima fișă de spitalizare de zi. Cele 28 de zile sunt o recomandare pentru organizarea diagnosticului, nu o promisiune că orice pacientă va primi rezultatul în acest termen.

Ce se schimbă după confirmarea bolii

După confirmarea diagnosticului, medicul oncolog și unitatea de tratament se ocupă de includerea pacientei în Programul național de oncologie. Dacă nu era asigurată, pacienta primește asigurare fără plata contribuției pentru boala inclusă în program, conform Legii nr. 95/2006. Pentru o boală oncologică deja confirmată, biletul pentru investigațiile aferente se marchează „AO”, nu „SO”.

Investigațiile necesare urmăririi bolii trebuie făcute în cel mult cinci zile lucrătoare de la solicitare, potrivit Ordonanței de urgență nr. 44/2022. Pacienta se adresează cu biletul unui furnizor aflat în contract cu casa de asigurări. Pentru internarea continuă a pacientelor din program nu este necesar bilet de internare, arată regulile CNAS.

Recuperarea și îngrijirea acasă

Pentru recuperare, pacienta primește trimitere către un medic de medicină fizică și reabilitare. Acesta stabilește procedurile, inclusiv drenajul limfatic pentru umflătura apărută din acumularea de lichid. CNAS indică o limită de 42 de zile de recuperare pe an pentru pacientele oncologice, față de 21 de zile în regula generală. Tratamentul poate fi împărțit în cel mult patru perioade.

Pentru îngrijire medicală sau paliativă acasă, medicul eliberează o recomandare, iar pacienta o depune la casa de asigurări. Casa verifică zilele folosite și îi comunică furnizorii cu care are contract. Normele Ministerului Sănătății și CNAS din februarie 2025 permit până la 180 de zile de îngrijiri paliative și până la 300 de zile dacă sunt adunate cu îngrijirile medicale la domiciliu. Aceste limite se calculează pe ultimele 11 luni, nu de la începutul până la sfârșitul unui an calendaristic.

Cum se obțin proteza și manșonul

Pentru o proteză externă de sân sau un manșon care comprimă brațul umflat, medicul specialist dă o prescripție. Pacienta depune la casa de asigurări cererea, copia actului de identitate și prescripția. Potrivit normelor CNAS, casa decide în cel mult trei zile lucrătoare dacă fondurile permit; când cererile depășesc fondul lunar, se poate forma o listă de așteptare. După aprobare, pacienta alege un furnizor cu contract.

Lista de prețuri de referință publicată de CNAS în noiembrie 2024 indică 441 de lei pentru proteza externă de sân cu accesorii și 100 de lei pentru manșonul compresiv obișnuit. Prețul de referință este suma folosită la decontare; dacă produsul ales costă mai mult, diferența poate rămâne de plată pacientei. Proteza se poate înlocui la doi ani, iar manșonul la 12 luni. CNAS a anunțat în octombrie 2026 că termenul manșonului va scădea la șase luni, dar nu a stabilit în comunicat de când se aplică schimbarea.