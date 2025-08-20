Tabletele, telefoanele și calculatoarele au devenit parte din viața copiilor de la vârste la care, altădată, singurele surse de stimulare erau joaca și interacțiunea directă cu părinții. Accesul constant la ecrane oferă avantaje educaționale și de divertisment, însă specialiștii avertizează că utilizarea excesivă poate afecta dezvoltarea cognitivă, emoțională și socială. Impactul nu este același la toate vârstele – iar părinții trebuie să știe cum să gestioneze relația copiilor lor cu tehnologia.

Telefoanele și tabletele schimbă viitorul copiilor. Efectele ascunse pe vârste și ce pot face părinții

Sugarii și copiii sub 2 ani: riscul izolării de stimuli reali

În primii doi ani, creierul copilului se dezvoltă rapid, bazându-se pe contact vizual, voce, mișcare și explorare directă. Interacțiunea autentică este esențială, însă ecranele pot perturba acest proces. Specialiștii avertizează că expunerea în această etapă afectează:

Recomandarea principală: evitarea totală a ecranelor până la 2 ani, cu excepția apelurilor video ocazionale.

Copiii între 2 și 12 ani: întârzieri, oboseală și izolare

Odată cu vârsta preșcolară și școlară, copilul începe să imite comportamente și să folosească tehnologia și în scop educațional. Totuși, pericolele sunt numeroase:

întârzierea vorbirii și scăderea atenției,

comportamente anxioase sau agresive, în funcție de conținut,

tulburări de somn și dezechilibre în ritmul circadian,

reducerea mișcării și probleme fizice (obezitate, dureri de spate, postură incorectă),

izolare socială prin înlocuirea jocurilor reale cu cele virtuale.

Părinții trebuie să limiteze timpul petrecut online (maxim o oră pe zi la vârstele mici, apoi un program echilibrat la școlari), să verifice conținutul și să încurajeze activități alternative precum sportul sau jocurile în aer liber.

Adolescenții între 13 și 18 ani: presiunea socială și dependența digitală

La adolescenți, tehnologia devine un instrument de comunicare și explorare personală. Însă folosirea excesivă are efecte complexe:

dependența de rețele sociale și scăderea stimei de sine,

lipsa somnului și oboseală cronică,

expunere la violență, fake news sau conținut sexual,

anxietate, depresie și tendință de izolare,

scăderea performanței școlare, din cauza distragerii constante.

În această etapă, specialiștii recomandă dialog și reguli flexibile, bazate pe încredere. Adolescenții trebuie ghidați spre utilizarea responsabilă a platformelor, protecția datelor și gestionarea timpului online.

Recomandări generale pentru toate vârstele