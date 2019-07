Reteta de succes pentru un eveniment reusit

Este sezonul evenimentelor si al petrecerilor. Toata lumea se asteapta sa fie evenimente pe cinste. Agitatia se resimte inca de la inceput, incepand cu programarea evenimentelor la biserica si ulterior la localul dorit, in functie de natura fiecarui eveniment in parte. Insa de fiecare data apar aceeasi intrebare: -Este oare alegerea noastra cheia pentru un eveniment reusit?

Fiecare eveniment are o nota aparte care-l transforma intr-un eveniment de milioane chiar daca investitiile nu sunt foarte mari. Bugetul alocat difera in functie de locatie, de numarul de invitati si bineinteles, de preferintele personale, de la decor, la meniu. Alegerile cele mai inspirate vor duce in cele din urma la realizarea unui eveniment deosebit, cu rezultate pe masura asteptarilor.

Care este reteta de succes pentru un eveniment ca-n povesti?

Indiferent de natura evenimentului, locatia se alege tinand cont de tematica evenimentului si de numarul de participanti. Nuntile se pot desfasura pe malul unei ape, la cort, la Buftea Events, etc. Pentru un eveniment de familie se opteaza pentru locatii mici, in timp ce pentru conferinte, nunti sau botezuri poate fi necesar sali mai mari. Totodata conferintele vor necesita sali specializate ce vor permite sustinerea pe larg a unui speach, cu accesoriile necesare. Incaperea aleasa trebuie sa fie una confortabila, sa existe pe cat de mult posibil lumina naturala pentru a nu obosi ochii, cat si scaune confortabile. Intotdeauna la un astfel de eveniment trebuie avut in vedere ca decorul sa fie cat mai minimal astfel incat intreaga atentie sa se centralizeze pe invitati/vorbitori.

Pozitia la masa este iarasi un subiect important. Persoanele foarte apropiate si/sau invitatii speciali vor fi amplasati cat mai aproape de scena/zona de speach, in timp ce restul persoanelor vor fi pozitionate strategic astfel incat si atentia lor sa fie captivata de viitoarele discursuri.

Daca bugetul nu reprezinta o problema, specialistii pentru organizarea unui eveniment amplu precum o nunta sau un botez, cat si pentru o conferinta, vin in ajutor oricarui doritor. Exista numeroase companii de catering care ofera diferite servicii, de la aranjamente florale, la aranjarea propriu-zisa a salii si pana la realizarea unui meniu cu totul si cu totul aparte. Se pot creea diferite variatii in functie de tematica si/sau personalitate, astfel incat evenimentul sa straluceasca in tot ansamblul sau si sa fie de un adevarat succes.

In cadrul evenimentelor de bussiness se recomanda a nu se exagera cu accesoriile. Spatiul trebuie sa fie cat mai curat si cat mai linistit, mai ales daca se doreste a fi o conferinta de durata.

In cadrul nuntilor si la botez se pot opta pentru adevarate copertine de aranjamente florale, culori si detalii. Tematica insasi poate fi aleasa in concordanta cu sezonul sau cu inclinatiile persoanelor aflate in rolul principal.

Meniul poate fi si el la fel de versatil si jucaus. Este de preferat a se cauta o balanta intre variatiile de mancare astfel incat sa nu se creeze risipa si in acelasi timp alimentele sa poata fi consumate de catre toti invitatii. Deseori meniurile mai clasice si traditionale sunt mai bine apreciate decat cele extrem de sofisticate si de origine straina.