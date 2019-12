Harghita: Consiliul Judeţean a alocat 7,2 milioane de lei pentru funcţionarea sistemului de protecţie socială

Consiliul Judeţean Harghita a alocat vineri după-amiază, într-o şedinţă extraordinară, suma de aproximativ 7,2 milioane de lei pentru funcţionarea sistemului de protecţie socială din judeţ, în condiţiile în care Guvernul nu a alocat în 2019 fonduri acestui domeniu.

Preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a declarat presei că este vorba de o inegalitate, întrucât judeţul Harghita nu se poate compara cu altele mult mai dezvoltate, cu venituri mai mari şi este de părere că guvernanţii ar trebui să înţeleagă că beneficiarii sistemului de protecţie socială trebuie susţinuţi.

„Nu cred că există ţară în UE unde sistemul de protecţie socială să fie atât de vitregit ca la noi, pentru că guvernanţii nu înţeleg că acei copii şi acei bătrâni care sunt într-o situaţie foarte dificilă trebuie să fie susţinuţi. Şi, totodată, trebuie să avem grijă de faptul că, aşa cum scrie în Constituţia României, un om nu are nicio vină dacă are probleme în judeţul Harghita, un judeţ cu venituri medii, sau este într-un judeţ unde există industrie, sunt reşedinţe de judeţ cu sute de mii de locuitori, unde există foarte multe locuri de muncă bine plătite şi acel judeţ are un alt tip de venit. Aşadar, este o inegalitate şi eu cred că un om sau un copil care, oriunde s-a născut în această ţară, trebuie să fie îngrijit la fel şi să primească aceleaşi fonduri”, a spus Borboly Csaba.

Acesta a mai arătat că a fost nevoie ca, din nou, Consiliul Judeţean să ia bani de la anumite proiecte de investiţii, pentru a aloca DGASPC şi consideră că acest lucru afectează dezvoltarea zonei.

„Aşadar, iarăşi a trebuit să luăm bani de la dezvoltare şi acum cinci drumuri sunt în pericol de a nu fi finalizate. Deci, am luat bani de la proiecte unde deja drumul judeţean era în fază de execuţie, am fost nevoiţi să oprim lucrările şi nu e bine pentru dezvoltarea judeţului. Aşadar, aşteptăm şi de la guvernul PNL, aşa cum am aşteptat şi de la guvernul PSD, să vină cu susţinere şi să ne dea înapoi aceşti bani, care acum ne lipsesc de la nişte lucrări care trebuie să fie finalizate”, a mai afirmat preşedintele CJ Harghita.

Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Harghita, Elekes Zoltan, a declarat că cea mai mare parte a acestor bani se vor folosi pentru plata salariilor personalului şi acordarea voucherelor de vacanţă pe acest an, potrivit legii.

De asemenea, fondurile vor merge şi către acoperirea cheltuielilor curente de funcţionare a serviciilor sociale, către plata îmbrăcămintei pentru copii din centre, a rechizitelor sau materialelor sanitare pentru centrele care găzduiesc persoane cu dizabilităţi, dar şi pentru plata unor servicii sociale contractate.

Potrivit sursei citate, Guvernul nu a alocat deloc în acest an bani către DGASPC, cheltuielile de funcţionare a acestui sistem fiind susţinute de Consiliul Judeţean.

Elekes consideră că măsura prin care Guvernul a trecut finanţarea serviciilor sociale în grija consiliilor judeţene nu este una care să ajute acest domeniu.

„Eu nu cred că nu este o măsură care să ajute serviciile sociale. Vedem că, în cadrul primăriilor, de exemplu, nu au fost alocări de la nivel central pentru servicii sociale şi nici nu sunt servicii sociale la nivelul comunelor, aproape nimic, deşi toată politica socială merge către serviciile primare, către serviciile comunitare. Dacă nu sunt alocări pentru funcţionare, primăriile nu fac. Tare mi-e teamă că aşa vor ajunge şi consiliile judeţene, că dacă nu sunt alocări pentru funcţionarea sistemului de protecţie a copilului, pentru centrele destinate persoanelor cu handicap şi aceste sisteme vor merge în jos, nu se vor mai dezvolta. Şi ar fi mare păcat, fiindcă România, chiar şi Uniunea Europeană au investit foarte multă muncă şi finanţe în crearea acestui sistem. Eu zic că, în momentul de faţă, cel puţin în Harghita, este un sistem de care nu trebuie să ne fie ruşine, este un sistem funcţional şi foarte, foarte necesar. Deci, nu e acelaşi lucru dacă vedem un copil înfometat şi nu avem unde să-l ducem sau avem centre, avem asistenţi maternali şi putem avea grijă de el”, a conchis şeful DGASPC Harghita.