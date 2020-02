Campanie împotriva Profi: Nu mai comercializați ouă cu cifra 3!

Profi România se confruntă cu o serie de critici din partea consumatorilor revoltați că sunt printre ultimele supermarketuri din România care comercializează ouă de la găini ținute în cuști.

Asociația F.R.E.E. a lansat o campanie împotriva lanțului de supermarketuri PROFI, criticând conducerea fiindcă susține practici barbare de creștere a găinilor, prin comercializarea ouălor marcate cu cifra 3. Acțiunea are loc în urma dialogurilor eșuate ale ONG-ului cu reprezentanții firmei, aceștia din urmă tratând subiectul cu indiferență.

Campania la nivel național este susținută de peste 70 de ONG-uri din toată lumea, membre ale Alianței Open Wing. Susținătorii drepturilor animalelor sunt revoltați că firma de retail cu cea mai mare extindere geografică din România, titlu cu care Profi se mândrește, nu a elaborat până în prezent o politică de bunăstare a animalelor. Mai mult decât atât, Profi vinde ouă cu cifra 3 sub marca proprie, Proxi. Subiectul „cage-free” se răspândește într-un ritm rapid în țară și pe glob, și este adresat de un număr din ce în ce mai mare de companii importante din diferite sectoare ale pieței.

„Ca lideri în domeniul de retail românesc, una dintre responsabilitățile Profi este aderarea la standarde globale de bunăstare a animalelor, deja stabilite de către alte lanțuri de supermarketuri precum Carrefour, Lidl, Mega Image și Kaufland”, declară Alina Puiu, reprezentant F.R.E.E. „Suntem încrezători că Profi va lua decizia corectă și va ține cont preocupările miilor de clienți pe care asociația noastră îi reprezintă.”

Asociația F.R.E.E. anunță că va protesta în fața magazinelor Profi până când conducerea va publica un angajament „cage-free”. Alte acțiuni sunt desfășurate în mediul online, cu reclame și hashtaguri ca #ProfiSusțineCruzimea și #BoicotProfi. De asemenea, oamenii semnează petiția de pe https://ouaotravite.ro/profi/ prin care solicită conducerii Profi să oprească aprovizionarea ouălor marcate cu cifra 3.

Despre asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.)

Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.) are ca scop promovarea drepturilor animalelor și protecției mediului înconjurător în România, cât și a unei alimentații sănătoase, care respectă animalele și natura. Organizația a fost înființată în anul 2017 și organizează frecvent evenimente de informare a publicului la nivel național.

Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul organizației www.freeanimals.ro, cât și pe website-ul campaniei www.ouaotravite.ro.