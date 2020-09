Economia Regatului Unit continuă redresarea în iulie

Economia britanică a crescut cu 6,6% în iulie, conform cifrelor oficiale, dar producția rămâne cu mult sub nivelurile pre-pandemice.

Este a treia lună consecutivă în care economia s-a extins.

Dar Biroul de Statistică Națională (ONS), a declarat că Marea Britanie „a recuperat încă doar puțin peste jumătate din producția pierdută cauzată de coronavirus”.

Saloane de coafură, pub-uri și restaurante au contribuit la creștere după ce companiilor li s-a permis redeschiderea în iulie.

Cu toate acestea, economia Regatului Unit este încă cu 11,7% mai mică decât în ​​februarie, iar creșterea în iulie a fost mai mică decât expansiunea de 8,7% înregistrată în iunie.

Thomas Pugh, economist britanic la Capital Economics, a declarat că redeschiderea restaurantelor și a pub-urilor a însemnat că sectorul serviciilor de cazare și mâncare „a crescut cu 140,8%” între iunie și iulie.

Și, deși se așteaptă ca schema Eat Out to Help Out să ofere un impuls suplimentar în august, „acum, când majoritatea sectoarelor din economie sunt deschise din nou, există puține posibilități pentru creșteri mari suplimentare ale PIB-ului lunar”.

Sus, sus, dar nu departe.

Economia din Marea Britanie a continuat o redresare bruscă de la blocare în iulie, în creștere cu 6,6% în luna respectivă.

Dar rata de recuperare a fost puțin mai lentă decât în ​​iunie, ridicând unele îngrijorări cu privire la forța continuă a revenirii înapoi.

Economia este încă cu aproape 12% mai mică decât înainte de criza pandemiei și a recuperat puțin peste jumătate din producția pierdută în timpul opririlor.

În timp ce, cel de-al treilea trimestru urmează să înregistreze un număr record de creștere și de sfârșitul oficial al recesiunii, rămân temerile că recuperarea ar putea dispărea.

Grupurile de afaceri continuă să facă eforturi pentru extinderea pachetelor de asistență guvernamentală care urmează să fie închise.

Cifrele din iulie au reflectat redeschiderea parțială a comerțului cu amănuntul, a producției și a unor activități din sectorul public, cum ar fi școlile.