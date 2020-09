Schema de alimentație „Eat Out to Help Out” a redus drastic inflația

Schema de alimentație „Eat Out to Help Out” a redus drastic inflația

Rata inflației din Marea Britanie a scăzut brusc la 0,2% în august, deoarece efectul schemei Eat Out to Help Out a scăzut prețurile restaurantelor, arată cifrele.

Cifra din iulie fusese de 1%.

Reducerea TVA de la 20% la 5% în sectorul ospitalității a contribuit, de asemenea, la scăderea mare a inflației indicelui prețurilor de consum (IPC), a declarat Biroul de Statistică Națională.

Sistemul de mâncare, care s-a desfășurat de luni până miercuri în august, oferea 50% reducere la mâncare până la valoarea de 10 lire sterline.

„Costul mesei a scăzut semnificativ în august datorită schemei Eat Out to Help Out și reducerii TVA, ceea ce a dus la una dintre cele mai mari scăderi ale ratei inflației anuale din ultimii ani”, a declarat statisticul național adjunct al ONS, Jonathan Athow.

„Pentru prima dată de când au început înregistrările, tarifele aeriene au scăzut în august, deoarece mai puțini oameni au călătorit în străinătate în vacanță.

Între timp

Creșterea obișnuită a prețului îmbrăcămintei văzută în această perioadă a anului, pe măsură ce intervalele de toamnă au lovit magazinele, nu au reușit să se materializeze.”