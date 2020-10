Raportul antitrust al SUA indică dezmembrarea firmelor Big Tech

Raportul antitrust al Camerei Reprezentanților SUA privind firmele Big Tech conține un „apel subtil, ascuns pentru a despărți” companiile, a declarat congresmanul republican Ken Buck într-un proiect de răspuns văzut de Reuters.

Se așteaptă ca subcomitetul House antitrust să își publice raportul săptămâna aceasta pe Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc și proprietarul Google Alphabet Inc.

Un reprezentant Buck a confirmat pentru Reuters autenticitatea proiectului de răspuns, care a fost raportat pentru prima dată de Politico.

În proiect, Buck a spus că împărtășește preocupările democratice cu privire la puterea firmelor Big Tech, cu înclinația lor pentru „achiziții ucigașe” pentru a elimina rivalii și preferința de sine în direcționarea clienților către celelalte produse ale acestora.

Cu toate acestea, el s-a opus unui plan pentru a le cere să delimiteze o „linie unică de activitate” clară.

Platforma social media Facebook deține, de asemenea, Instagram și WhatsApp, întreprinderile furnizorului de motoare de căutare Google includ YouTube și Android, iar liderul de comerț electronic Amazon operează o unitate masivă de cloud computing.

„Această propunere este o chemare subtilă, voalată, pentru a sparge firmele Big Tech. Nu suntem de acord cu abordarea majorității „, a scris Buck.

Nu se știe încă câți republicani vor susține raportul, care este condus de președintele democratic David Cicilline.

Rapoartele și recomandările cu sprijin bipartidist au de obicei un impact mai mare. „Raportul oferă o privire îngrozitoare asupra modului în care Apple, Amazon, Google și Facebook și-au folosit puterea pentru a controla modul în care vedem și înțelegem lumea”, a scris Buck.