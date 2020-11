Instacart îl folosește pe Goldman Sachs pentru a conduce IPO la o evaluare de 30 de miliarde de dolari

Instacart a ales Goldman Sachs Group Inc GS.N pentru a conduce oferta publică inițială (IPO), care ar putea veni la începutul anului viitor și va aprecia aplicația de livrare a alimentelor din SUA la aproximativ 30 de miliarde de dolari, au declarat joi oameni familiarizați cu această chestiune.

Instacart a fost evaluată la 17,7 miliarde de dolari luna trecută, când a strâns 200 de milioane de dolari într-o rundă privată de strângere de fonduri.

Dacă IPO ar împinge evaluarea Instacart la aproape 30 de miliarde de dolari, aceasta ar sublinia creșterea rapidă a afacerii sale pe măsură ce mai mulți consumatori se vor îndrepta spre ea pentru a cumpăra alimente în timpul pandemiei COVID-19.

Compania cu sediul în San Francisco își accelerează planurile de intrare în bursă după ce alegătorii din California au susținut săptămâna trecută o propunere de vot care susținea statutul șoferilor de livrare pe bază de aplicații ca contractori independenți.

Acesta a fost un impuls pentru cei de la Instacart și Uber Technologies Inc UBER.N, care se bazează pe oameni pentru a lucra independent și nu ca angajați.

Sursele au solicitat anonimatul, deoarece pregătirile IPO sunt confidențiale. Instacart și Goldman Sachs au refuzat să comenteze. Instacart și-a extins activitatea de livrare la bunuri non-alimentare, deservind clienții marilor magazine precum Walmart Inc WMT.N, retailerul de produse de înfrumusețare Sephora și magazinul de convenții 7-Eleven.

Lansat în 2012 și condus de cofondatorul său Apoorva Mehta, volumul comenzilor Instacart a crescut cu până la 500% în acest an, pe măsură ce consumatorii cumpărau online în timpul focarului de coronavirus.

Investitorii Instacart includ firme de capital de risc Sequoia Capital, Andreessen Horowitz și D1 Capital Partners, potrivit datelor PitchBook.

Mai mulți afaceriști din Silicon Valley se pregătesc pentru debutul lor pe piața bursieră în următoarele câteva săptămâni, inclusiv start-up-ul de închiriere de case Airbnb Inc, retailerul online Wish Inc și serviciul de livrare a produselor alimentare DoorDash Inc.