Host-Age.ro oferă 50% discount la găzduire partajată și VPS cu ocazia celei de 19-a aniversări

Compania Host-Age.ro a împlinit 19 ani de la înființare și le propune clienților o mega promoție aniversară: Este vorba despre o promoție valabilă până la sfârșitul acestui an, care presupune un discount de 50% la noile pachete de găzduire web care vor fi achiziționate în 2020.

Pe lângă raportul de calitate preț excelent, compania care activează de 19 ani în domeniul serviciilor de găzduire web și înregistrare de domenii se poate lăuda suport tehnic ultra-rapid: Departamentul de relații cu clienții al celor de la Host Age răspunde oricărui tichet în cel mult 10 minute, în intervalul orar 08:00– 01:00.

HOST AGE este un nume important și în piața de domenii web, fiind partener ROTLD din anul 2002. De atunci, grupul a înregistrat peste 22.000 de domenii pentru clienții săi în cei 19 ani de activitate și în prezent, oferă domenii .ro și .com la un preț competitiv, de doar 40 lei pe an, respectiv 50 lei pe an.

Și mai mult decât atât, cele peste 160 de extensii de domenii disponibile în oferta celor de la Host-Age.ro includ atât TLD-uri naționale, cum ar fi .de .fr .it .es .uk .us și așa mai departe, cât și multe alte tipuri de extensii, ca de exemplu: .eu .net .tv .org .casino .biz .jobs .blackfriday .blog .bet .app .business .agency .gratis .live .news .vip .promo .email .cloud etc.

Utilizatorii Host-Age.ro au posibilitatea de a alege între 12 tipuri de certificate SSL, al căror preț de plecare este de 50 lei pe an. Oferta este adresată oricărui tip de buget. Nu lipsesc nici certificatele SSL care permit folosirea unui număr nelimitat de subdomenii.

Host Age este și prima companie autohtonă furnizoare de servicii de găzduire web și înregistrare de domenii care le oferă clienților săi:

garanția 30 de zile banii înapoi

pachete de reseller hosting

ofertă variată de certificate SSL

găzduire pentru servere dedicate

Acest lucru nu face decât să confirme calitatea serviciilor oferite. Audi, Avon, BCR, BRD, Canon, Cec Bank, Enel, Fan Courier, LG, HTC, Michelin, Omniasig, Mobexpert, Panasonic, Tchibo și Tuborg sunt câțiva dintre numeroșii clienți mulțumiți care se regăsesc în portofoliul HOST AGE.

Pentru a revendica oferta cu 50% reducere la găzduire web partajată în primul an, utilizatorii trebuie să folosească voucherul „50HOST6122020”, iar clienții care se optează pentru serviciile de găzduire pe server virtual (VPS) trebuie să folosească următorul cod promoțional: „50VPS36122020”. Ambele coduri sunt valabile până la 31.12.2020, iar prețurile listate mai jos, precum și cele de pe site, nu includ cota TVA (19%).

Pachetele de găzduire web la doua cea mai veche firmă din România care furnizează servicii de web hosting și înregistrare de domenii web pornește de la 5 lei pe lună, în timp ce ofertele de tip VPS pornesc de la 45 lei pe lună. În plus, se oferă și găzduire pe servere dedicate, servicii ale căror prețuri de pornire pleacă de la 400 lei pe lună.

Cele peste 20.000 de site-uri deținute de cei peste 5.000 de clienți din 32 de țări sunt găzduite pe servere de ultimă generație. Astfel, pe lângă viteză, stabilitate și securitate, fiecare dintre pachetele oferite beneficiază de uptime minim de 99.98%.