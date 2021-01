Acțiunile China Telco pierd 5% în prima zi de tranzacționare de la anunțul de scoatere din funcție a NYSE

Cele mai mari trei companii de telecomunicații din China au văzut că acțiunile lor au scăzut cu până la 5% în Hong Kong luni, prima sesiune de tranzacționare de la Bursa de Valori din New York (NYSE) a declarat că va radia firmele conform unui plan pe care China îl consideră „politic” și „limitat” ”Impact.

NYSE a declarat joi că va elimina China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd și China Unicom Hong Kong Ltd în urma demersului guvernului SUA din noiembrie de a bloca investițiile în 31 de firme despre care a spus că sunt deținute sau controlate de armata Chinei.

Comisia de reglementare a valorilor mobiliare din China, într-o întrebare și răspuns postată duminică pe site-ul său, a declarat că planul este „motivat politic”.

Măsura „ignoră complet situația reală a companiilor relevante și drepturile și interesele legitime ale investitorilor globali și subminează grav normele normale ale pieței”, a spus acesta.

Încasările americane de depozit listate de cele trei companii de telecomunicații au o valoare de piață combinată de sub 20 miliarde de yuani (3,07 miliarde de dolari), sau 2,2% din capitalul propriu al firmelor, a spus autoritatea de reglementare.

„Chiar dacă este eliminat, impactul direct asupra dezvoltării și funcționării pieței companiilor este destul de limitat”, a spus acesta.

Acțiunile China Mobile au scăzut până la 4,5% în Hong Kong luni până la 42,20 dolari SUA, cel mai mic preț din iulie 2007. China Telecom a scăzut cu până la 5,6%, iar China Unicom a pierdut 3,4% față de o creștere de 0,8% a indicelui de referință Hang Seng .

Toți trei au spus că nu au primit nicio notificare de radiere de la NYSE. Într-o notă de cercetare, analiștii Citic Securities au declarat că decizia de radiere corespunde așteptărilor.

„Cele trei firme au în medie doar 1,5% din acțiunile listate în SUA, iar restul în Hong Kong, au lichidități suficiente și nu au făcut nicio strângere de fonduri în SUA de 20 de ani. Deținerea acțiunilor listate în SUA va reprezenta doar un risc mai mare pentru acestea.”

Washingtonul și-a intensificat poziția de duritate împotriva Chinei în ultimele săptămâni. În decembrie, a adăugat zeci de firme chineze pe o listă neagră comercială, acuzând Beijingul că le-a folosit pentru a valorifica tehnologia civilă în scopuri militare.

Sâmbătă, ministerul comerțului din China a declarat că va lua „măsurile necesare” pentru a proteja interesele firmelor chineze.

„În ultimii ani a fost destul de normal să vedem firme chinezești scoase din listă în SUA sau să aibă listări secundare în Hong Kong”, au scris luni analiștii Citic.

„Odată cu radierea, cele trei companii de telecomunicații vor avea șansa ca acțiunile lor să fie reevaluate și să reducă costul divulgării financiare.”