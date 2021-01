Ford Motor Co își va închide cele trei fabrici din Brazilia în 2021 și va prelua taxe de aproximativ 4,1 miliarde de dolari

Ford Motor Co a declarat luni că își va închide cele trei fabrici din Brazilia în acest an și va prelua taxe de aproximativ 4,1 miliarde de dolari, deoarece pandemia COVID-19 a amplificat capacitatea de producție a companiei sub utilizarea sa.

Producția va înceta imediat la uzinele Ford din Camaçari și Taubaté, producția de piese continuând timp de câteva luni pentru a sprijini stocurile pentru vânzările după închidere. Fabrica Troller din Belo Horizonte, Brazilia, va continua să funcționeze până în al patrulea trimestru.

Oficialii Ford au declarat că acțiunea face parte din restructurarea globală de 11 miliarde de dolari prognozată anterior de producătorul auto din SUA, din care a reprezentat 4,2 miliarde de dolari până în al treilea trimestru al anului 2020. Acțiunile Ford s-au închis cu peste 3%.

Închiderile uzinei afectează aproximativ 5.000 de angajați, mai ales în Brazilia, purtătorul de cuvânt al Ford T.R. Reid a spus într-o conferință telefonică cu reporterii.

Vânzările de vehicule din industrie au scăzut cu 26% în Brazilia anul trecut și nu se așteaptă să revină la nivelurile din 2019 până în 2023, cu accent pe vânzările de flote mai puțin profitabile, a spus Ford.

„Știm că acestea sunt acțiuni foarte dificile, dar necesare, pentru a crea o afacere sănătoasă și durabilă”, a declarat Jim Farley, director executiv al Ford, într-un comunicat. „Trecem la un model de afaceri slab, ușor, încetând producția în Brazilia.”

Oficialii Ford au declarat că închiderile fabricii fac parte din strategia companiei de a atinge marjele de operare globale de 8%. Ford, care operează în Brazilia de mai bine de un secol și au început discuții cu sindicatele sale și cu alții despre concedieri.

Ministerul Economiei din Brazilia a a fost nemulțumit de decizia Ford de a pune capăt producției din țară și a afirmat că a întărit necesitatea reformelor pentru îmbunătățirea climatului de afaceri.

În Camaçari, în nord-estul Braziliei, sindicatul a convocat marți o întâlnire de urgență la porțile fabricii pentru a lua o poziție cu privire la pierderea a 4.059 de locuri de muncă.

„Această lovitură foarte dură ne-a luat prin surprindere. Nu ne-am imaginat niciodată că Ford își poate închide fabricile din Brazilia ”, a declarat liderul sindical Julio Bonfim într-un mesaj video către muncitori.

Închiderile au marcat o altă retragere a Ford pe o piață în curs de dezvoltare, după ce luna trecută compania din Dearborn, Michigan, a renunțat la asocierea auto cu Mahindra și Mahindra Ltd. din India.

Ca urmare a închiderii uzinei, Ford va încheia vânzările în America de Sud de SUV EcoSport, mașina subcompactă Ka și SUV T4, odată cu vânzarea stocurilor.

Ford păstrează o fabrică în Argentina și alta în Uruguay.

Ford a declarat că își va menține centrul de dezvoltare a produselor din Bahia, terenul de probă din Tatuí, São Paulo și sediul său regional din São Paulo.

Din taxele de 4,1 miliarde de dolari, Ford a declarat că se așteaptă să înregistreze aproximativ 2,5 miliarde de dolari în al patrulea trimestru al anului 2020 și aproximativ 1,6 miliarde de dolari în 2021. pentru a acoperi disponibilizările.