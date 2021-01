Perspectiva se întunecă pentru Wall Street pe măsura ce reglementările lui Biden prind contur

Wall Street s-ar putea confrunta cu un disconfort timp de patru ani, după ce echipa președintelui ales Joe Biden a confirmat luni că intenționează să numească doi campioni ai consumatorilor pentru a conduce agenții financiare de top, semnalând o poziție mai dură asupra industriei decât mulți anticipaseră.

Gary Gensler va ocupa funcția de președinte al Comisiei securității și schimbului valutar (SEC), iar membru al Comisiei federale de comerț Rohit Chopra va conduce Biroul pentru protecția financiară a consumatorilor (CFPB). Progresiștii văd agențiile ca fiind esențiale pentru promovarea priorităților politice privind schimbările climatice și justiția socială.

„Echipa Biden se confruntă cu membrii extremei de stânga”, a declarat Patrick McHenry, lider republican în cadrul panoului financiar al Camerei Reprezentanților, despre Chopra, în timp ce Gensler avertizează că ar trebui „să reziste presiunii pentru a comanda regimul nostru de divulgare a valorilor mobiliare pentru a încerca să remedieze probleme economice sau sociale. ”

Președintele autorității de reglementare a instrumentelor financiare derivate din 2009 până în 2014, Gensler a implementat noi reguli de tranzacționare schimburilor create de Congres după criza financiară, dezvoltând o reputație de operator dur dispus să facă față intereselor puternice de pe Wall Street.

Chopra a ajutat la înființarea CFPB după criză și a servit ca prim avocat al împrumuturilor pentru studenți. La FTC, el a militat pentru reguli mai dure pentru marile companii de tehnologie privind confidențialitatea și concurența consumatorilor și pentru sancțiuni mai stricte.

Având în vedere că republicanii au o șansă bună de a menține controlul Senatului după alegerile din 3 noiembrie, directorii financiari sperau că Biden va urmări alegeri mai moderate. Dar victoriile democratice la două alegeri din Georgia, la începutul acestei luni, înseamnă că democrații vor avea controlul efectiv al camerei după ce Biden și vicepreședintele ales Kamala Harris vor depune jurământul miercuri.

Aceste victorii înseamnă, de asemenea, înfocatul anti-Wall Street, Sherrod Brown, va conduce puternicul Comitet bancar al Senatului. El a spus că intenționează să încerce să abroge regulile prietenoase de pe Wall Street introduse de autoritățile de reglementare ale președintelui Donald Trump.

Luni, Brown a salutat-o ​​pe Chopra drept o alegere „îndrăzneață” care ar asigura că CFPB „joacă un rol de lider în combaterea inechităților rasiale din sistemul nostru financiar”, în timp ce Gensler „va trage la răspundere actorii răi” și va pune „familiile muncitoare pe primul loc”.

Se așteaptă ca Gensler să urmărească noi dezvăluiri corporative cu privire la riscurile legate de schimbările climatice, cheltuielile politice, compoziția și tratamentul forței de muncă ale companiei și să finalizeze modalitățile de compensare a executivelor după criză, printre alte reguli.

Se așteaptă ca Chopra să revizuiască regulile de împrumut pe zi de plată și de colectare a datoriilor, despre care grupuri influente de consumatori spun că nu vor proteja americanii. Ei speră, de asemenea, că va elimina ratele exorbitante de împrumut și practicile abuzive de colectare a datoriilor, va remedia povara datoriei studenților și lacunele din accesul minorităților la credit.

„CFPB are o treabă incredibil de importantă de făcut, inclusiv oprirea riscurilor financiare”, a declarat Lisa Donner, director executiv la Americans for Financial Reform, un grup de reflecție. „De asemenea, are un rol urgent de jucat în a ajuta familiile să supraviețuiască și să se refacă după criza economică indusă de pandemie”.

Totuși, Biden va trebui mai întâi să-l concedieze pe Kathy Kraninger, actualul director al CFPB, putere pe care o va avea datorită unei hotărâri de anul trecut a Curții Supreme care spunea că directorul CFPB a lucrat la dorința președintelui.

Dar Richard Hunt, director executiv al Consumer Bankers Association, a respins ideea că Biden ar trebui să folosească automat această putere.

„CBA nu crede că este în interesul consumatorilor să aibă un nou director la fiecare schimbare în administrație. Acest efect va stopa inovația și va preveni reglementări consistente ”, a spus Hunt într-o declarație.