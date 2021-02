Modul în care călătorii ajută la protejarea insulelor din periferia Seychelles

Există puține locuri în lume la fel de frumoase sau la fel de vulnerabile ca insulele din periferia Seychelles.

În timp ce arhipelagul din vestul Oceanului Indian este alcătuit din 115 insule, cele 72 de insule periferice sunt, fără îndoială, cele mai îndepărtate și conservate locații ale sale.

Situate la distanțe cuprinse între 60 de minute și două ore și jumătate distanță de insula principală Mahé, insulele și atolii prezintă o abundență de viață marină, coastă curată și viață de păsări exotice.

Printre acestea se numără Aldabra, situl Patrimoniului Mondial UNESCO, care găzduiește cea mai mare populație de broaște țestoase gigantice din lume, Alphonse, prima insulă din Seychelles care se bazează pe energia solară și Cosmoledo nelocuită, cunoscută pentru recifele sale de corali spectaculos.

„Cel mai unic lucru despre Insulele Outer (periferice) este că au fost înghețate în timp”, a declarat ecologistul Keith Rose-Innes pentru CNN Travel. „Aceste insule sunt atât de inaccesibile de către oameni și atât de departe încât au fost lăsate în pace.

„Coralul este încă intact, deoarece atolii au picături foarte ascuțite și apa rece se înconjoară în jurul lor. Deci, există foarte puțină albire a coralilor.



„Biomasa peștilor de sub mare este incredibilă. Uneori, dacă înotați la 10 metri distanță, nu vă puteți vedea pentru că sunt atât de mulți pești. Deci este într-adevăr un loc uimitor. De-a lungul anilor a fost foarte puțină presiune umană. ”

Dar, în timp ce Insulele periferice au fost scutite de unele probleme de „presiune umană” cu care se confruntă destinații precum Thailanda, ele, împreună cu restul Seychelles, sunt totuși amenințate.

În prezent, cele mai semnificative pericole pentru insule sunt poluarea cu plastic, pescuitul excesiv și schimbările climatice.

Acesta din urmă a condus la primul acord din lume pentru conservarea datoriilor, care a fost semnat între guvernul din Seychelles și The Nature Conservancy în 2016.

Acest lucru a făcut ca organizația caritabilă SUA Nature Conservancy și un număr de investitori să cumpere un procent din datoria națională a Seychelles și să o plaseze în Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust (SeyCCAT), care oferă rate scăzute ale dobânzii la rambursări.

Banii au fost direcționați către proiecte menite să protejeze viața marină și să abordeze impactul schimbărilor climatice și au promis că vor face 30% din apele sale naționale zone protejate până la sfârșitul anului 2020.



După ce a petrecut mulți ani explorând Insulele Externe ca pescar de muște, Rose-Innes spune că a fost martorul efectelor din prima mână.

„Schimbările climatice sunt o problemă importantă”, spune el. „Văd diferența. ​​De exemplu, avem furtuni mai mari. Insula Farquhar a cunoscut cel mai vicios ciclon înregistrat vreodată în Oceanul Indian în 2016.

„Și o creștere cu un grad a temperaturii mării va însemna că 80% din coralii noștri vor muri. Acum este momentul să protejăm aceste locuri și să le folosim în modul corect, astfel încât să poată sta mai mult timp în jur”.

El și-a îndreptat atenția asupra conservării în ultimii ani ca o modalitate de „a da înapoi” după ce a devenit îngrijorat de viitorul insulelor exterioare.



În mai 2018, Rose-Innes a cofondat Blue Safari, care oferă vacanțe în stil experiențial, care permit călătorilor să exploreze atât insulele periferice din Seychelles, cât și să protejeze ecosistemele acestor diverse insule și atoli.

„Eram cunoscut sub numele de„ pescar de muște ”, spune el. „Aceasta a fost pasiunea mea. Dar când te plimbi prin insule sau stai în barcă, observi toate lucrurile uimitoare pe care aceste atoli le pot oferi.

„M-am gândit: cum creăm venituri suficiente pentru a proteja aceste locuri? Cum reducem cantitatea de pescuit cu muște pe care o facem? Singurul mod de a face acest lucru a fost prin ecoturism.”

Blue Safari oferă o serie de activități și programe, cum ar fi snorkeling cu și fotografierea razelor manta, plimbări de observare a păsărilor, patrule de broască țestoasă, scufundări, plantarea copacilor, curățări de plajă și o excursie de scufundări pentru a colecta resturi din ocean.

Cazarea disponibilă include cabane, tabere ecologice, precum și eco-păstăi realizate din containere de transport maritim.

„În fiecare an am văzut o creștere uimitoare și mai mulți oameni care vin”, spune el. „Este important să le permiteți oamenilor să experimenteze și să vadă aceste locuri uimitoare”, adaugă el. „Acest lucru deschide, de asemenea, posibilitatea de a strânge fonduri.”



În timp ce Islands Development Company (IDC) administrează 13 din cele 72 de insule exterioare, Blue Safari se ocupă de patru dintre acestea – Alphonse, Astove, Cosmoledo și Farquhar.

Călătorii care vizitează oricare dintre insule trebuie să plătească o taxă de conservare de 25 USD pe zi, care este donată fundației sale desemnate și destinată programelor și inițiativelor ecologice și de mediu.

În timp ce celor care iau parte la activitățile oferite de Blue Safari li se oferă o perspectivă unică asupra Insulelor Externe prin experiențe unice, Rose-Innes spune că el și echipa sa de peste 150 câștigă, de asemenea, multe din întâlnirea cu călătorii și educarea lor cu privire la munca care este se face.

„Este o oportunitate incredibilă”, spune el. „Nu există multe locuri din întreaga lume în care să poți interacționa cu oaspeții, să le arăți ce faci și să le spui cum pot avea un impact pozitiv venind în vacanță”.

Curățarea plajelor este probabil una dintre cele mai esențiale activități la care vizitatorii pot participa, dacă nu chiar cea mai palpitantă.

Tone de plastic, în principal de la nave, se spală în mod regulat pe plajele din Insulele Outer și cantitatea crește în fiecare an, potrivit Rose-Innes.

„Culegem tone de plastic, mai ales după vreme mai bună pe plaje”, spune el. „Deci, evident că este un lucru destul de îngrijorător.”

În martie 2020, Ocean Project Seychelles, o organizație neguvernamentală înființată în noiembrie 2016, a ridicat un „arc plastic din ocean” realizat din gunoi colectat pe insulele exterioare pentru a sensibiliza populația cu privire la poluarea cu plastic.

Interesant este faptul că sandalele cu flip flop (șlapi) sunt printre cele mai frecvente articole din plastic care ajung în Insulele Outer, împreună cu sticlele de apă.

„Una sau două dintre insulele noastre primesc o cantitate destul de mare șlapi”, explică Rose-Innes. „Destul de amuzant, sunt în principal șlapi stângi.”

Cu toate acestea, Rose-Innes speră că mișcarea globală către reducerea ambalajelor din plastic va reduce în cele din urmă cantitatea de plastic care se îndreaptă spre insule.

Deși Seychelles este încă văzut ca o destinație de plajă îndepărtată de mulți călători, popularitatea destinațiilor precum Costa Rica, Insulele Galapagos și Kenya a dovedit că există încă o piață uriașă pentru aceste tipuri de călătorii.

Potrivit unui raport publicat de Allied Market Research în ianuarie, industria ecoturismului global a generat 181,1 miliarde de dolari în 2019 și se estimează că va ajunge la 333,8 miliarde de dolari până în 2027.

„Ecoturismul este foarte important deoarece crește gradul de conștientizare pentru mediu”, spune Rose-Innes.

„Dacă aveți un oaspete care iese și îi ducem la o curățare a plajei unde luăm plastic, este foarte ușor pentru ei să-l ducă înapoi de unde vin.

„Și poate data viitoare ne vom gândi de două ori să cumpărăm o pungă de plastic”.

Între timp, acordul privind datoria pentru conservare s-a dovedit a avea succes până acum.

În martie anul trecut, președintele Seychelles, Wavel Ramkalawan, a anunțat că națiunea și-a respectat angajamentul de a proteja 410.000 de kilometri pătrați din apele sale, o zonă în jurul mărimii Germaniei.

„Seychelles este în cele din urmă un stat oceanic, iar oamenii noștri sunt conectați la ocean”, a spus el într-o declarație.

„Protejând aceste zone întinse nu ne protejăm doar mediul marin, ci echilibrăm creșterea economică prin gestionarea resurselor pe care le oferă marea.”

În timp ce economia sa este foarte dependentă de ocean și de resursele marine, turismul joacă, de asemenea, un rol important, iar numărul a scăzut semnificativ din cauza pandemiei Covid-19.



Națiunea, care și-a închis frontierele în aprilie anul trecut înainte de redeschiderea cu restricții în iulie, s-a descurcat destul de bine în timpul pandemiei Covid 19, cu puțin peste 1.000 de cazuri înregistrate și trei decese.

În prezent, doar vizitatorii complet vaccinați, vizitatorii nevaccinați din lista categoriilor 1 și 2 din Seychelles, precum și cei care sosesc cu avionul privat, au voie să intre. Vizitatorii nevaccinați trebuie să se autoizoleze timp de 10 zile și să ofere un rezultat PCR negativ, luat în termen de 72 de ore de la sosire.

Oficialii își propun să vaccineze peste 70% din populația estimată de 98.000 până la jumătatea lunii martie, ceea ce ar face din Seychelles prima națiune care își va vaccina întreaga populație și ar permite ca restricțiile să fie mai relaxate.

„Pentru lunile următoare, nu mai vine nimeni și acest lucru este un dezastru”, a declarat Sybille Cardon de la Asociația pentru Ospitalitate și Turism din Seychelles pentru agenția de știri Seychelles în ianuarie.

„Este cu adevărat important să punem în aplicare protocoalele corecte, deoarece turiștii doresc în continuare să vină să petreacă o vacanță în Seychelles.”

Rose-Innes împărtășește acest sentiment, dar este încrezător că lucrurile se vor îmbunătăți în următoarele luni.

„Sperăm că până în aprilie vom reveni la un fel de normalitate în ceea ce privește oaspeții care vin pe insule”, spune el.

„Dar în acest moment este foarte liniștit. Și cu cât mai puțini oameni vin pe insule, cu atât mai puține fonduri suntem capabili să strângem.

„Cel mai important lucru pe care îl pot face călătorii pentru a sprijini conservarea este să ieșim și să ne vedem”.