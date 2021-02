„Nu a existat niciodată un timp ca acesta”: Wall Street se înghesuie la cărțile de tranzacționare sportive, pe măsură ce prețurile cresc

Ken Goldin a vândut cărți de tranzacționare sportive timp de patru decenii. Ce s-a întâmplat la începutul acestei luni l-a șocat încă.

La începutul lunii februarie, o carte de baschet debutant Michael Jordan, în stare foarte bună, s-a vândut pentru un record de 738.000 de dolari la o licitație organizată de compania Goldin. Același articol a fost valabil cu aproape 215.000 de dolari cu doar câteva săptămâni înainte.

„Nu a existat niciodată un moment ca acesta în istoria afacerii”, a declarat Goldin pentru CNN Business. „Aș paria că pentru fiecare persoană care dorea un card de debutant Michael Jordan în 2019, există 100 [acum]”.

Vânzarea șocantă face parte dintr-o tendință mult mai mare în colecțiile sportive, care a atras atenția atât a investitorilor sofisticati, cât și a micilor comercianți, transformând colectarea de carduri dintr-un hobby mic într-o piață majoră de investiții. Dar calendarul și amploarea creșterii prețurilor au stârnit, de asemenea, îngrijorarea că ar putea fi alimentat de aceleași forțe speculative care au trimis recent acțiuni bitcoin și GameStop în creștere.

Persoanele din industrie recunosc că afacerea lor ar putea beneficia de euforie pe o piață mai largă. Dar ei împing înapoi ideea că boom-ul cererii generează o bulă de preț.

„Aceasta face parte acum din cultura noastră”, a spus Goldin. – Nu aș merge nicăieri în apropierea cuvântului bulă.

Renașterea cărților de tranzacționare își are rădăcinile în pandemie. Blocați acasă fără jocuri sportive live, oamenii au început să-și facă ordine la mansarde și subsoluri și să dezgropeze cărți vechi. De asemenea, s-au așezat să urmărească „The Last Dance”, seria documentară despre Jordan, fosta legendară stea a NBA-ului, difuzată pe ESPN.

Dintr-o dată, cărțile de tranzacționare au fost peste tot, stimulate de susținătorii de vedete, de la actorul Mark Wahlberg, ai cărui copii au lansat o afacere de colecționare, până la DJ Steve Aoki și cofondatorul Resy Gary Vaynerchuk. Videoclipurile fanilor care deschideau pachete de cărți pe YouTube și TikTok au început să acumuleze zeci de mii de vizualizări.

„Aceasta este o piață care crește în cerere, dar nu are mai multă ofertă”, a scris Vaynerchuk, un avocat de multă vreme al investițiilor cu carduri, pe site-ul său, în martie anul trecut. „Aceasta este o rețetă de oportunitate”.

Prețurile pentru cardurile de calitate superioară, care conțin mărci din toate timpurile, au crescut dramatic. Cei cu talent au crescut, de asemenea, pe măsură ce entuziaștii au încercat să cerceteze următoarele mari stele.

„În loc să parieze pe un joc, oamenii se uită la acest lucru și pot paria pe o carieră”, a spus Goldin.

Creșterea prețurilor a atras atenția unei clase mai largi de profesioniști în investiții, plină de numerar în urma unor măsuri de stimulare fără precedent din partea guvernelor și a băncilor centrale. Ratele dobânzilor scăzute au făcut, de asemenea, mai dificilă găsirea investițiilor profitabile, sporind interesul pentru alternativele creative.

„Se creează fonduri. Îi implică pe investitori și reunesc 5, 10, 15 milioane de dolari”, a declarat Jesse Craig, director de dezvoltare a afacerilor la PWCC Marketplace, un vânzător de top de carduri premium.

Josh Luber, cofondatorul start-ului de revânzare a adidașilor StockX, a părăsit compania anul trecut pentru a forma Six Forks Kids Club, o companie alternativă de administrare a activelor axată pe carduri. Momentul, a spus el, a fost pur și simplu prea mare pentru a trece.

„Este greu să găsești pe cineva [în] generația mea a cărui primă afacere să nu cumpere cărți de baseball la 10 ani”, a declarat Luber, care are 42 de ani, pentru CNN Business. „Suntem cu toții la vârsta la care avem un pic mai mulți bani, dar suntem și în poziții de luare a deciziilor pentru fondurile de investiții.”

Sosirea banilor instituționali a transformat rapid piața. Goldin a declarat pentru prima dată în carieră că lansează apeluri din fonduri speculative interesate să câștige expunere.

A apărut și interesul de preluare, având în vedere numărul limitat de companii proeminente din sector. Luna trecută, investitorii Nat Turner și Steve Cohen, miliardarul titan al fondului speculativ și proprietarul New York Mets, au anunțat că vor cumpăra serviciul de autentificare Collectors Universe într-o tranzacție de 853 milioane dolari, după ce au crescut o ofertă făcută pentru prima dată în noiembrie.

Nu sunt doar bani mulți care intră în joc, deoarece sectorul primește o transformare financiară.

Tranzacționarea fracționată a remodelat, de asemenea, afacerea cu cărțile de tranzacționare, permițând cumpărătorilor de zi cu zi să cumpere o miză mică într-un card LeBron James sau Patrick Mahomes care altfel ar fi fost prea costisitor, în același mod în care oamenii pot cumpăra acum o parte de acțiuni scumpe precum Apple ( AAPL) și Amazon (AMZN).