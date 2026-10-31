Ministerul Finanțelor deschide între 6 și 13 noiembrie 2026 o nouă ofertă de titluri de stat Fidelis pentru oamenii care vor să împrumute statul din economiile lor. Suma minimă este de 5.000 de lei sau 1.000 de euro pentru oferta obișnuită, dar donatorii de sânge au două variante la care pot participa cu 500 de lei sau 100 de euro.

Dobânzile anunțate ajung la 7,75% pe an în lei și la 6,60% pe an în euro. Ambele sunt pentru titluri ținute timp de 10 ani; pentru termene mai scurte, dobânzile diferă. Dobânzile încasate nu sunt impozitate.

Este a unsprezecea ediție Fidelis din 2026. Pot cumpăra titluri persoanele fizice de peste 18 ani, fie că locuiesc în România, fie că au reședința în altă țară. Potrivit anunțului Ministerului Finanțelor pentru Fidelis noiembrie 2026, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie prin intermediarii anunțați. Un titlu are valoarea de 100 de lei sau 100 de euro, în funcție de moneda aleasă.

Cât este dobânda pentru fiecare sumă și termen

Oferta are șapte variante. Dobânda din tabel este anuală, iar termenul arată după câți ani statul returnează suma împrumutată dacă titlurile sunt păstrate până la final.

Monedă Pentru cine Dobândă pe an Termen Sumă minimă Lei Toți investitorii eligibili 6,60% 2 ani 5.000 lei Lei Donatori de sânge 7,60% 2 ani 500 lei Lei Toți investitorii eligibili 7,15% 4 ani 5.000 lei Lei Toți investitorii eligibili 7,75% 10 ani 5.000 lei Euro Toți investitorii eligibili 4,50% 3 ani 1.000 euro Euro Donatori de sânge 5,50% 3 ani 100 euro Euro Toți investitorii eligibili 6,60% 10 ani 1.000 euro

La suma minimă de 5.000 de lei, varianta obișnuită pe doi ani aduce o dobândă de 330 de lei la fiecare plată anuală: 5.000 de lei înmulțiți cu 6,60%. Pentru donatorul care pune suma minimă de 500 de lei în varianta pe doi ani, dobânda anuală este de 38 de lei. Procentul mai mare al donatorilor se aplică sumei investite, nu înseamnă că aceștia primesc automat mai mulți lei.

Ce dovadă prezintă donatorii și unde se cumpără titlurile

Dobânzile și sumele minime speciale sunt rezervate celor care dovedesc că au donat sânge între 1 iunie și 13 noiembrie 2026. Pentru aceste variante, suma maximă anunțată este de 100.000 de lei, respectiv 20.000 de euro. TradeVille acceptă adeverința centrului de transfuzie sau fotografii ale carnetului de donator, cu pagina de identificare și cea a ultimei donări.

Titlurile se cumpără în perioada ofertei prin BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, BCR, BRD, UniCredit Bank sau TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Pentru cumpărarea online prin TradeVille, pașii indicați de intermediar sunt:

Investitorul intră în portalul TradeVille, la meniul «Taur», secțiunea «FIDELIS».

Alege varianta dorită și numărul de titluri.

Transmite ordinul; dacă folosește varianta pentru donatori, încarcă și dovada donării.

La TradeVille, ordinul poate fi transmis în ultima zi a ofertei, 13 noiembrie, doar până la ora 13:00. Această oră este cea comunicată de TradeVille pentru propria platformă.

Când vin dobânzile și ce se întâmplă dacă titlurile sunt vândute mai devreme

Dobânda se plătește anual. Datele emisiunilor indică prima plată la 18 noiembrie 2027. Statul urmează să restituie suma investită la 18 noiembrie 2028 pentru titlurile pe doi ani, în 2029 pentru cele pe trei ani, în 2030 pentru cele pe patru ani și în 2036 pentru cele pe zece ani.

Potrivit paginii emisiunii Fidelis, cupoanele se plătesc anual la 18 noiembrie, începând cu 18 noiembrie 2027. Scadențele sunt 18 noiembrie 2028 pentru tranșele pe 2 ani, 18 noiembrie 2030 pentru tranșa pe 4 ani și 18 noiembrie 2036 pentru tranșele pe 10 ani; tranșele în euro au scadență la 18 noiembrie 2029 sau 18 noiembrie 2036.

Titlurile pot fi vândute înainte de termen la Bursa de Valori București, printr-un intermediar autorizat. Prețul este atunci cel oferit pe piață și poate coborî sub suma plătită inițial, chiar dacă pentru perioada de deținere s-a acumulat dobândă.

Potrivit comunicatului Bursei de Valori București, titlurile pot fi tranzacționate la BVB printr-o bancă sau o societate de brokeraj autorizată. Pagina emisiunii Fidelis confirmă dobânda aferentă perioadei de deținere, dar nu garantează prețul de vânzare: acesta poate fi sub valoarea nominală, iar investitorul poate pierde o parte din principal.

Oferta Fidelis din septembrie 2026 a avut tot șapte emisiuni, care au început tranzacționarea la bursă pe 17 septembrie. Pentru ediția din noiembrie, intrarea titlurilor la tranzacționare este programată pe 18 noiembrie 2026.