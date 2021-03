Indicele futures a crescut, noul vaccin aprobat Johnson & Johnson alimentează optimismul

Indicele futures al SUA a crescut cu peste 1% luni, pe măsură ce noul vaccin COVID-19 aprobat de la Johnson & Johnson și progresul într-un nou pachet de salvare a coronavirusului de 1,9 trilioane de dolari au alimentat optimismul pentru o redresare economică rapidă.

Acțiunile operatorilor de linii de croazieră și hoteliere, precum și ale transportatorilor, inclusiv Carnival Corp, Royal Caribbean Cruises Ltd Hilton, Delta Air Lines Inc și American Airlines au câștigat între 1% și 5% premarket.

Johnson & Johnson a început să își livreze vaccinul cu doză unică, după ce a devenit al treilea vaccin COVID-19 autorizat în Statele Unite, în weekend.

Președintele Joe Biden a obținut primul său câștig legislativ în momentul în care Camera Reprezentanților a depășit sâmbătă devreme pachetul său de ajutor pentru coronavirus de 1,9 trilioane de dolari. Proiectul de lege se mută acum la Senat.

Sectoarele care vor beneficia mai mult de o revenire economică au depășit performanțele, Bank of America Corp, Citigroup Inc și JPMorgan Chase & Co crescând între 1,3% și 2,2%, iar firmele energetice Chevron Corp și Exxon Mobil Corp între 1,6% și 3,5%.

Indicatorii principali ai Wall Street s-au încheiat în scădere săptămâna trecută, Nasdaq suferind cea mai proastă săptămână din ultimele patru luni, întrucât o creștere a randamentelor de lungă durată a semnalat că obligațiunile sunt o concurență investițională mai serioasă, provocând o retragere a stocurilor de tehnologie de înaltă evaluare.

Apple, Microsoft Corp, Facebook Inc și Amazon.com Inc au revenit luni între 1,3% și 2,3%.

E-mini-urile Dow au crescut cu 318 puncte, sau 1,03%, iar E-mini-urile S&P 500 au crescut cu 42,25 puncte, sau 1,11%. Nasdaq 100 E-mini au crescut cu 186,75 puncte, sau 1,45%.