Tesla își pierde o treime din valoare pentru a treia oară într-un an

Acțiunile Tesla Inc au prelungit pierderile luni și sunt acum în scădere cu o treime față de recordul din ianuarie, ceea ce face ca a treia oară în aproximativ un an acțiunile producătorului de mașini electrice să corecteze acest lucru dramatic.

Cu investitorii îngrijorați de creșterea ratelor dobânzii și de valoarea acțiunilor de evaluare ridicată în ultimele săptămâni, capitalizarea bursieră a Tesla a scăzut cu aproape 300 miliarde dolari de la maximul record din 26 ianuarie la 550 miliarde dolari, trecând în spatele Facebook Inc, pe care a depășit-o în decembrie după aderarea la S&P 500.

Acțiunile Tesla au scăzut cu peste 4% luni și au scăzut cu aproape 35% față de vârful lor din 26 ianuarie. ETF ARK Innovation, care are 10% din activele sale investite ark-funds.com/arkk#holdings în Tesla, a scăzut cu 6% .

Tehnologiile și alte stocuri de creștere au scăzut în general din 12 februarie, când Nadsaq s-a închis la cel mai recent record. Cu toate acestea, declinul Tesla în acea perioadă a fost mult mai profund decât ceilalți grei din Wall Street.

Creșterea Tesla din ultimele luni este înrădăcinată în așteptările că va extinde producția de mașini rapid și profitabil. Cea mai recentă scădere a acțiunii urmează sâmbătă unui tweet al șefului executiv Elon Musk, potrivit căruia o actualizare a pick-up-ului Cybertruck planificat de Tesla ar fi probabil furnizată în al doilea trimestru. Musk a dezvăluit Cybertruck în 2019.

Cea mai volatilă dintre cele mai mari companii din Wall Street, acțiunile Tesla au scăzut cu sume similare sau mai mari decât vânzarea actuală de două ori de la începutul anului 2020. Acțiunile au scăzut cu peste 60% în februarie și martie anul trecut, când pandemia de coronavirus a șocat piețele globale. După ce a crescut la noi maxime în august, a scăzut cu 33% înainte de a relua creșterea meteorică.

Tesla a scăzut acum cu aproape 30%, de când Nasdaq a atins apogeul pe 12 februarie, reducându-și câștigul în ultimele șase luni la aproximativ 43%. Din 12 februarie, Apple Inc a scăzut cu aproximativ 13%, cu Amazon.com Inc, Microsoft Corp și Facebook Inc cu mai puțin de 10%.

De când Tesla a anunțat pe 8 februarie că a cumpărat bitcoin în valoare de 1,5 miliarde de dolari, acțiunile sale au scăzut constant, în timp ce prețul bitcoin a crescut cu peste 10%. Tesla a spus că a cumpărat bitcoin-urile în ianuarie și, dacă ipotetic le-a cumpărat la prețul mediu de aproximativ 45.000 de dolari pentru luna respectivă, investiția sa ar putea avea acum o valoare de aproximativ 1,7 miliarde de dolari, potrivit calculelor Reuters.