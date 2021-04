Top 3 cele mai creative orașe din România

Shakespeare School Essay Competition s-a bucurat de o mare popularitate in randul tinerilor, atingand un record al inscrierilor din ultimii ani. Competitia dedicata elevilor de gimnaziu si liceu din toata Romania, aflata la cea de-a 13-a editie, si-a propus sa stimuleze gandirea creativa, spiritul de inovatie, originalitatea si sa motiveze tinerii sa isi perfectioneze limba engleza.

Numar record de participanti din toate judetele tarii

Anul acesta, peste 9.500 de participanti, dublu fata de editiile anterioare, s-au intrecut in creativitate si originalitate la Shakespeare School Essay Competition, cel mai mare Concurs National de creatie in Limba Engleza. Copii si tineri din toata tara si-au pus in valoare potentialul creativ si cunostintele in limba engleza, reusind in 200-250 de cuvinte sa povesteasca ce a insemnat pentru ei anul 2020.

In topul celor mai creative orase s-au numarat Bucuresti, Buzau si Constanta, iar capitala tarii se va bucura de Trofeul Excelentei, deoarece are cel mai mare numar de participanti la competitie. In timp ce Bucurestiul a acoperit 12,21% dintre inscrieri, locurile 2 si 3 au venit din urma cu procente foarte ridicate: Buzau cu 7,23%, respectiv Constanta cu 6,10% dintre participanti.

Limba Engleza deschide oportunitati

Concursul a fost organizat de Asociatia Shakespeare School pentru Educatie – entitate non profit care sustine copiii si tinerii talentati din Romania, motivandu-i sa atinga performante deosebite si sa isi valorifice la maxim potentialul creativ. „Limba engleza deschide oportunitati” – este motto-ul Asociatiei, pentru ca stapanirea unei limbi de circulatie internationala poate face diferenta in viitorul tinerilor, facilitandu-le accesul spre o educatie de calitate si o cariera de succes.

Competitia este sustinuta de Shakespeare School – Cel mai Bun Centru de Pregatire din Romania, alaturi de Cambridge Assessment English.

„La Shakespeare School, ne propunem intotdeauna sa le oferim copiilor sansa de a fi ei insisi. Ii stimulam sa fie creativi si plini de pasiune, pentru ca astfel pot obtine mai usor performanta. Creativitatea nu este o abilitate rezervata doar copiilor care s-au nascut cu talente deosebite. Totii copii se nasc cu imaginatie, iar noi, profesorii si parintii, ii putem sprijini prin stimularea acesteia inca din primii lor ani de viata.

Trebuie sa fim alaturi de ei, sa le oferim ocazia de a-si exprima si dezvolta creativitatea si de a vedea lumea prin ochii lor plini de imaginatie. Astfel, vor deveni adulti capabili sa perceapa viata din mai multe perspective si vor descoperi o sursa nelimitata de solutii pentru rezolvarea originala a oricarei probleme cu care se vor confrunta”, spune Adriana Alionte, fondatoarea Shakespeare School.

Tema competitiei

Anul 2020 a fost un an diferit de oricare altul! Ne-a transformat viata si a schimbat modul in care traim, precum si modul in care vedem lumea din jurul nostru. Este foarte important sa ne uitam in urma si sa reflectam la numeroasele lectii pe care le-am invatat. De aceea, tema editiei de anul acesta a fost „Five valuable lessons I learnt in 2020” („Cinci lectii valoroase pe care le-am invatat in 2020”).

Premii pentru elevi si profesori

In eseurile lor, copiii au fost incurajati sa scrie despre ceea ce este cu adevarat important in viata lor si pentru ce sunt recunascatori, cat de importante au fost familia si prietenii in aceasta perioada si cum au reusit sa comunice cu acestia. Cei mai creativi participanti se vor putea bucura de numeroase premii, constand in cursuri online de limba engleza la Shakespeare School, inscrieri gratuite la examene Cambridge, carti si multe alte suprize.

In plus, toti cei care au intrat in concursul national de creatie in limba engleza vor primi o diploma de participare, pe care o pot folosi pentru a-si completa portofoliul educational. Profesorii cu cei mai multi concurenti inscrisi vor primi un curs online „Teacher Development Module” oferit de Cambridge Assessment English si „Certificat de Excelenta” din partea Shakespeare School, iar toti profesorii de limba engleza din partea carora se vor inscrie minimum 10 participanti la Shakespeare School Essay Competition 2020, vor primi un „Certificat de Merit”. Anuntarea castigatorilor va avea loc pe data de 8 iunie 2021.

Impreuna, dezvoltam campioni la creativitate si la limba engleza!