Într-o lume financiară în continuă schimbare, monedele stabile (stablecoins) au devenit un subiect de intensă dezbatere. Susținătorii criptomonedelor susțin că recompensele oferite de monedele stabile generează o presiune sănătoasă pe piață și ar putea determina băncile mari să ofere dobânzi mai competitive pentru a menține depozitele clienților.

De asemenea, fostul reprezentant republican Patrick McHenry din Carolina de Nord, care a fost președintele Comitetului pentru Servicii Financiare din Camera Reprezentanților până în ianuarie 2025, afirmă că “a numi aceasta o luptă de un trilion de dolari ar fi o subestimare: aceasta este o zonă extrem de delicată pe care băncile o protejează cu jalnică gelozie”.

Ce nu știi despre stablecoins. Cum pot să zguduie băncile și piețele financiare

Un studiu comandat de Coinbase prezice o scădere maximă de 6,1% a depozitelor bancare, în timp ce pentru băncile de comunitate nu a fost identificat un efect statistic semnificativ asupra depozitelor, conform unor proiecții de creștere pe piață pentru monedele stabile. În același timp, Dante Disparte, director de strategie și șef al politicii globale la Circle, emitentul USDC, a scris că “astăzi, generația de succes a monedelor stabile a crescut depozitele în dolari din sistemul bancar din Statele Unite și din întreaga lume”, adăugând că interdicția privind dobânzile din partea emitentelor de monede stabile reprezintă “o măsură care ar proteja baza de depozite”.

O înțelegere reciprocă

În cei patru ani necesari pentru a impinge legislația referitoare la monedele stabile peste linia de sosire, majoritatea legiuitorilor din Congres au fost de acord că emitentii de monede stabile nu ar trebui să plătească dobânzi. “Redactările au înțeles că [monedele stabile sunt] un instrument diferit: numerar digital, un dolar digital, nu un instrument de securitate care oferă un randament”, spune Corey Then, consilier general adjunct de politică globală la Circle.

În luna martie, CEO-ul Coinbase, Brian Armstrong, a intervenit, sugerând pe platforma X că clienții ar trebui să fie autorizați să câștige dobândă pe monedele stabile. El a comparat aranjamentul cu “un cont de economii obișnuit, fără cerințele onerate de divulgare și implicațiile fiscale impuse de legile privind valorile mobiliare”.

Negotierea și compromisul

Povestea continuă așa cum povestește Ron Hammond, care a lucrat recent ca lobbyist senior în numele Asociației Blockchain, un grup proeminent din industria criptomonedelor. El menționează că, în final, industria bancară a fost de acord cu un acord care includea interdicția dorită referitoare la emitentii de monede stabile de a plăti dobânzi. Totuși, această clauză a lăsat totuși loc pentru ca schimburile de criptomonede să ofere utilizatorilor un stimulent financiar pentru a deține monede stabile. Hammond afirmă că unele companii de criptomonede au sperat ca dobânzile să fie explicit permise, dar grupurile proeminente din criptomonede au fost dispuse să accepte un compromis.

Critici asupra alarmelor din industrie

Faptul că grupurile din industria bancară sună acum alarma cu privire la monedele stabile îi frustrează pe unii experți din industria criptomonedelor. “Ridicarea preocupărilor cu privire la recompensele oferite de monedele stabile în această etapă pare descurajantă și omite dezbaterea extinsă care a format Actul GENIUS”, spune Cody Carbone, CEO-ul Camerei Digitale, un grup de advocacy și lobby concentrat pe criptomonede. “Reprezentanții industriei bancare au fost complet implicați în proces, alături de părțile interesate din criptomonede, iar limbajul final, care permite recompensele legate de monedele stabile oferite de schimburi și platforme afiliate, a fost un produs direct al acelor discuții”.

O a doua șansă pentru criptomonede

Industria criptomonedelor ar fi fost dispusă să compromită în parte pentru că nu dorea să irosească prea mult capital politic pe un proiect legislativ pe care îl considera un caz de test pentru o reglementare mai amplă a criptomonedelor. “Îngrijorarea pentru industria criptomonedelor era: dacă începem să avem nesiguranțe cu privire la legea monedelor stabile – legea ușoară – șansele de a merge mai departe se reduc semnificativ, iar apoi șansele de a obține legea privind structura piețelor sunt aproape zero în următorii doi ani”, subliniază Hammond.

Legea la care se referă acesta este cunoscută sub numele de Actul CLARITY, care încearcă să creeze un cadru de reglementare pentru produsele și platformele financiare care operează pe blockchain, foarte asemănător cu legile care guvernează deja entitățile financiare tradiționale, cum ar fi piețele de acțiuni, băncile și investitorii instituționali. Legea a fost adoptată în Camera Reprezentanților; o versiune a legii în Senat este așteptată în septembrie. La câteva zile după ce Actul GENIUS a fost semnat, redactarea din Senat pentru Actul CLARITY a publicat o cerere de informații care întreabă dacă legislația ar trebui să limiteze sau să interzică sisteme precum recompensele legate de monedele stabile.

Impactul pe termen lung asupra piețelor financiare

Pe măsură ce piața criptomonedelor continuă să evolueze, din ce în ce mai multe voci din industrie nu doar că își împărtășesc îngrijorările, dar și speranțele că monedele stabile vor reuși să creeze un nou tip de sănătate financiară în întreaga lume. Dacă băncile mari sunt obligate să își revizuiască politicile de dobândă datorită competitivității crescută impusă de monedele stabile, consumatorii din întreaga lume ar putea beneficia de un mediu monetar favorabil.

În contextul actual, este esențial ca atât industria criptomonedelor, cât și băncile să găsească o modalitate de a coexista și de a naviga în această nouă eră a digitalizării financiare. Compromisurile atinse recent ar putea deschide uși mai largi pentru structuri de reglementare mai bine definită, care să asigure protecția consumatorilor și stabilitatea pieței.

Criptomonedele și băncile mari se află într-o competiție care ar putea să redefinească peisajul financiar global. Și, pe măsură ce tehnologia blockchain continuă să fie adoptată, impactul acestor inovații ar putea fie poziționat ca o soluție viabilă pentru problemele tradiționale ale băncilor. Aceasta ar putea face parte dintr-o tranziție mai mare care își propune să revoluționeze modalitatea în care interacționăm cu banii și conformitatea financiară.

Așadar, în timp ce bătălia pentru supremație pe piața bancară și cripto continuă, beneficiile pe termen lung ale monedelor stabile ar putea depăși provocările inițiale cu care se confruntă.