Ethereum explodează pe piața cripto! Creșteri substanțiale

Autor Bianca Maria 4 minute citire
Cum să faci profit din arbitrajul cripto: Ghid pentru începători

Ethereum explodează pe piața cripto! Creșteri substanțiale. În această săptămână, piața criptomonedelor a fost animată de creșteri semnificative, alimentate de factori politici, de așteptările privind o atitudine mai relaxată din partea Rezervei Federale a SUA și de intrările masive în ETF-urile legate de Ethereum (ETH-USD).

Din articol
Ethereum explodează pe piața cripto! Creșteri substanțialeEthereum, vedeta săptămâniiAnaliza și perspectivele pieței

Ethereum explodează pe piața cripto! Creșteri substanțiale

Miercuri, investitorii au reacționat la noile informații despre contextul politic și politicile monetare, iar impulsul s-a resimțit încă din după-amiaza de marți, când secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a sugerat o posibilă reducere de 50 de puncte de bază a dobânzii la întâlnirea Fed din septembrie. Această declarație a accelerat raliul altcoin-urilor și a dat tonul unei săptămâni intense în tranzacționare.

Ethereum, vedeta săptămânii

Ethereum a înregistrat aproape 30% creștere, apropiindu-se de niveluri istorice care, de obicei, preced perioade de rotații și frenezie în zona altcoin-urilor și token-urilor microcap. Potrivit datelor de piață, ETF-urile bazate pe Ethereum au atras marțea trecută 520 de milioane de dolari, ceea ce a dus totalul săptămânal la peste 2 miliarde de dolari – un record absolut.
Bitcoin (BTC-USD) a rămas aproape neschimbat, sub pragul de 120.000 de dolari, în timp ce Solana (SOL) a urcat cu 12%, până la 198 de dolari. BNB Chain (BNB) a crescut cu 5%, ajungând la 837 de dolari, iar XRP (XRP) a urcat cu 4%, la 3,25 dolari. Dogecoin (DOGE) și Cardano (ADA) au marcat creșteri de peste 8%, urmând trendul pozitiv al ETH.
Sentimentul optimist a fost alimentat și de comentariile președintelui Donald Trump, care a cerut autorităților de reglementare să „analizeze” includerea criptomonedelor, alături de capitalul privat, în planurile de pensii 401(k). O astfel de schimbare ar reprezenta o mutare structurală majoră în cererea pentru active digitale.

Analiza și perspectivele pieței

„Ethereum a fost vedeta, cu analiștii de acțiuni tradiționali alăturându-se acum comerțului bazat pe FOMO”, a declarat Augustine Fan, șef al departamentului de insights la SignalPlus, într-un mesaj pe Telegram. Acesta a subliniat că volatilitatea implicită a BTC rămâne aproape de minime istorice, în timp ce pe termen scurt ETH prezintă mișcări mult mai ample – un indiciu că traderii văd mai mult potențial de creștere rapidă pe acest activ.

Așteptările privind o reducere a ratelor de dobândă au adăugat combustibil pieței. „Punctul de maxim al Ethereum-ului peste 4.600 de dolari reflectă încrederea în creșterea adopției sale la nivel instituțional”, a afirmat Nick Ruck, director la LVRG Research, pentru CoinDesk. „Bitcoinul care se menține aproape de 119.000 de dolari arată o cerere rezistentă. Un pivot dovish al Fed ar putea accelera și mai mult performanța superioară a ETH, în special în contextul speculațiilor ETF și al actualizărilor de scalare care urmează.”

Alex Kuptsikevich, analist la FxPro, a remarcat caracterul atipic al raliului: „Bitcoinul testează maxime istorice de peste 122.000 de dolari, cu următorul obiectiv important la 135.000-138.000 de dolari. Ethereum se află acum la o distanță mică de maximizarea sa istorică de peste 4.800 de dolari.”

În ansamblu, piața cripto traversează o etapă de expansiune solidă, în care Ethereum joacă rolul central. Intrările uriașe în ETF-uri și interesul tot mai mare al instituțiilor subliniază potențialul momentului. Corelația dintre altcoin-uri și strategiile bazate pe volatilitate indică o dinamică aparte, cu investitori încrezători și traderi care testează noi tactici pentru a profita de oscilațiile pieței. Această energie ar putea rescrie regulile jocului în lumea criptomonedelor în viitorul apropiat.

Tag: , , , , , , , , ,
Distribuie acest articol
Înapoi prieteni Prietenia costă prea mult? Gen Z și millennials cheltuiesc sute de dolari ca să nu rămână singuri
Înainte După caniculă, vin furtunile! Prognoza ANM pentru următoarele zile După caniculă, vin furtunile! Prognoza ANM pentru următoarele zile
Lost your password?