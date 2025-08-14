Ethereum explodează pe piața cripto! Creșteri substanțiale. În această săptămână, piața criptomonedelor a fost animată de creșteri semnificative, alimentate de factori politici, de așteptările privind o atitudine mai relaxată din partea Rezervei Federale a SUA și de intrările masive în ETF-urile legate de Ethereum (ETH-USD).

Miercuri, investitorii au reacționat la noile informații despre contextul politic și politicile monetare, iar impulsul s-a resimțit încă din după-amiaza de marți, când secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a sugerat o posibilă reducere de 50 de puncte de bază a dobânzii la întâlnirea Fed din septembrie. Această declarație a accelerat raliul altcoin-urilor și a dat tonul unei săptămâni intense în tranzacționare.

Ethereum, vedeta săptămânii

Ethereum a înregistrat aproape 30% creștere, apropiindu-se de niveluri istorice care, de obicei, preced perioade de rotații și frenezie în zona altcoin-urilor și token-urilor microcap. Potrivit datelor de piață, ETF-urile bazate pe Ethereum au atras marțea trecută 520 de milioane de dolari, ceea ce a dus totalul săptămânal la peste 2 miliarde de dolari – un record absolut.

Bitcoin (BTC-USD) a rămas aproape neschimbat, sub pragul de 120.000 de dolari, în timp ce Solana (SOL) a urcat cu 12%, până la 198 de dolari. BNB Chain (BNB) a crescut cu 5%, ajungând la 837 de dolari, iar XRP (XRP) a urcat cu 4%, la 3,25 dolari. Dogecoin (DOGE) și Cardano (ADA) au marcat creșteri de peste 8%, urmând trendul pozitiv al ETH.

Sentimentul optimist a fost alimentat și de comentariile președintelui Donald Trump, care a cerut autorităților de reglementare să „analizeze” includerea criptomonedelor, alături de capitalul privat, în planurile de pensii 401(k). O astfel de schimbare ar reprezenta o mutare structurală majoră în cererea pentru active digitale.

Analiza și perspectivele pieței

„Ethereum a fost vedeta, cu analiștii de acțiuni tradiționali alăturându-se acum comerțului bazat pe FOMO”, a declarat Augustine Fan, șef al departamentului de insights la SignalPlus, într-un mesaj pe Telegram. Acesta a subliniat că volatilitatea implicită a BTC rămâne aproape de minime istorice, în timp ce pe termen scurt ETH prezintă mișcări mult mai ample – un indiciu că traderii văd mai mult potențial de creștere rapidă pe acest activ.

Așteptările privind o reducere a ratelor de dobândă au adăugat combustibil pieței. „Punctul de maxim al Ethereum-ului peste 4.600 de dolari reflectă încrederea în creșterea adopției sale la nivel instituțional”, a afirmat Nick Ruck, director la LVRG Research, pentru CoinDesk. „Bitcoinul care se menține aproape de 119.000 de dolari arată o cerere rezistentă. Un pivot dovish al Fed ar putea accelera și mai mult performanța superioară a ETH, în special în contextul speculațiilor ETF și al actualizărilor de scalare care urmează.”

Alex Kuptsikevich, analist la FxPro, a remarcat caracterul atipic al raliului: „Bitcoinul testează maxime istorice de peste 122.000 de dolari, cu următorul obiectiv important la 135.000-138.000 de dolari. Ethereum se află acum la o distanță mică de maximizarea sa istorică de peste 4.800 de dolari.”

În ansamblu, piața cripto traversează o etapă de expansiune solidă, în care Ethereum joacă rolul central. Intrările uriașe în ETF-uri și interesul tot mai mare al instituțiilor subliniază potențialul momentului. Corelația dintre altcoin-uri și strategiile bazate pe volatilitate indică o dinamică aparte, cu investitori încrezători și traderi care testează noi tactici pentru a profita de oscilațiile pieței. Această energie ar putea rescrie regulile jocului în lumea criptomonedelor în viitorul apropiat.