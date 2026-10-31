Binance spune că aproximativ 3 miliarde de dolari din activele furate în atacul asupra platformei au fost blocate, dar nu a anunțat o sumă recuperată efectiv. Pentru clienți, întrebarea imediată este când își pot retrage banii: în comunicatul din 30 octombrie, retragerile erau suspendate, iar reluarea lor depindea de verificările de securitate.

Suma blocată reprezintă aproape jumătate din pierderea de aproximativ 6,3 miliarde de dolari estimată de companie. Blocarea împiedică folosirea acelor active, dar nu înseamnă că ele au ajuns înapoi la Binance sau în soldurile clienților. Compania spune că lucrează în continuare la recuperarea lor.

Atacul a avut loc pe 29 octombrie și a vizat portofele ale Binance folosite pentru operațiuni curente. Potrivit companiei, activele au fost retrase fără autorizare. Binance a spus că nu a găsit dovezi privind compromiterea cheilor care permit accesul la portofele.

Cele 3 miliarde de dolari blocate nu sunt bani recuperați

Binance a comunicat cifra de aproximativ 3 miliarde de dolari în actualizarea din 30 octombrie privind atacul. Compania precizează că activele au fost înghețate on-chain, împreună cu autorități, firme de analiză blockchain, emitenți de active și parteneri din industrie.

Comunicarea companiei separă acest rezultat de recuperarea banilor, prezentată drept pasul următor. Nu indică o sumă deja returnată platformei și nici o dată la care activele blocate ar putea fi recuperate. AP confirmă că activele au fost înghețate, nu recuperate, și relatează că atacatorii transferă sau convertesc o parte din restul fondurilor.

Retragerile ar urma să fie reluate în etape

În același anunț, Binance a precizat că depunerile și serviciile neafectate funcționează, dar retragerile sunt suspendate. Compania a stabilit ca țintă începerea reluării retragerilor în aproximativ 34 de ore de la anunțul din 30 octombrie, treptat și numai după încheierea verificărilor de securitate. Acesta nu este un termen garantat pentru fiecare client.

Compania nu a confirmat că retragerile au fost reluate pentru vreun grup de clienți. Nu a publicat nici o împărțire a clienților afectați pe categorii. Pentru cei care așteaptă să scoată bani din platformă, următoarea informație necesară este confirmarea reluării serviciului și a etapelor în care se va face.

Binance spune că a pus deoparte peste 6,34 miliarde de dolari

Binance afirmă că va acoperi toate fondurile furate prin Secure Asset Fund for Users (SAFU) și trezoreria corporativă. Compania spune că a rezervat peste 6,34 miliarde de dolari, dintre care 5 miliarde în activele afectate. Potrivit Binance, diferența este cumpărată prin piețe și tranzacții OTC.

Banii puși deoparte nu sunt totuna cu fondurile recuperate de la atacatori. Compania nu a anunțat încă un calendar concret sau mecanismul prin care vor fi refăcute soldurile clienților afectați.

Rezultatul verificării rezervelor este așteptat pe 2 noiembrie

Richard Teng, directorul Binance, a spus că atacul a vizat portofelele platformei, nu direct conturile individuale ale clienților. CoinDesk a constatat însă, într-o analiză a datelor publicate anterior de Binance, că portofelele compromise figurau între activele prezentate drept acoperire pentru soldurile clienților.

Binance a anunțat că intenționează să publice până luni, 2 noiembrie 2026, rezultatul inițial al unei verificări a rezervelor, adică al activelor pe care le deține pentru a susține soldurile clienților.