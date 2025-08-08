PPC Energie a anunțat că facturile pentru consumul de energie electrică și gaze naturale aferente lunii iulie 2025 vor fi emise cu întârziere. Motivul este actualizarea sistemelor informatice, necesară pentru implementarea noilor prevederi fiscale privind majorarea cotei de TVA la 21%.

Facturile la energie și gaze pentru iulie vin mai târziu! Care sunt termenele de plată

Emiterea documentelor va începe etapizat din 21 august 2025. Compania precizează însă că termenele de plată rămân cele stabilite prin contractele individuale, astfel încât clienții nu vor fi penalizați pentru întârzierea transmiterii facturilor.

Persoanele care întâmpină probleme financiare pot solicita eșalonarea costurilor prin mai multe canale: call-center, contul online myPPC, formularul de contact de pe site sau direct în magazinele PPC Energie.

Începând din august, facturile vor include noua cotă TVA de 21%, alături de tarifele prevăzute în contract. De asemenea, va fi introdus un cod de bare suplimentar pentru clienții afectați de sărăcia energetică, util pentru plata la oficiile poștale. Detalii privind criteriile de eligibilitate și modul de utilizare sunt disponibile pe canalele oficiale ale companiei.

Recomandări pentru transmiterea indexului și utilizarea platformelor digitale

PPC Energie încurajează clienții fără contoare inteligente să transmită lunar indexul de consum, fie prin contul online myPPC, fie telefonic, la numărul 021.9977. Această practică ajută la gestionarea corectă a facturării și la controlul consumului.

Utilizatorii au acces la Electripedia – platformă cu informații despre reducerea consumului de energie – și la modulul PPC myEnergy Coach, integrat în myPPC, care oferă sfaturi personalizate pentru utilizarea eficientă a energiei.

Serviciile online rămân disponibile prin www.ppcenergy.ro, aplicația web myppc.ppcenergy.ro și aplicațiile mobile myPPC. Clienții pot administra contul, achita facturi și transmite indexul lunar direct din aceste platforme. Pentru asistență suplimentară, echipa PPC Energie poate fi contactată telefonic sau vizitată în cele 80 de magazine din rețeaua națională.