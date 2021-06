Ford, Nissan, LG şi Samsung analizează posibilitatea de a produce baterii pentru vehiculele electrice

În Marea Britanie, sase companii poartă discuţii cu autorităţile britanice despre construirea aşa-numitelor „gigafactories”, uzine pentru producţia de baterii destinate automobilelor electrice, o mişcare care ar putea asigura viitorul industriei auto britanice, informează un articol publicat miercuri în cotidianul Financial Times.

În acest sens, constructorii auto Ford şi Nissan, conglomeratele sud-coreene LG şi Samsung precum şi start-up-urile Britishvolt şi InoBat Auto poartă discuţii cu Guvernul britanic şi autorităţile locale cu privire la posibile locaţii pentru uzine precum şi cu privire la sprijinul financiar, informează Financial Times citând surse din apropierea discuţiilor.

Odată cu obiectivul Guvernului britanic de a interzice vânzarea de noi autoturisme pe benzină şi motorină începând din 2030 şi a autoturismelor hibride din 2035 va necesita ca uzinele britanice care produc automobile să facă tranziţia la producţia de modele electrice.

„Avem nevoie de gigafactories pentru a menţine producţia de automobile în Marea Britanie pe termen lung”, a declarat Mike Hawes, directorul Asociaţiei producătorilor de automobile din Marea Britanie.

La rândul său, un purtător de cuvânt de la Ministerul britanic al Economiei a spus că Guvernul este „hotărât să sprijine construcţia de gigafactories şi va continua să lucreze cu investitorii şi producătorii de vehicule pentru a avansa planurile vizând producţia în masă a bateriilor în Marea Britanie”.

În conformitatea Financial Times, însă Marea Britanie riscă să fie devansată de Uniunea Europeană, care a pregătit un pachet important de stimulente în ideea de a-i atrage pe producătorii de baterii. În timp ce Guvernul de la Londra are un fond de 500 de milioane de lire sterline cu care să ajute la finanţarea uzinelor de baterii, UE are 2,9 miliarde de euro iar ţări precum Franţa şi Marea Britanie oferă stimulente suplimentare pentru a-şi creşe atractivitatea.

Concret, există planuri pentru 38 de gigafactories în întreaga Europă şi doar unul în Marea Britanie, proiectul Britishvolt, susţine grupul de lobby Transport & Environment.

„Există o competiţie de facto între Marea Britanie şi Europa, iar cine va câştiga gigafactories va câştiga afacerile din industria auto” subliniază Andy Palmer, vicepreşedintele InoBat.

În ultimii ani, industria auto din Marea Britanie a suferit de pe închiderii unor uzine şi efectele Brexitului, dar cu toate acestea producea 1,3 milioane de automobile pe an, înainte ca pandemia de coronavirus să izbucnească.