Tribunalul București a dispus la 16 noiembrie 2026 intrarea în faliment a CFR Marfă, companie de stat. Aproape 1.500 de angajați așteaptă salarii restante și riscă să își piardă locurile de muncă, dar concedierea colectivă nu are încă o dată anunțată.

Un lider sindical citat la 19 noiembrie a spus că oamenii nu au primit salarii de cinci luni. La 10 noiembrie erau indicate patru luni de restanțe. Suma datorată fiecărui angajat depinde de salariile pe care acesta nu le-a încasat.

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, estima la 9 noiembrie restanțele salariale la 19 milioane de lei. Alte 37 de milioane de lei erau o estimare pentru plăți compensatorii în cazul unei concedieri colective, nu bani deja plătiți angajaților.

Angajații au un termen pentru cererile de recuperare a banilor

Hotărârea Tribunalului București fixează 31 decembrie 2026 ca termen pentru înregistrarea cererilor prin care creditorii solicită recunoașterea sumelor datorate de CFR Marfă. Aceasta este data depunerii cererilor, nu data la care se plătesc salariile.

Lichidatorul judiciar provizoriu este un grup format din Dascăl Insolvency SPRL, Maestro SPRL și Intercom Management SPRL. Angajatul poate cere lichidatorului să verifice ce restanțe salariale figurează pe numele său și ce documente sunt necesare dacă depune o cerere. Pentru cererile de recunoaștere a datoriilor, hotărârea prevede un exemplar la tribunal și unul la lichidator, însoțite de acte care dovedesc suma cerută.

Instanța a ridicat dreptul companiei de a-și administra bunurile. Lichidatorul va continua vânzarea lor. Un reprezentant CFR Marfă a declarat la 19 noiembrie că din vânzările făcute până atunci s-au încasat peste 30 de milioane de lei; această încasare nu înseamnă că salariile restante au fost achitate.

Fondul de garantare poate plăti cel mult trei luni de restanțe

O cale separată de recuperare a banilor este Fondul de garantare pentru salariile neplătite de firmele aflate în insolvență. Potrivit legii privind Fondul de garantare, acesta poate acoperi salarii restante, bani pentru concediul neefectuat și plăți compensatorii restante, în condițiile legii.

Fondul acoperă cel mult trei luni calendaristice. Totalul plătit pentru un angajat nu poate depăși trei salarii medii brute pe economie. Astfel, chiar dacă restanțele ajung la cinci luni, Fondul nu le poate acoperi pe toate cinci; partea rămasă trebuie urmărită în procedura falimentului.

Pentru o cerere către agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, legea stabilește această ordine:

Salariatul notifică mai întâi în scris lichidatorul despre banii datorați.

Apoi depune cererea la agenția teritorială, împreună cu dovada unei hotărâri definitive de deschidere a procedurii și a ridicării dreptului de administrare.

Tribunalul a ridicat dreptul de administrare al CFR Marfă la 16 noiembrie. Pentru cererea la Fond este necesară și dovada că hotărârea cerută de lege este definitivă.

Concedierile și plățile compensatorii nu au încă o dată

Înaintea falimentului, aproximativ 1.500 de oameni erau încă angajați la CFR Marfă. Dintre ei, 900 se aflau în șomaj tehnic, iar peste 300 aveau și contract la Carpatica Feroviar, potrivit informațiilor publicate la 10 noiembrie. Nu a fost anunțat un număr definitiv al persoanelor care vor fi concediate și nici ziua de la care vor înceta contractele.

Contractul colectiv era indicat, în informațiile publicate la 9 noiembrie, ca prevăzând cinci salarii compensatorii în cazul unei concedieri colective. Aceste plăți depind de concediere și de condițiile contractului. Fondul de garantare poate acoperi și compensații rămase neplătite, dar în limita totală aplicabilă fiecărui salariat.

Tribunalul a stabilit 8 ianuarie 2027 pentru lista provizorie a datoriilor recunoscute și 2 februarie pentru lista definitivă. Prima ședință a creditorilor este programată la 13 ianuarie, iar instanța va analiza din nou stadiul falimentului la 5 aprilie 2027.