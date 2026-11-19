Tribunalul Galați a confirmat prin hotărâre, pe 19 noiembrie 2026, planul de restructurare al Liberty Galați, combinatul controlat de Liberty Steel, companie a omului de afaceri Sanjeev Gupta. Decizia permite începerea vânzării, de care sunt legați viitorul producției, locurile de muncă și recuperarea banilor datorați creditorilor.

Administratorii care conduc restructurarea au anunțat că ofertele pentru cumpărare pot fi depuse până la 10 decembrie 2026. Hotărârea deschide această etapă, dar nu înseamnă că vânzarea s-a încheiat.

Liberty Galați încearcă din martie 2025 să își reorganizeze datoriile printr-o înțelegere cu creditorii, pentru a evita insolvența. Creditorii au aprobat noul plan de vânzare pe 10 noiembrie 2026, înaintea hotărârii tribunalului.

Prețul de pornire este de 200 de milioane de euro

Planul aprobat de creditori prevede vânzarea împreună a combinatului și a secției Tubular prin negocieri directe. Prețul de pornire este de 200 de milioane de euro, fără TVA, pentru ambele. Cumpărătorul trebuie să plătească integral prețul și să își asume obligații privind repornirea producției.

Ofertele vor fi analizate nu doar după suma propusă pentru creditori, ci și după capacitatea cumpărătorului de a relua activitatea industrială. Interesul pentru combinat nu ține locul unei oferte acceptate și nici al unui angajament îndeplinit.

La încercările anterioare de vânzare, s-au cerut mai întâi aproximativ 700 de milioane de euro, apoi circa 400 de milioane de euro. Licitațiile din martie și iunie 2026 nu au adus un cumpărător. Suma de 200 de milioane de euro este prețul de pornire al noii proceduri, nu o încasare deja făcută.

Cinci potențiali cumpărători și-au arătat interesul

Administratorul care conduce restructurarea, Remus Borza, a indicat cinci potențiali cumpărători: Galiawa, Risun, Jindal, Metinvest și UMB, compania omului de afaceri Dorinel Umbrărescu. Ei și-au manifestat interesul pentru negocieri; cumpărătorul va fi stabilit după depunerea și analizarea ofertelor.

Liberty Galați datorează ANAF aproximativ 150 de milioane de euro, iar EximBank este expusă la circa 300 de milioane de euro. Reprezentanți ai ambelor instituții vor face parte din comisia de negociere. Prețul de pornire nu arată cât va recupera fiecare creditor.

O parte dintre angajați ar urma să revină la lucru înainte de vânzare

Separat de căutarea unui cumpărător, Liberty a anunțat că Laminorul de Țevi Sudate își va relua activitatea din 23 noiembrie 2026, pe baza unor comenzi pentru următoarele două luni. Peste 140 de angajați ar urma să iasă din șomaj tehnic și să revină la muncă. Combinatul are circa 2.200 de salariați.

Reluarea anunțată privește acest laminor, nu întreaga producție a combinatului. Obligațiile pe care trebuie să și le asume viitorul cumpărător privind repornirea producției fac parte din planul de vânzare.

Negocierile sunt programate până la 17 decembrie

Administratorii vor să încheie negocierile cu cei care depun oferte până la 17 decembrie 2026. Potrivit calendarului anunțat de ei, cumpărătorul ar trebui identificat până la 10 ianuarie 2027; aceasta este o țintă, nu o vânzare deja decisă.

Cererile de confirmare a planului au fost depuse la tribunal pe 9 noiembrie. Tribunalul a precizat anterior că termenul din 2 decembrie, stabilit pentru verificarea procedurii, este separat de analiza acestor cereri. Într-o hotărâre anterioară, din 28 ianuarie 2026, instanța a prevăzut că acea hotărâre era executorie și putea fi atacată în șapte zile de la comunicare; termenul privea decizia de atunci.