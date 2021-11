George Simion a anunțat că va înființa o comisie parlamentară de anchetă cu scopul de a investiga achizițiile făcute de statul român în timpul pandemiei de coronavirus

Copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a venit cu o veste la care nu se aștepta nimeni. Intervenind telefonic în emisiunea ”Punctul culminant”, George Simion a anunțat că va înființa o comisie parlamentară de anchetă.

în data de 4 noiembrie seara, copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a intervenit telefonic în emisiunea ”Punctul Culminant” a lui Victor Ciutacu, în care a anunţat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă cu scopul de a investiga achizițiile făcute de statul român în timpul pandemiei de coronavirus.

Astfel, „Ii anchetam pe toți, de la Arafat la Citu, Orban. Vad ca Orban s-a cumințit. Sa vedem daca ne lasa colegii parlamentari sa mergem pana la capat. Trebuie sa mergem, nu trebuie sa ne ocupam de unii si sa-i menajam pe altii. Am vazut cum intervenea Citu pentru spagi si trimitea SMS-uri. De fapt pandemia asta a fost doar pentru spagi. In loc sa luam anticorpi monoclonali si medicamente si sa luam 10 milioane de vaccinuri, am luat numai vaccinuri, 120 de milioane.”, spune acesta.

”Vom băga frica în ei

În plus, copreşedintele George Simion a spus că momentan sunt doar 43 de parlamentari AUR, însă a precizat că numărul acestora va crește.

În planurile sale, ”Din cate vad eu mariajul asta dintre PSDS si PNL o sa fie cu durata limitata si o sa mai aiba nevoie de voturi. Noi deocamdata suntem doar 43 in Parlament, dar in legislatura viitoare vom fi mai multi si vom baga frica in ei. Oricum unii nu dorm bine de cand a intrat AUR in Parlament.”, spune acesta.

Copreședintele AUR a avut cuvinte dure la adresa lui Raed Arafat, despre care spune că a început să le trimită felicitări când este ziua lor de naștere pentru a-i îmbuna.

Însă, ”Arafat a inceput sa ne trimita felicitari pe la Parlament cand e ziua nostra, sa ne imbuneze, ne ureaza sanatate si la multi ani. II uram si noi, cu executare.”, a mai spus acesta.

Certificatul verde este neconstituțional

George Simion a mai spus că speră ca PSD să nu voteze certificatul verde, subliniind că acesta este neconstituțional.

în opinia sa, ”Acest certificat verde, l-am vazut pe domnul Boc aplaudandu-l, e neconstitutional. Avem hotarari care au desfiintat 8 din 11 prelungiri ale starii de alerta. Instantele functioneaza, dar pana dau o decizie, apare alta prelungire. Ce fac ei acum este o bataie de joc la adresa Constitutiei. Speram ca PSD sa nu tradeze si sa nu voteze acest certificat care sa limiteze dreptul la munca. Si indemn romanii sa nu cedeze acestui santaj.

Noi vrem ca viata sa se desfasoare normal, ca inainte de pandemie. Testarea poate exista, dar nu au luat teste. Si cei care nu s-au vaccinat ar trebui sa aiba toate drepturile, pentru ca nu ii afecteaza in niciun fel pe vaccinati. Majoritatea romanilor au votat pentru o Romanie normala. Iohannis nu l-a furnizat, de aceea o sa-l suspendam.”, spune acesta.