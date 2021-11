În incendiu la un spital Covid din Ploiești, 2 pacienți au murit iar alți 20 au fost evacuați

Un incendiu s-a produs, joi dimineață, la spitalul suport-Covid Movila din Ploiești. Incendiul s-a produs într-un salon de la parterul spitalului, care ar fi fost stins de personalul medical. În urma acestui incendiu doi pacienți au murit, a transmis ISU Prahova

La ora 10, Serviciul Județean de Ambulanță Ploiești a anunțat unde au fost transferați pacienții care erau internați în spitalul care a luat foc joi dimineața la Ploiești. Astfel la locul intervenției au fost găsite 16 persoane (dintre care 6 femei si 10 barbati) care aveau nevoie să fie transferate și două decedate:

1. Pacientă 70 de ani- intoxicată cu monoxid de carbon, transportată de echipajul C1 la SJU Ploiești;

2. Infirmieră de 52 ani a Spitalulului Boli Infecțioase cu arsură grade I și II pe 40% suprafață corporală, transportată de echipaj B2 la SJU Ploiești și, ulterior, la Spital Floreasca din București;

3. Pacient 56 ani – Covid pozitiv, transportat de echipaj B2 la SJU Ploiești;

4. Pacient 75 ani – Covid pozitiv,transportat de echipaj C2 la SJU Ploiești;

5. Pacient 60 ani – Covid pozitiv, transportat de echipaj B2 la SJU Ploiești;

6. Pacient 58 ani – transportat de echipaj B2 la SJU Ploiești;

7. Pacient 65 ani – transportat de echipaj TIM la SJU Ploiești;

8. Pacientă 78 ani – transportată de echipaj B2 la SJU Ploiești;

9. Pacient 60 ani – Covid pozitiv, transportat de echipaj B2 la SJU Ploiești;

10. Pacientă 66 ani – Covid pozitiv, transportată de echipaj B2 la SJU Ploiești;

11. Pacientă 86 ani – pacientă Covid pozitiv, transportată de echipaj B2 la SJU Ploiești;

12. Pacientă 69 ani – Covid pozitiv, transportată de echipaj B2 la SJU Ploiești;

13. Pacient 69 ani – Covid pozitiv, transportat de echipaj PA la SJU Ploiești;

14. Pacient 51 ani – Covid pozitiv, transportat de echipaj PA la SJU Ploiești;

15. Pacient 33 ani – Covid pozitiv, transportat de echipaj B2 la SJU Ploiești;

16. Pacient 66 ani – Covid pozitiv, transportat de echipaj B2 la SJU Ploiești;

17. Pacient 74 ani – pacient Covid pozitiv, găsit decedat;

18. Pacient 75 ani -pacient Covid pozitiv, găsit decedat;

Cei 15 pacienți transferați din secția exterioară a Spitalului Județean de Urgență Ploiești sunt în stare stabilă iar unul dintre ei este la ATI. Infirmiera rănită în incendiu are arsuri pe aproape 20% din corp.

De altfel, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Inspecția Sanitară de Stat a făcut verificări în ultimii doi ani și a dat mai multe amenzi.

Astfel, „Urmare a informațiilor primite din partea Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cei 15 pacienți transferați din secția exterioară sunt, în acest moment, în stare stabilă și au rămas internați în unitatea sanitară unde primesc asistență medicală de specialitate. Unul dintre pacienți se află internat în secția ATI, iar ceilalți 14 într-o secție medicală COVID-19.

Cadrul medical care a fost transferat în această dimineață la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București se află, în prezent, în evaluare medicală, are arsuri pe o suprafață de aproximativ 20% din suprafața corporală și a solicitat să nu fie transmise public alte informații despre starea sa de sănătate.

La Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Inspecția Sanitară de Stat a efectuat acțiuni de verificare în ultimii doi ani, în conformitate cu competențele deținute.

În anul 2020, au fost aplicate 10 amenzi în valoare de 65.000 lei, din care pentru Secția de Boli Infecțioase – laborator analize medicale a fost aplicată o amendă de 3.000 lei pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor medicale.

În cadrul controlului efectuat în luna august 2021 de către inspectorii sanitari, unitatea sanitară ploieșteană a fost amendată cu suma de 20.800 lei pentru deficiențe legate de procesul de dezinfecție și de aplicarea protocoalelor privind dezinfecția și curățenia. La secția exterioară nu au existat deficiențe constatate în acest an.

Menționăm că, în conformitate cu ultimele informații primite de la reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență, unitatea sanitară nu are autorizație la incendiu”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în urma incendiului, a precizat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Prahova, Mihaela Florescu. Ancheta este coordonată de procurori.

Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, medicul Bogdan Nica, spune că incendiul s-ar fi putut declanșa din cauza unei scântei și că unul dintre bolnavi era foarte agitat, iar din această cauză patul a fost mișcat.

În explicaţiile sale, „Cu firmă autorizată, în loc să se trateze pacienții bolnavi de Covid cu oxigen pe butelie, se tratează cu oxigen din stocator cu oxigen lichid și pe rampe de oxigen. Inclusiv în camera respectivă. Nu de la instalația de oxigen se pare că s-a produs nenorocirea, ci probabil a fost o defecțiune fie la un aparat, la un pulsoximetru, fie faptul că patul a fost mișcat, bolnavul era foarte agitat, s-a mișcat patul și probabil s-a produ o scânteie. O scânteie între pat și parchet, se întâmplă.

Erau doi bolnavi cu C-PAP acolo, cantitate mare de oxigen. E un risc asumat când tratezi cu cantități mari de oxigen, orice mică scânteie, sau chiar spontan, spun specialiștii, se poate aprinde oxigenul.

Infirmiera a fost rănită în timp ce încerca să-i repună masca bolnavului care era foarte agitat. Atunci s-a mișcat patul, a apărut o flamă, colega ei a venit cu un extinctor, a stins imediat costumul și apoi au intervenit cu extinctoare în salon, a venit și ISU în zece minute și incendiul s-a stins în trei minute.

Acest salon avea și ușă către exterior care se deschide periodic, există un instructaj pe care l-am făcut cu tot personalul și de-aia sunt mirat că s-a întâmplat pentru că aici era cel mai bun personal și aici se respectau și nu numai, în toate secțiile, toate măsurile.

Ca dovadă, am avut 387 de bolnavi la un moment dat, cu cantități imense de oxigen, am depășit 10.000 de litri de oxigen pe zi, plus butelii și nu s-a întâmplat absolut nimic. Aveam senzori de oxigen și aici. O să stabilească ancheta dacă a funcționat. Senzor era, care trebuia să determine o concentrație periculoasă a oxigenului în aer.

Oxigenul, după cum bine știți, se mai acumulează și în haine și în pături, atunci poate senzorul nu depistează. Nu știu să vă spun, nu sunt specialist în detectoare de oxigen”, a spus Bogdan Nica.

Din punct de vedere organizatoric, întrebat de lipsa autorizației și de neregulile găsite la spital în luna februarie, Nica a răspuns:

„Asta se întâmplă la toate spitalele, absolut niciun spital din Prahova nu e în regulă pentru că-s necesare investiții foarte mari. Noi am remediat cam 90%, am redepus documentația, practic de când am venit încerc să aduc lucrurile pe un făgaș normal”.

„Instalația electrică, atât aici, cât și la nord, este nouă. Aici, instalația e de doi ani de zile. Nu am avut probleme, nu am avut pene de curent, scurt-circuit sau alte probleme în ultimul an”

„Secţia era nouă, este secţia renovată de Pediatrie, instalaţia electrică nouă şi verificată, rampele de oxigen sunt montate anul trecut înainte de valul 3. Personalul instruit, ca dovadă că a intervenit imediat, dar o fracţiune de secundă… Dumnezeu ştie. S-a mişcat patul, s-a frecat de ceva şi o scânteie de oxigen… Erau şi detectoare de oxigen, erau absolut toate cele necesare, dar probabil bolnavul şi-a smuls masca şi oxigenul s-a dus în aer. Asta vor determina specialiştii”, a spus Nica.

Din datele inspectoratului pentru situații de urgență reiese că, spitalul nu avea autorizație pentru securitate la incendiu. Era o situație cunoscută, spun surse din rândul pompierilor, de altfel, în februarie a fost un control făcut de ISU Prahova.

Atunci, au fost fost găsite multe nereguli, iar conducerea spitalului a fost sancționată la acel moment. Atunci, au primit o amendă de 10.000 de lei. Din februarie și până acum, spun reprezentanți ai ISU că acele probleme nu au fost remediat, deși au trecut mai bine de 9 luni de la ultimul control.

La rândul său, „Informațiile sunt legate de acest eveniment nedorit care a avut loc după ora 4, s-a activat planul roșu de intervenție, a fost o intervenție cu foarte multe ambulanțe, inclusiv trimise din București. Focul a fost stins într-o perioadă scurtă dar, din păcate, două persoane care se aflau în această parte a clădirii, a secției exterioare a spitalului de boli infecțioase au decedat. Urmează, evident, o anchetă care, probabil, va fi și de altă natură, să stabilească exact motivul și cauzele care au dus la acest eveniment nedorit.

15 pacienți care se aflau în secția exterioară sunt transferați, au fost duși la UPU a Spitalului Județean Ploiești pentru a fi evaluați. Se pare că nu sunt între ei persoane care s-ar afla într-o stare gravă, nu au suferit arsuri.

În schimb, infirmiera care era în salonul respectiv este transferată la Spitalul Floreasca, având arsuri, vedem după evaluare în ce stadiu este și va fi internată și tratată la București”, a spus ministrul sănătății, Attila Cseke, la Digi24.

Aşadar, cei doi pacienți care și-au pierdut viața erau bărbați, în vârste de 74 de ani și, respectiv, 75 de ani. Erau singurii pacienți care se aflau în salon. Alți 20 de pacienți aflați în alte saloane au fost evacuați. Ulterior, a fost activat Planul Roșu de Intervenție pentru gestionarea siuației. O infirmieră a fost rănită în urma incendiului.

La locul evenimentului au fost mobilizate 6 autospeciale de stingere, 1 descarcerare și 20 ambulanțe SMURD, SAJ și autospeciale pentru transport victime multiple.

Prezent joi dimineaţă la Ploieşti, Raed Arafat, șeful DSU, a declarat că infirmiera rănită are arsuri pe 40% din suprafaţa corpului.

„Era o infirmieră în salon când a început incendiul. Din păcate, femeia respectivă este cu arsuri de 40%. Urmează să fie mutată la Bucureşti, la spitalul Floreasca”, a declarat Raed Arafat.

Raed Arafat a mai declarat că infirmiera ar fi încercat să mute un pat din salon pentru a băga un aparat în priză

Conform acestuia, echipele de intervenţie au ajuns la spital în 10 minute, iar în trei minute incendiul a fost lichidat.

Acesta a menţionat că a observat că extinctoarele din zona afectată au fost folosite, fapt care arată că infirmiera ar fi putut să încerce să le folosească.

Au fost trimise la Ploieşti şapte ambulanţe pentru victime multiple de la Bucureşti, în ideea că întreg spaţiul ar fi trebuit evacuat.

Arafat a menţionat că s-a luat decizia ca celelalte pavilioane ale secţiei să nu fie evacuate, pentru că nu au fost afectate.

„Există o singură problemă, cu încălzirea, dar vor lucra acum instalatorii pentru a rezolva problema şi a reda drumul încălzirii”, a precizat Arafat.