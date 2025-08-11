Inteligența artificială schimbă cumpărăturile online. Vor fi noi modalități de plată. Comerțul electronic este pe punctul de a trece printr-o transformare radicală, odată cu integrarea inteligenței artificiale generative în procesul de cumpărare. Noile tehnologii promit să elimine complet etapele tradiționale de checkout și să mute achizițiile direct în aplicațiile de conversație, schimbând echilibrul puterii în piața plăților online.

În prezent, cumpărătorii trebuie să acceseze site-ul comerciantului pentru a finaliza o achiziție. Însă proiecte aflate în testare, precum colaborarea dintre ChatGPT și Shopify, ar putea permite plata direct în fereastra de chat, comercianții achitând un comision platformelor AI. Perplexity AI, în parteneriat cu PayPal, a lansat deja un astfel de sistem, unde achizițiile, procesarea, livrarea și facturarea sunt gestionate complet automat, fără a părăsi conversația.

Impactul asupra giganților din plăți și comerț online

Eliminarea etapelor intermediare promite să accelereze deciziile de cumpărare și să crească rata conversiilor, dar ar putea pune presiune pe platforme consacrate precum Apple Pay, Venmo sau aplicațiile bancare. Potrivit experților IBM și eBay, viitorul comerțului online va fi dominat de asistenți virtuali capabili să recomande produse, să proceseze plata și să finalizeze comenzile fără ca utilizatorul să părăsească interfața AI. În acest context, controlul atenției și al etapei de pre-vânzare devine mai valoros decât simpla procesare a tranzacției.

O nouă luptă pentru atenția consumatorului

Analiza CEO-ului Spryker, Alex Graf, sugerează că platforme precum Amazon sau Etsy ar putea pierde teren, deoarece utilizatorii vor începe tot mai des căutările direct în aplicații AI, unde decizia și plata se fac în câteva secunde. În noul model, valoarea majoră nu va veni doar din comisionarea tranzacțiilor, ci din monetizarea atenției și intenției de cumpărare, prin reclame, plasamente plătite și recomandări personalizate, integrate chiar în conversație.