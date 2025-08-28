S-a adoptat legea! Telefoanele mobile, interzise în sălile de clasă. Coreea de Sud a făcut un pas decisiv în direcția limitării tehnologiei în mediul educațional.

Parlamentul de la Seul a adoptat miercuri un proiect de lege care interzice utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive conectate în sălile de clasă, măsură ce va intra în vigoare începând cu luna martie. Decizia vine după ce țări precum Australia și Olanda au implementat deja restricții similare, vizând reducerea dependenței elevilor de rețelele sociale și creșterea atenției la ore.

Ministerul Educației din Coreea de Sud a explicat că interdicția nu va fi una absolută. Există situații în care telefoanele mobile vor putea fi folosite, de exemplu ca instrumente de sprijin pentru elevii cu nevoi speciale sau atunci când sunt integrate în procesul de predare.

Oficialii au precizat că noul act normativ creează pentru prima dată un cadru legal clar pentru „restricționarea deținerii și utilizării acestor dispozitive” în școli.

O lege justificată prin protejarea elevilor

Raportorul inițiativei, Cho Jung-hun, membru al Partidului Puterea Poporului, a subliniat că până acum lipsea o bază juridică pentru astfel de măsuri. Mai mult, Comisia Națională pentru Drepturile Omului a confirmat că interzicerea telefoanelor în școli nu încalcă libertățile fundamentale, având în vedere impactul negativ al rețelelor sociale asupra învățării și stării emoționale a copiilor.

Cu toate acestea, Partidul Progresist (Jinbo), o mică formațiune de stânga, a criticat legea, considerând că aceasta limitează „drepturile digitale” ale elevilor și le reduce capacitatea de a „lua decizii responsabile pe cont propriu”.

Un model pentru alte țări?

Adoptarea acestei legi plasează Coreea de Sud în rândul statelor care prioritizează educația clasică și protejarea elevilor în fața influenței excesive a tehnologiei. Rămâne de văzut dacă această decizie va fi urmată și de alte țări care se confruntă cu probleme similare în școli.