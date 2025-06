Maidan crește cu 30% în 2024: O evoluție remarcabilă în industria cateringului

Maidan, o companie activă în domeniul cateringului pentru evenimente și industrial, precum și în dezvoltarea produselor gastronomice proprii, a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 3,2 milioane EUR, înregistrând o creștere de 30% față de anul anterior. Această evoluție se desfășoară în contextul unui mediu economic instabil, dar și al unor transformări interne semnificative.

Investiții pentru viitor: expansiune și automatizare

În 2024, Maidan a realizat o investiție de 500.000 EUR pentru a-și extinde și moderniza capacitatea de producție, integrarea unui sistem ERP de ultimă generație – FoodOS și dezvoltarea unui spațiu multifuncțional propriu – Maidan Spatiul. Această inițiativă a permis eficientizarea fluxurilor operaționale și intrarea pe noi piețe, cum ar fi cateringul pentru școli, grădinițe, cantine instituționale, spitale, precum și extinderea segmentului de retail prin lansarea produselor de tip ready meal.

O parte importantă a investiției a fost dezvoltarea propriului spațiu pentru evenimente, Maidan Spatiul – o locație dedicată evenimentelor corporative, lansărilor, degustărilor și întâlnirilor comunității.

Peste 2000 de porții de mâncare livrate zilnic și o echipă de 80 de angajați

În prezent, Maidan livrează peste 2000 de porții zilnic către un portofoliu diversificat ce include atât companii locale, cât și multinaționale, dar și clienți individuali. Serviciile acoperă cateringul industrial, evenimentele corporative sau petrecerile private – toate livrate fie în spațiul propriu, fie în locații partenere, adaptându-se nevoilor fiecărui client.

Modelul de afaceri este structurat pe trei direcții complementare: catering pentru evenimente corporative și private, catering industrial pentru companii, școli și spitale, și produse gastronomice proprii (ready meals și sous-vide), sub brandurile Câmpeneasca de Maidan, Piua sau Fezandate de Moșie – primul brand sous-vide pentru retail din România.

În prezent, segmentul de catering recurent (cantine corporative și unități de învățământ) generează aproximativ 48% din cifra de afaceri, în timp ce evenimentele și produsele de retail contribuie cu 52%.

În ultimii trei ani, cifra de afaceri a companiei a cvadruplat, crescând de la 800.000 EUR în 2021 la 3,2 milioane EUR la sfârșitul anului 2024. Această creștere reflectă o strategie susținută de diversificare, investiții constante și o poziționare clară în domeniul experiențelor culinare.

O viziune optimistă pentru 2024

„Anul 2024 a fost un an în care am fost nevoiți să ne testăm din nou ageritatea care ne definește. A fost un an de expansiune, dar și de provocări, inclusiv pierderea partenerului alături de care am fondat compania. Acest proces ne-a întărit filozofia: facem lucrurile diferit, dar cu rigurozitate, atenție la detalii și un echilibru între antreprenoriat, echipă, creativitate și organizare,” afirmă Călin Cîndea, fondator și CEO al Maidan.

Compania dispune în prezent de o echipă de aproximativ 80 de angajați și operează într-o manieră integrată: producție, livrare și logistică.

Mai mult decât mâncare: oportunități de conexiune și experiențe memorabile

Maidan se diferențiază prin modul în care combină eficiența operațională a unui furnizor de catering scalabil cu o atenție personalizată la detalii fiecărui eveniment.

Mâncarea de la Maidan este mai mult decât un simplu serviciu: este un catalizator pentru interacțiune, conversație și momente memorabile – fie că este vorba despre prânzuri de echipă, petreceri corporative sau private. Oferta include preparate artizanale, meniuri de sharing și un stil de servire relaxat, dar bine organizat.

Maidan Spatiul – un loc dedicat experiențelor

Investiția din 2024 a acoperit atât expansiunea capacității de producție, cât și dezvoltarea Maidan Spatiul – un spațiu dedicat evenimentelor corporative și private.

Pe de o parte, noua bucătărie profesională, dotată cu tehnologie de ultimă generație, asigură producția zilnică a peste 2000 de porții, cu posibilitatea de a scala până la 10.000. Acest lucru susține toate liniile de catering: industrial, corporative și evenimente.

Pe de altă parte, Maidan Spatiul este proiectat să se adapteze ușor oricărui tip de eveniment – de la întâlniri corporative sau ateliere, la petreceri private – menținând întotdeauna atmosfera relaxată, personalizată și bine organizată care definește Maidan.

Obiective pentru 2025: creștere în sectorul corporativ și retail

Pentru anul 2025, Maidan își propune consolidarea segmentului corporate, concentrându-se pe cateringul industrial și experiențele gastronomice pentru angajați, ca parte a strategiilor de angajament și branding al angajatorului. De asemenea, compania va continua să extindă brandul Piua și portofoliul de produse ready meal, vizând parteneriate cu lanțuri de hipermarketuri și rețele de livrare. Estimările pentru acest an preconizează o creștere de 20%, ajungând la 4 milioane EUR.

Portofoliul de clienți al Maidan include companii multinaționale, dar și clienți locali din domeniile IT, banking, farmacie, educație și servicii.

Despre Maidan

Fondată în 2017, la Moșia Corbeanca, ca un spațiu informal pentru evenimente, Maidan a evoluat treptat într-o marcă urbană ce îmbină experiențele culinare cu flexibilitatea și energia întâlnirilor autentice. Astăzi, Maidan oferă soluții integrale de catering și dezvoltă un portofoliu gastronomic propriu, susținând expansiunea în retail și HoReCa.

Așadar, Maidan rămâne în fruntea industriei cateringului din România, consolidându-și poziția prin inovație și angajament față de clienți. Cu o viziune clară și o echipă dedicată, compania se îndreaptă spre un viitor promițător, continuând să ofere experiențe culinare de neuitat.