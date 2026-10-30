Cei 5.000 de clienți înscriși în programul PPC Energie au primit o reducere medie de aproximativ 140 de lei la curent, între iunie și septembrie 2026, potrivit datelor transmise de companie pentru Economica.net. Reducerea a vizat doar energia consumată în anumite ore, nu întreaga factură: tarifele de rețea și taxele au rămas de plată.

În orele eligibile, prețul energiei electrice active consumate era acoperit printr-un bonus calculat în raport cu prețul din contract. Bonusul apărea separat pe factura lunară și includea TVA aferentă energiei reduse. Potrivit Regulamentului campaniei Energie Activă Zero, tarifele reglementate de transport și distribuție, certificatele verzi, acciza, contribuțiile prevăzute de legislație și TVA aferentă sumelor rămase pe factură trebuiau plătite în continuare. Cei 140 de lei reprezintă media reducerilor pe întreaga perioadă, nu o sumă primită lunar de fiecare client.

Cât consum au mutat clienții în orele cu reducere

Potrivit datelor PPC, participanții au consumat 809.016 kWh în intervalele cu reducere, repartizate în 52 de zile și 312 ore. Compania estimează că aproximativ 125.000 kWh din acest consum au fost mutați din alte ore. În zilele vizate, consumul între orele 10:00 și 17:00 a ajuns la circa 40% din totalul zilnic, față de aproximativ 34% cât estima PPC fără program.

Regulamentul prevedea ore cu reducere în fiecare weekend, între 10:00 și 16:00, și un interval într-o zi lucrătoare. PPC anunța intervalele prin e-mail și prin aplicația myPPC cu cel puțin 12 ore înainte. Într-un sondaj la care au răspuns 1.469 de participanți, 94% au declarat că au mutat sau amânat folosirea unor aparate, cel puțin ocazional, iar 98% au spus că s-ar înscrie din nou.

Cine a putut primi reducerea

Înscrierile au fost deschise între 7 și 20 mai 2026, pentru cel mult 5.000 de clienți casnici PPC. Regulamentul a limitat participarea la București și la clienții din județele Ialomița, Timiș, Caraș-Severin, Ilfov, Tulcea, Călărași, Giurgiu, Hunedoara, Constanța și Arad. Erau necesare un contor care transmite automat consumul, o medie de peste 150 kWh pe lună și un contract mai vechi de doi ani. Aceste condiții de eligibilitate sunt prevăzute de PPC Energie în Regulamentul campaniei Energie Activă Zero.

Clientul trebuia să aibă un singur contract activ pentru locul de consum. Nu puteau participa cei care produc și ei curent pentru rețea, cei aflați într-o schemă de sprijin sau cei cu produsele PPC Ore Smart ori Ore Smart+. Reducerea s-a aplicat consumului eligibil până la 30 septembrie 2026; înscrierile nu mai sunt deschise. PPC ar putea anunța o nouă etapă.

Ce verifică participanții pe factură

Participantul caută pe factura lunară rubrica „Bonus campanie Energie Activă Zero”. Bonusul se calcula automat, fără cerere separată.

Compară suma cu e-mailul de detaliere, care arată intervalele, consumul și valoarea reducerii.

Dacă bonusul lipsește sau pare greșit, poate sesiza PPC Energie la 021 9977, de luni până vineri, între 8:00 și 20:00. Pentru sesizare sunt utile factura, codul de client, locul de consum și e-mailul de detaliere.