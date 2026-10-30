ALRO a anunțat la 29 octombrie 2026 că a semnat o finanțare de până la 260 de milioane de dolari, pe trei ani, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. Producătorul de aluminiu o poate folosi pentru refinanțarea unor credite mai vechi și pentru cheltuieli curente, potrivit raportului curent al ALRO privind hotărârea AGEA din 22 octombrie 2026.

Pentru acționarii ALRO, plafonul de 260 de milioane de dolari nu înseamnă automat o creștere a datoriei cu aceeași valoare. Compania poate folosi din el bani sau garanții bancare, iar o parte este destinată achitării unor împrumuturi existente.

Ce datorii înlocuiește ALRO

Acționarii au aprobat la 22 octombrie 2026 refinanțarea creditelor dintr-un contract semnat în decembrie 2015 și a unor credite de la Exim Banca Românească semnate în decembrie 2013 și martie 2022. Hotărârea a primit voturi reprezentând 84,88% din capitalul social al companiei.

Vechile finanțări pentru activitatea curentă urmau să ajungă la scadență în noiembrie 2026. Noul acord este pe trei ani. Cele șase bănci participante sunt BCR, Exim Banca Românească, CEC Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo Bank România. BCR coordonează finanțarea.

Cu ce garantează compania

Acționarii au aprobat garanții asupra principalelor imobile ale ALRO din Slatina, dar și asupra conturilor bancare, stocurilor, sumelor de încasat de la clienți și despăgubirilor din asigurări. Sunt incluse și mijloace fixe cu o valoare de peste 10.000 de dolari.

La 30 iunie 2026, ALRO avea împrumuturi și leasing în valoare de 1.508.798 mii lei, potrivit raportului său semestrial. Din această sumă, 860.849 mii lei reprezentau partea pe termen scurt a împrumuturilor bancare, iar 644.909 mii lei reprezentau împrumuturi și leasing pe termen lung. Plafonul nou, exprimat în dolari și folosit inclusiv pentru refinanțare, nu se adună pur și simplu la aceste datorii exprimate în lei.

La 30 iunie 2026, dobânzile împrumuturilor existente erau între 4,40% pentru cele în euro și 8,09% pentru cele în lei. Rapoartele privind finanțarea, inclusiv cel transmis Bursei de Valori București la 29 octombrie 2026, nu precizează dobânda, comisioanele sau suma folosită la semnare din noul plafon. Dobânzile vechi nu reprezintă costul noului acord.

Ce înseamnă pentru acționari și clienții băncilor

Finanțarea nu schimbă direct taxele, creditele personale sau depozitele clienților celor șase bănci. Acționarii ALRO pot urmări raportările companiei pentru a vedea cât din plafon va fi folosit și cum se va schimba datoria. Semnarea creditului nu a fost însoțită de anunțarea unei plăți către acționari, astfel că aceștia nu au de depus o cerere sau un ordin la broker pentru această operațiune.