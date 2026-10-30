În octombrie 2026, angajații pot primi pe cardul de masă cel mult 45 de lei pentru fiecare zi lucrată, în funcție de suma stabilită de angajator. Cardul poate fi folosit pentru mese și alimente la comercianții care îl acceptă; se încarcă cu valoarea întreagă a tichetelor, iar taxele se rețin din salariul plătit în bani.

Cât intră pe card și cât rămâne după taxe

Plafonul legal este de 45 de lei pentru un tichet, nu o sumă pe care fiecare angajator trebuie să o acorde. Valoarea primită la locul tău de muncă este stabilită de angajator, potrivit regulilor sale și banilor disponibili. Plafonul de 45 de lei se aplică drepturilor aferente lunii noiembrie 2025 și celor de după această dată și este în vigoare la 30 octombrie 2026.

Tichetele intră în calculul contribuției la sănătate și al impozitului pe venit, dar nu al contribuției la pensie, potrivit Codului fiscal publicat de ANAF. Contribuția la sănătate este de 10% din valoarea tichetelor. Impozitul de 10% se calculează apoi din suma rămasă după această contribuție.

Exemplu pentru octombrie 2026: dacă ai lucrat toate cele 22 de zile și angajatorul acordă 45 de lei pe zi, primești pe card 990 de lei. Calculul standard este următorul:

Calcul Un tichet, lei 22 de tichete, lei Sumă încărcată pe card 45,00 990,00 Contribuție la sănătate 4,50 99,00 Impozit pe venit 4,05 89,10 Valoare rămasă după taxe 36,45 801,90

Cei 801,90 lei nu sunt soldul cardului: pe card intră 990 de lei, iar taxele se rețin din salariul plătit în bani. La salarii mici, deducerea personală sau unele facilități fiscale pot schimba suma reținută. Calculul exact apare pe fluturașul de salariu.

Pentru ce zile primești tichete

Angajatorul transferă tichetele lunar. Poate acorda cel mult un tichet pentru fiecare zi lucrată, fără să depășească numărul zilelor lucrătoare din lună. Ziua încărcării cardului nu este aceeași la toți angajatorii.

Nu primești tichete pentru concediul de odihnă, concediul medical, absențe, sărbători legale nelucrate ori zile libere plătite pentru evenimente de familie. Nu se acordă nici pentru delegare sau detașare când primești indemnizația aferentă. Dacă beneficiezi deja de indemnizație sau de alte drepturi de hrană prevăzute de lege, nu primești și tichete de masă.

Unde poți plăti cu cardul

Cardul de masă poate fi folosit numai la comercianții care au contract cu emitentul lui: magazine alimentare, restaurante, cantine și alți vânzători de mâncare, inclusiv online. Poți plăti masa sau produse alimentare, nu țigări ori alcool. Taxa de livrare nu este un produs alimentar și nu se plătește din cardul de masă.

Lista locurilor acceptate diferă de la un emitent la altul. Un magazin care primește un tip de card nu îl primește neapărat și pe al tău.

Cum verifici banii și valabilitatea

Verifică în regulile angajatorului valoarea acordată pe zi, apoi compară numărul tichetelor cu zilele lucrate și cu fluturașul de salariu. Intră în aplicația sau în portalul emitentului și alege cardul de masă. Acolo verifici soldul, plățile și valabilitatea sumelor încărcate. Caută magazinul sau restaurantul în lista emitentului înainte de plată și verifică la casă dacă îți acceptă cardul.

De regulă, tichetele pot fi folosite în anul în care au fost emise. Cele emise între 1 noiembrie și 31 decembrie pot fi folosite până la 31 decembrie a anului următor. Data de expirare a banilor încărcați trebuie verificată separat de data de expirare a cardului.

Cardul social pentru alimente este altceva

Tichetul de masă vine de la angajator și depinde de zilele lucrate. Cardul social național este un ajutor public: între 2025 și 2027 are valoarea de 125 de lei o dată la șase luni, nu este impozitat și poate fi folosit pentru alimente și mese calde. Banii rămân utilizabili 12 luni de la fiecare încărcare.

Cardul social este pentru cei care primesc ajutor de incluziune, pentru pensionarii care au cel puțin 65 de ani și primesc indemnizație socială, dar și pentru persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, dacă veniturile lor proprii nu trec de 2.000 de lei. Nu îl primește orice salariat. Propunerea discutată în octombrie 2026 de a ridica plafonul tichetului de masă la 50 de lei nu este lege la 30 octombrie 2026; plafonul aplicabil rămâne 45 de lei.