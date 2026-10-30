BRD contestă amenda de 412,5 milioane de lei primită în 2026 în dosarul ROBOR. Potrivit raportului băncii din 28 octombrie, aceasta a cerut instanței, pe 16 octombrie, să oprească aplicarea deciziei și, într-un proces separat, să o anuleze. La 30 septembrie, BRD nu înregistrase un cost pentru amendă.

Pentru cei care dețin acțiuni BRD, procesele pot schimba costurile viitoare ale băncii. Pentru clienții cu credite, contestația și felul în care banca înregistrează amenda nu schimbă automat dobânda, rata lunară sau contractul.

Ce înseamnă amenda pentru acționari

BRD arată că amenda reprezintă 6,1875% din cifra sa de afaceri din 2025. Banca spune că nu a înregistrat la 30 septembrie o sumă pentru această obligație posibilă, numită în contabilitate provizion. La acea dată, procesele nu fuseseră încă deschise, iar BRD considera că plata nu era probabilă. În raportul trimestrial al BRD, banca invocă IAS 37 și spune că, la 30 septembrie 2026, procedurile judiciare nu fuseseră încă inițiate, existau incertitudini semnificative și o gamă largă de rezultate posibile. BRD a concluzionat că nu era probabilă o ieșire de resurse economice și, prin urmare, nu a recunoscut un provizion.

Amenda este mare și față de profitul raportat de bancă pentru primele nouă luni din 2026. Procentele de mai jos sunt calculate din cifrele publicate de BRD, nu sunt indicatori anunțați de bancă.

Rezultat raportat Profit net în primele nouă luni din 2026, milioane lei Amenda ca procent din profit Grupul BRD 1.175,593 Aproximativ 35,1% Banca BRD 1.090,308 Aproximativ 37,8%

Comparația nu înseamnă că amenda a fost scăzută din profitul pe nouă luni. Dacă BRD va trebui să înregistreze costul ulterior, rezultatul perioadei respective poate fi afectat. Lipsa provizionului la 30 septembrie nu anulează sancțiunea.

Procesul nu oprește singur plata

Consiliul Concurenței a decis amenda pe 5 iunie 2026, după o investigație începută în octombrie 2022. Autoritatea a sancționat zece bănci pentru schimb de informații și comportament coordonat în stabilirea ROBOR. BRD a primit motivarea deciziei pe 28 septembrie și a depus cele două acțiuni pe 16 octombrie. Potrivit documentului Consiliului Concurenței, contestația se depune la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării.

Consiliul Concurenței precizează că deciziile sale pot fi atacate în 30 de zile de la comunicare, dar sunt executorii, iar ANAF pune în aplicare amenzile. Cererea depusă de BRD nu oprește prin ea însăși executarea. Instanța trebuie să hotărască separat dacă o suspendă și dacă anulează sancțiunea. Dacă suspendarea nu este admisă și decizia rămâne executabilă, ANAF poate pune în executare amenda. În sursele consultate nu apare o dată calendaristică exactă de plată sau un termen de grație aplicabil acestei amenzi; fără decizia comunicată și actele de executare nu poate fi indicat un termen concret.

Ce se schimbă pentru clienții cu ROBOR

ROBOR intră în calculul dobânzii unor credite acordate firmelor și al creditelor pentru persoane fizice contractate înainte de 2019, dacă acestea nu au trecut la IRCC. Procesul BRD nu modifică automat indicele folosit în contractele lor și nu creează o rambursare automată a ratelor plătite.

Un client care consideră că a suferit o pagubă poate cere despăgubiri printr-un proces distinct. OUG nr. 170/2020 prevede un termen de cinci ani pentru o astfel de acțiune, dar începutul lui depinde de condițiile legii, inclusiv de cunoașterea încălcării, a pagubei și a celui care a produs-o. O decizie definitivă de constatare a încălcării ajută la stabilirea acesteia în proces; clientul trebuie totuși să își dovedească prejudiciul.

Pașii pentru clientul care se consideră păgubit

Clientul păstrează contractul, actele adiționale, graficele de rambursare, extrasele și notificările primite de la bancă.

Clientul cere în scris băncii istoricul dobânzii și al indicelui folosit. Poate reclama apoi situația băncii și, dacă este cazul, ANPC.

Pentru recuperarea unei pagube, clientul poate depune o acțiune în instanță, cu dovezile privind creditul, plățile și prejudiciul cerut.

Următoarele hotărâri de urmărit sunt cele privind suspendarea aplicării deciziei și anularea amenzii.