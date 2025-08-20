Mașini electrice cu baterii schimbate în 3 minute! Planul care ar putea înlocui benzinăriile clasice. Tehnologia auto trece printr-o transformare spectaculoasă în China, unde inovațiile în domeniul electricelor ar putea rescrie complet modul în care alimentăm mașinile. Dacă până acum soluțiile de încărcare rapidă păreau singura direcție, un nou model – battery swapping – câștigă teren și promite să facă inutilă oprirea la pompa de benzină.

La o stație Nio din Shanghai, o mașină electrică intră pe platformă, iar în doar trei minute un robot înlocuiește bateria descărcată cu una complet încărcată. Tot procesul, declanșat printr-o simplă comandă vocală, se desfășoară mai repede decât alimentarea cu carburant.

Dacă la început părea o opțiune marginală, schimbul de baterii devine rapid o soluție majoră pe cea mai mare piață auto a lumii. Start-up-ul Nio a ridicat deja peste 3.000 de stații, însă adevărata schimbare vine din partea gigantului CATL, cel mai mare producător global de baterii, care și-a anunțat intrarea masivă în acest sector.

Planul companiei este uriaș: 1.000 de stații doar în acest an și o expansiune la 10.000 de unități până în 2028, suficiente pentru a alimenta zilnic un milion de vehicule. În paralel, CATL dezvoltă o infrastructură dedicată camioanelor electrice, alături de Sinopec, ce ar urma să acopere 150.000 km de coridoare logistice.

„Capacitatea tehnică fenomenală a CATL şi influenţa pe care o are în piaţa de vehicule electrice fac ca drumul pentru battery-swapping să fie mult mai uşor”, afirmă Duo Fu, analist Rystad Energy la Shanghai.

Sprijinul guvernului chinez este consistent: subvenții de până la 40% pentru companiile care construiesc stații de swap și un obiectiv de 100.000 de stații de fast charging până în 2027. Pentru prima dată, vânzările de electrice ar putea depăși în acest an mașinile pe benzină.

De ce aleg șoferii bateria înlocuibilă

Pentru utilizatori, avantajele sunt clare: proces mai rapid decât încărcarea clasică, evitarea aglomerației din rețea și costuri mai mici la achiziția mașinii, deoarece bateria nu mai este inclusă în preț.

Totuși, nu toți constructorii auto cred în acest model. He Xiaopeng, CEO-ul Xpeng, a explicat că a analizat timp de cinci ani soluția și a decis, în 2023, să mizeze exclusiv pe încărcarea rapidă și pe noile generații de baterii. Costurile mari și lipsa standardizării între modele auto rămân principalele piedici.

CATL estimează că ar fi nevoie de 30.000 de stații pentru o rețea națională completă, comparabil cu cele 100.000 de benzinării deja existente în China, potrivit Financial Times.

„La scară mare, swapping-ul poate transforma CATL într-un nou tip de proprietar de benzinării”, susţine Yuqian Ding, analist auto la HSBC.

China, cu un pas înaintea Occidentului

Ambițiile CATL depășesc piața locală. Compania explorează extinderea acestui model și în Europa, mizând pe adoptarea rapidă a electrificării în flotele comerciale. Fondatorul Robin Zeng estimează că, până în 2028, jumătate dintre camioanele vândute în China vor fi electrice.

În timp ce Occidentul continuă să experimenteze soluții de încărcare ultra-rapidă, China construiește deja infrastructura pentru o alternativă practică: bateria care se schimbă la fel de simplu ca o roată.