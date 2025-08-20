Prețurile carburanților azi, 20 august. Unde găsești cea mai ieftină benzină

Prețurile carburanților azi, 20 august. Costul carburanților la nivel național rămâne relativ stabil în această perioadă, potrivit datelor furnizate de platformele specializate în monitorizarea prețurilor, precum peco-online.ro. Deși stațiile de alimentare au actualizat tarifele pentru fiecare sortiment, diferențele sunt minore, dar pot conta în special pentru șoferii care consumă frecvent sau pe distanțe lungi.

Prețurile carburanților azi, 20 august. Benzina standard și premium: Onești rămâne lider la prețuri reduse

Pe 20 august, cel mai mic tarif pentru un litru de benzină standard a fost consemnat la Onești – 7,24 lei. Alte orașe cu valori competitive includ Ploiești, București, Sânnicolau Mare și Titu, unde prețul ajunge la 7,28 lei/litru. În localități precum Reșița, Târgoviște, Băicoi și Chitila, costul se stabilizează la 7,29 lei/litru, inclusiv în stația SOCAR din Sânnicolau Mare.

Pentru benzina premium, PETROM continuă să afișeze unele dintre cele mai atractive tarife. La Onești, un litru costă 7,82 lei, iar în Ploiești, Titu, București (Doctor Herescu), Reșița, Bocșa sau Târgu Neamț, prețurile se situează între 7,84 și 7,85 lei/litru. Ușor mai ridicate, la 7,86 lei/litru, sunt tarifele din Tăuții-Măgherăuș, Băicoi și Huedin.

Motorina standard: Brăila și Onești, în topul celor mai mici tarife

Pentru motorina standard, cel mai scăzut preț raportat pe 20 august este de 7,54 lei/litru. Acesta se regăsește în Brăila (stațiile Petrom Grădina Publică și Mircea Malaeru) și la Onești, în rețeaua SOCAR. La Arad, Petrom Eurotruck și Socar comercializează motorina la 7,55 lei/litru, același tarif fiind valabil și în București (Dr. Herescu) sau la Onești (Petrom 5).

În Rovinari și Titu, prețul urcă ușor la 7,56 lei/litru, iar în Constanța, trei stații Petrom – MPP Constanța 6, Petrom 31 și Petrom Constanța Sud – vând motorina standard cu 7,57 lei/litru.

GPL: alimentare la preț minim în Focșani și Târgoviște

Prețurile carburanților azi, 20 august. Gazul petrolier lichefiat rămâne cea mai accesibilă variantă pentru șoferii români. Pe 20 august, cel mai mic tarif – 3,56 lei/litru – a fost înregistrat în stațiile PETROM din Focșani și Târgoviște. În Buzău (nord și sud) și la stația OMV Bellu din București, prețul GPL-ului urcă ușor la 3,57 lei/litru.

Valoarea de 3,58 lei/litru a fost raportată în Galați (stația Saturn), Ploiești (Bucov) și Giurgiu, iar în București, mai multe stații PETROM afișează 3,59 lei/litru. Același nivel se regăsește și în Constanța (PETROM), respectiv la SOCAR în Focșani.