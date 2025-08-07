Nouă taxă anuală sau lunară pentru șoferi. E obligatorie în acest oraș! După valul de nemulțumiri venite din partea firmelor de transport din Cluj-Napoca, Primăria schimbă regulile jocului. Taxa zilnică de 28 de lei pentru accesul camioanelor în curțile proprii va putea fi înlocuită cu autorizații lunare sau anuale, fără creșteri de tarife. Măsura este una exclusivă pentru operatorii locali și vine să reducă birocrația și presiunea financiară.

Municipiul Cluj-Napoca modifică procedura de autorizare a vehiculelor de mare tonaj. Concret, transportatorii locali scapă de obligația de a plăti taxa zilnică de 28 de lei și vor putea solicita autorizații lunare sau anuale, la prețuri nemodificate din 2011.

„Vești bune pentru transportatorii din Cluj-Napoca. Am ascultat cu mare atenție problemele ridicate de aceștia în ultima ședință a Consiliului Local. Astăzi, vin în fața lor cu soluții concrete: transportatorii pot opta pentru autorizații de liberă trecere pe 30 de zile sau chiar pentru un an, ceea ce le va permite să evite plata zilnică”, a declarat primarul Emil Boc, citat de stiridecluj.ro.

Decizia vine în urma solicitărilor făcute de firmele care își desfășoară activitatea în afara centrului orașului, dar care erau totuși obligate să achite taxa pentru fiecare zi în care camioanele lor intrau în garaje proprii.

Prețuri nemodificate de peste un deceniu: 700 lei pe an în loc de 28 lei pe zi

Conform noilor reglementări, firmele locale vor putea alege între autorizații valabile 30 de zile sau un an. Sumele rămân aceleași ca în urmă cu 13 ani, fără ajustări:

140 lei/lună pentru vehicule între 7,5 și 15 tone

280 lei/lună pentru vehicule de peste 35 tone

700 lei/an pentru vehicule până la 15 tone

1.200 lei/an pentru vehicule de peste 35 tone

Este important de menționat că această facilitate se adresează exclusiv operatorilor economici care au sediul social sau punct de lucru în Cluj-Napoca. Astfel, măsura se aplică strict celor care desfășoară activități locale.

„Am ales să discutăm despre zonele care nu sunt centrale, deoarece majoritatea transportatorilor prezenți la ședință au activități în afaceri din afara zonei 0 a orașului. Astfel, venim cu o măsură pozitivă pentru aceștia, fără a modifica regulile pentru traficul de tranzit”, a mai spus primarul Emil Boc.

Măsura se aplică doar transportatorilor locali. Camioanele de tranzit rămân taxate

Reprezentanții administrației locale au clarificat faptul că doar transportatorii cu activitate în oraș vor beneficia de această nouă variantă de autorizare. Pentru vehiculele de tranzit – care nu au nicio legătură cu economia locală – rămân în vigoare regulile actuale, fără modificări.

Decizia a fost luată ca urmare a unui echilibru între nevoia de susținere a mediului de afaceri local și gestionarea eficientă a traficului din zona 0 a orașului. Practic, camioanele care doar traversează Clujul nu vor beneficia de noile opțiuni.

Primăria Cluj-Napoca transmite că această modificare vine în sprijinul operatorilor autohtoni și reprezintă o adaptare logică la nevoile reale din teren, fără a afecta buna funcționare a traficului urban.