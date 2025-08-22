Pașapoartele temporare, modificări de securitate din 15 septembrie. Ce se schimbă. România face un pas important în direcția modernizării documentelor de călătorie, prin introducerea unor funcții suplimentare de securitate pentru pașapoartele temporare. Începând cu 15 septembrie, aceste documente vor beneficia de elemente tehnologice avansate, menite să reducă riscurile de falsificare și să asigure o verificare mai rapidă la frontieră. Anunțul oficial a fost transmis prin Agerpres și se înscrie într-un trend european de consolidare a siguranței actelor de identitate.

Pașapoartele temporare, modificări de securitate din 15 septembrie. Ce se schimbă

Noul pașaport temporar va fi emis cu un cod QR unic, semnat digital, care poate fi scanat și verificat de autorități. Acest element criptografic are rolul de a aduce nivelul de protecție al documentului cât mai aproape de cel al pașaportului electronic, oferind garanții suplimentare împotriva uzului fraudulos.

Oficialii precizează că, deși pașapoartele temporare românești aveau deja un grad rezonabil de securitate, lipseau mecanismele digitale moderne utilizate în cazul pașapoartelor biometrice. Prin urmare, noua modificare este considerată un pas esențial în adaptarea la cerințele internaționale privind siguranța documentelor de călătorie.

Noile prevederi vizează doar documentele emise după 15 septembrie, cele deja existente rămânând valabile până la expirarea lor. Astfel, cetățenii care solicită un nou pașaport vor beneficia automat de tehnologiile modernizate.

Pregătiri și impact pentru cetățeni

Guvernul a precizat că schimbările au ca obiectiv nu doar creșterea siguranței, ci și eficientizarea proceselor de control la frontiere. Prin simpla scanare a codului QR, autenticitatea pașaportului va putea fi confirmată instant, reducând timpii de verificare.

Pentru implementarea acestei funcționalități, autoritățile colaborează cu serviciile comunitare de pașapoarte și cu structurile IT responsabile de actualizarea sistemelor informatice. Personalul va fi instruit în utilizarea noilor tehnologii, astfel încât trecerea la formatul modernizat să se facă fără întârzieri.

În paralel, guvernul pregătește campanii de informare, pentru ca cetățenii să înțeleagă modul de utilizare al noilor documente și avantajele oferite. Oficialii au subliniat că „investiția în securitate nu este doar o necesitate, ci și o datorie față de cetățeni”.

Modernizare cu impact internațional

Pe lângă efectele interne, introducerea codului QR în pașapoartele temporare ar putea aduce beneficii și la nivel global. Procesul de verificare la granițe va deveni mai rapid, iar România își aliniază astfel standardele la cele folosite deja de statele occidentale. Totuși, este important ca și alte țări să recunoască oficial aceste documente pentru ca măsura să își atingă scopul deplin.

Autoritățile admit că pot apărea provocări în aplicarea noilor proceduri, însă insistă că România trebuie să țină pasul cu tendințele internaționale. Într-un context marcat de criminalitate cibernetică și tentative de falsificare a documentelor, securizarea pașapoartelor devine o prioritate strategică.

Guvernul anunță că aceasta este doar una dintre etapele unei reforme mai ample în domeniul infrastructurii de securitate, care vizează adaptarea la realitățile actuale și consolidarea imaginii României ca stat modern, aliniat la standardele europene.