Ce pensionari pot scăpa de plata CASS. Trebuie să respecte această condiție. Florin Manole, ministrul Muncii, a venit cu explicații clare privind una dintre cele mai controversate măsuri din noul pachet fiscal: aplicarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile ce depășesc pragul de 3.000 de lei.

Ce pensionari pot scăpa de plata CASS. Trebuie să respecte această condiție

Potrivit acestuia, majoritatea pensionarilor nu vor fi afectați, fiind vizați doar cei cu pensii mai ridicate. Ministrul a ținut să transmită că măsura este una limitată, temporară și că nu trebuie percepută ca un atac la adresa seniorilor din România.

„Sunt 2,9 milioane de pensionari care nu vor plăti niciun leu în plus”, a subliniat Manole. Conform calculelor prezentate, doar suma care trece de pragul de 3.000 de lei va fi supusă contribuției de sănătate, nu întreaga pensie.

O măsură temporară, cu promisiuni de ajustare

Oficialul a menționat că această decizie face parte dintr-un plan de echilibrare a bugetului, adoptat în contextul unui deficit crescut. Guvernul analizează în paralel și revizuirea mai multor amendamente incluse în pachetul fiscal.

„Vom încerca să revizuim amendamentul acesta, sunt mai multe amendamente pe care vrem să le promovăm în pachetul următor”, a spus ministrul, oferind astfel o perspectivă asupra flexibilității autorităților în ceea ce privește aplicarea acestor măsuri.

Pentru a calma temerile din spațiul public, Florin Manole a adăugat că statul are capacitatea de a asigura plățile necesare: „România are banii de pensii şi salarii în fiecare an. Emoţia există pentru că unii o stârnesc cu rea credinţă”.

Pensii speciale: schimbarea care se discută în culise

Pe lângă modificările care vizează pensionarii de rând, Guvernul are în plan și o posibilă schimbare a regulilor pentru pensiile speciale, în special în ceea ce privește magistrații.

După ce Curtea Constituțională a respins propunerea de impozitare progresivă a acestor pensii, Executivul explorează o altă variantă – modificarea vârstei de pensionare: „Creșterea vârstei de pensionare este luată în calcul pentru magistrați pentru că acolo este o temă sensibilă”.

Măsurile fac parte dintr-o strategie fiscală mai amplă, pe care Guvernul și-a asumat-o în fața Parlamentului, și care ar putea suferi modificări ulterioare în funcție de cum evoluează economia. Oficialii au dat asigurări că vor analiza impactul real al deciziilor luate și vor ajusta acolo unde este nevoie.

Noua rundă de reforme fiscale stârnește îngrijorări, dar și clarificări. Cei mai mulți pensionari sunt scutiți de contribuția CASS, iar pensiile speciale ar putea fi reformate într-o manieră care să nu mai pună presiune pe bugetul de stat. În tot acest timp, Guvernul promite transparență și adaptabilitate în fața provocărilor economice.